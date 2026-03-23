Investasi saham memang menjadi salah satu cara yang cukup populer untuk mengembangkan harta kekayaan.

Namun, bagi umat Muslim, penting untuk memahami apakah investasi tersebut sesuai dengan prinsip Islam.

Pada dasarnya, saham adalah bukti kepemilikan sebagian perusahaan. Sebagian besar orang mungkin sudah tahu bahwa bank konvensional memiliki riba yang haram dalam ajaran Islam.

Karena itu, banyak orang bertanya-tanya apakah berinvestasi di saham bank konvensional juga haram?

Hukum Jual Beli Saham Bank dalam Islam

Perlu dipahami bahwa hukum jual beli saham bank dalam Islam bergantung pada jenisnya.

Apabila membeli saham perusahaan yang sebagian besar aktivitasnya berbasis riba, seperti bank konvensional, banyak ulama menegaskan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

Sebab, dengan membeli saham tersebut, berarti investor juga ikut membantu berpartisipasi dalam bisnis yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Larangan terkait riba sendiri tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila.

Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Bagaimana Jika Membeli Saham Bank Syariah?

Sementara itu, jika membeli saham dari bank syariah, mayoritas ulama berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.

Sebab, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan tidak menerapkan bunga atau riba, sehingga aktivitasnya sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Hal ini selaras dengan fatwa DSN-MUI Nomor 409/DSN-MUI/X/2003 dan Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal.

Namun, perlu dipahami bahwa hal ini merujuk pada bank syariah yang benar-benar memiliki pendapatan bebas riba.

Lain halnya dengan bank yang memiliki pendapatan campuran dari produk keuangan konvensional dan syariah.

Menanamkan modal di bank tersebut masih dianggap haram karena sebagian pendapatannya berasal dari riba.

Memahami Kriteria Saham yang sesuai Syariah

Agar investasi saham halal, ada beberapa kriteria penting yang perlu diperhatikan:

1. Perusahaan Berasal dari Bidang Usaha Halal

Perusahaan harus bergerak di sektor yang halal, tidak termasuk riba, alkohol, perjudian, dan industri haram lainnya.

2. Rasio Keuangan Sesuai Syariah

Perusahaan harus memiliki rasio utang berbasis bunga yang tidak melebihi batas yang ditetapkan.

Dalam hal ini, Bursa Efek Indonesia menyediakan Daftar Efek Syariah (DES) yang menampilkan saham-saham yang telah discreening.

3. Mekanisme Transaksinya Jelas

Transaksi saham harus menggunakan akad yang jelas, tidak spekulatif, dan hak kepemilikan serta pembagian keuntungan harus transparan.