Dalam pernikahan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Dengan adanya hak dan kewajiban tersebut, suami dan istri seharusnya saling melengkapi, bukan saling menuntut.

Oleh sebab itu, setiap muslim perlu memahami hak dan kewajiban suami maupun istri agar tercapai tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawadah, dan warahmah.

Hak Suami atas Istri dalam Menurut Alquran dan Hadis

Berikut adalah hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya:

1. Ketaataan

Seorang istri wajib menataati suami selama tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. Perintah agar istri taat kepada suami tersebar dalam berbagai ayat Alquran.

Salah satunya adalah Surah An-Nisa ayat 34 yang artinya sebagai berikut:

“Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).”

Dalam sebuah hadis, dijelaskan bahwa taat kepada suami menjadi salah satu sebab seorang istri masuk surga.

“Apabila seorang wanita mau menunaikan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadna, menjaga kemaluannya, dan taat terhadap suaminya, maka akan dikatakan (di akhirat), ‘Masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.’” (HR Ahmad)

Sementara, dalam hadis Nabi Muhammad SAW lainnya, ditegaskan bahwa tidak ada ketaatan jika suami menjerumuskan ke dalam maksiat.

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan.” (HR Bukhari dan Muslim).

2. Menjaga Kehormatan Diri

Menjaga diri dalam Islam bukan cuma dalam hal berpakaian. Namun, juga sopan santun dan menjaga batasan dengan lawan jenis.

Dalam Surah An-Nisa ayat 34, dijelaskan bahwa salah satu ciri wanita saleh adalah yang menjaga diri ketika suamintya tidak ada.

3. Menjaga Harta Suami

Dalam Islam diajarkan untuk tidak menggunakan harta suami tanpa seizinya. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

“Janganlah seorang istri menginfakkan sesuatu pun dari harta suaminya kecuali atas izinnya. Kemudian, ada yang bertanya, “Tidak juga makanan?” Nabi Muhammad SAW menjawab, “Bahkan makanan adalah harta yang paling berharga.” (HR Tirmidzi, Bukhari, Muslim).

4. Tidak Keluar Rumah Tanpa Izin

Dalam Islam, seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 33:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Pada ayat tersebut Allah SWT memerintahkan para istri tetap di rumah kecuali bila ada keperluan.

Ayat ini juga sebagai peringatan untuk tidak bertingkah laku layaknya orang-orang jahiliah sebelum zaman Nabi Muhammad SAW.

5. Memenuhi Kebutuhan Suami

Hak suami adalah dipenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan biologisnya selama tidak ada uzur syar’i atau halangan yang dibenarkan dalam Islam.

“Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, tapi ia menolak untuk datang, lalu sang suami marah sepanjang malam, maka para Malaikat melaknatnya (sang istri) hingga datang waktu pagi.” (HR Bukhari dan Muslim).

6. Tidak Berpuasa Sunah Tanpa Seizin Suami

Seorang istri tidak dianjurkan berpuasa sunah saat sang suami berada di rumah kecuali sudah mendapatkan izin.

“Tidak boleh bagi istri melakukan puasa (sunah) sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

7. Tidak Menerima Tamu ke Rumah

Wanita yang sudah menikah dilarang memasukkan orang lain atau tamu ke dalam rumah kecuali atas izin suaminya.

Rasulullah SAW bersabda:

“Hak kalian atas para istri adalah agar mereka tidak memasukkan ke dalam kamar tidur kalian orang yang tidak kalian sukai dan agar mereka tidak mengizinkan masuk ke dalam rumah kalian bagi orang yang tidak kalian sukai.” (HR Bukhari dan Muslim).

8. Bersikap Baik kepada Suami

Sebagaimana suami diwajibkan bersikap baik kepada istrinya, seorang istri juga diperintahkan untuk melakukan hal yang sama. Bersikap baik antara suami dan istri bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

9. Menjaga Rahasia Rumah Tangga

Baik istri maupun suami sama-sama harus menjaga rahasia rumah tangga mereka, termasuk hal-hal pribadi. Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah seseorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya.” (HR Muslim).

10. Tidak Membebani Suami

Hak suami yang juga perlu dipenuhi istri adalah tidak dibebani sesuatu di luar kemampuannya. Dalam Surah At-Talaq ayat 7 Allah SWT berfirman:

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Kewajiban Suami terhadap Istri Menurut Alquran dan Hadis

Islam menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan memiliki tanggung jawab besar terhadap istrinya.

Tanggung jawab ini bukan cuma nafkah uang, tetapi juga meliputi aspek emosional dan spritual.

1. Memberikan Nafkah Lahir

Seorang suami wajib memenuhi kebutuhan dasar istrinya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.

Berikut adalah ayat-ayat Alquran tentang kewajiban suami menafkahi istrinya:

Surah An-Nisa Ayat 34

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya."

Surah Al-Baqarah Ayat 233

"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut."

Surah At-Talaq Ayat 6

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka."

2. Memberikan Mahar

Suami wajib memberikan mahar kepada istri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 4:

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

Dalam ayat lainnya, ditegaskan bahwa mahar ini tidak boleh diminta lagi setelah bercerai dengan istri kecuali jika ada kesepakatan pengembalian.

Dasar larangannya tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 20-21:

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."

3. Memperlakukan Istri dengan Baik

Dalam Surah An-Nisa ayat 19, Allah SWT berfirman:

"Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut."

Ayat tersebut menegaskan bahwa suami harus bersikap baik, tidak kikir dalam memberi nafkah, dan tidak marah keterlaluan, tidak memukulnya, dan tidak bermuka muram di hadapan sang istri.

Sementara, dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-sebaik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya." (HR Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban).

4. Memberikan Nafkah Batin

Selain nafkah lahir, seorang suami juga wajib memenuhi kebutuhan batin atau biologis istrinya.

Salah satu dalilnya adalah Surah Al-Baqarah ayat 222:

"Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri."

5. Membimbing Istri dalam Agama

Kewajiban suami juga mencakup membimbing istri untuk taat kepada Allah SWT.

Dalam Surah At-Tahrim ayat 6, Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

6. Memberikan Perlindungan

Suami wajib menjaga dan melindungi istri dari segala bahaya, sebagaimana penggalan Surah An-Nisa ayat 34:

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)..."

7. Bersikap Adil

Suami harus berlaku adil, terutama jika memiliki lebih dari satu istri atau poligami.

Bahkan, dalam Surah An-Nisa ayat 3, Allah SWT memerintahkan laki-laki untuk menikahi satu wanita saja jika tidak mampu bersikap adil.

"Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja."

8. Tidak Berlaku Kasar atau Zalim

Suami dilarang menyakiti istri baik secara fisik maupun ucapan, meskipun dalam Surah An-Nisa ayat 34 disebutkan “memukul” saat membahas istri yang tidak taat.

Namun, perlu diingat bahwa ‘memukul’ dalam konteks tersebut merupakan langkah terakhir dan sebaiknya dihindari.

Dalam Surah An-Nisa ayat 34 juga dijelaskan cara-cara yang lebih lembut ketika istri tidak taat, yakni menasihatinya dengan baik dan berpisah tempat tidur sementara waktu untuk merenungi kesalahannya.

Nabi Muhammad SAW juga melarang memukul istrinya dalam hadis berikut:

“Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti ia memukul seorang budak, sedangkan di penghujung hari ia pun menggaulinya.” (HR Bukhari).

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah juga menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul wanita, termasuk istri-istrinya.

“Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah memukul siapa pun dengan tangannya, baik itu perempuan maupun pelayan, kecuali saat berjihad di jalan Allah.” (HR Muslim).

9. Memberikan Pendidikan dan Perhatian

Suami wajib memberikan perhatian serta pendidikan yang baik kepada istri.

Hal itu termasuk dalam tanggung jawab suami, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah At-Tahrim ayat 6.

10. Menjaga Kehormatan Istri

Suami wajib menjaga kehormatan istri dan tidak membuka aib atau rahasia rumah tangga.

Rasulullah SAW bersabda: