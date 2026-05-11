Mengucapkan kalimat "hati-hati di jalan" saat ada keluarga, sahabat, atau rekan kerja yang hendak bepergian rasanya sudah jadi kebiasaan kita sehari-hari.

Namun, tahukah kamu kalau dalam Islam, ucapan bernada perhatian ini bisa diganti dengan kalimat bahasa Arab yang maknanya jauh lebih mendalam?

Mengganti ucapan perpisahan ini membuat setiap salam yang kita ucapkan mengandung doa.

Dengan begitu, orang yang kita doakan diharapkan bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

Apa Bahasa Arab Hati-Hati di Jalan?

Kalimat bahasa Arab yang paling populer dan cocok untuk menggantikan ungkapan “hati-hati di jalan” adalah “fii amanillah.”

Berikut adalah rincian bacaan dan artinya:

ي امان الله

Fii amanillah

Artinya: “Semoga engkau dalam perlindungan Allah SWT.”

Menariknya, ucapan ini rupanya sangat fleksibel dan tidak terbatas hanya untuk orang yang sedang bepergian.

Kamu juga bisa mengucapkan Fii Amanillah sebagai doa penutup pembicaraan, saat ada saudara sesama Muslim yang sedang ditimpa musibah, atau ketika seseorang hendak melakukan pekerjaan yang berat dan berisiko.

Sebab, inti dari kalimat tersebut adalah permohonan penjagaan secara mutlak kepada Allah SWT.

Cara Menjawab Ucapan Fii Amanillah Sesuai Sunnah

Di dalam Islam, setiap kali kita menerima doa yang baik dari orang lain, kita sangat dianjurkan untuk membalasnya dengan ucapan yang baik pula.

Ini dilakukan agar baik pihak yang mendoakan maupun yang didoakan sama-sama diguyur keberkahan.

Layaknya ucapan Assalamualaikum, kalimat Fii Amanillah juga memiliki anjuran balasan.

Ii dia jawaban yang disunnahkan jika seseorang mengucapkan Fii Amanillah:

مَعَ السَّلاَمَة

Ma'assalamah

Artinya: "Semoga keselamatan menyertaimu."

Dalil Anjuran Mendoakan Orang yang Bepergian

Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa saling mendoakan, terutama ketika melihat teman atau kerabat yang bersiap-siap untuk berangkat menempuh perjalanan.

Rasulullah SAW memberikan teladan langsung mengenai pentingnya membekali orang yang bepergian dengan doa kebaikan.

Anjuran ini tercatat secara jelas dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 3366.

Berikut adalah doa istimewa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW:

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ

Astaudi'ullaha diinaka wa amaanataka wa khawaatiima 'amalika zawwadakallahut taqwa, wa ghafara dzanbaka, wa yassara lakal khaira haitsu maa kunta

Artinya: "Aku menitipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penutup amalmu.

Semoga Allah membekalimu ketakwaan, mengampuni dosa-dosamu, dan memudahkan kebaikan kepadamu di mana pun kamu berada."

Beragam Pilihan Ucapan Perpisahan dan Keselamatan Lainnya dalam Bahasa Arab

Selain “Fii Amanillah”, masih banyak ucapan dan sapaan lain dalam bahasa Arab yang sering digunakan sehari-hari untuk perpisahan dan keselamatan.

Berikut adalah beberapa alternatifnya:

1. Ilalliqa

إِلَى اللِّقَاءِ

Ilalliqa.

Artinya: “Sampai jumpa.”

2. Atamanna Ru’yataka Fi Aqrab Al Awqaat

أَتَمَنَّى رُؤْيَتَكَ فِي أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ

Atamanna ru'yataka fi aqrab al awqaat.

Artinya: “Saya berharap dapat bertemu kembali dalam waktu dekat.”

3. Fii Riayatillah

فِي رِعَايَةِ اللهِ

Fii riayatillah.

Artinya: “Semoga dalam pemeliharaan Allah.”

4. Fii Hifdillah

فِي حِفْظِ اللهِ

Fii hifdillah.