Tidak semua umat Islam memiliki kesempatan menunaikan ibadah haji.

Selain baligh, berakal, dan merdeka, mereka yang berhaji juga harus mampu secara fisik dan finansial.

Oleh karena itu, mereka yang mampu naik haji sudah seharusnya beribadah secara sungguh-sungguh.

Ibadah sesuai syariat dengan niat ikhlas dan menjauhi semua larangan Allah SWT akan menjadikan seorang muslim haji yang mabrur.

Lantas, apa sebenarnya haji mabrur menurut Rasulullah dan apa saja keutamaannya?

Apa Itu Haji Mabrur?

Haji mabrur adalah istilah untuk menyebut ibadah haji yang diterima Allah SWT karena dilakukan sesuai rukun dan disertai niat yang ikhlas.

Haji mabrur juga cerminan perubahan diri seseorang menjadi lebih taat dan bertakwa kepada Allah SWT.

Ciri Haji Mabrur Menurut Rasulullah SAW

Setidaknya ada tiga ciri haji mabrur menurut Rasulullah SAW, yakni yang memberi makanan, bertutur kata santun, dan menebar kedamaian.

Kriteria tersebut berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad berikut:

“Para sahabat berkata, ‘Wahai Rasulullah, apa itu haji mabrur? Rasulullah menjawab, memberikan makanan dan menebarkan kedamaian.”

Sementara, dalam riwayat lain dijelaskan sebagai berikut:

“Rasulullah SAW ditanya tentang haji mabrur. Rasulullah kemudian berkata, “Memberikan makanan dan santun dalam berkata.” (HR Al-Hakim)

Berikut adalah penjelasannya:

1. Memberi Makanan

Memberi makanan ini maksudnya adalah suka berbagi, terutama kepada yang membutuhkan. Selain itu, tidak menjadi kikir setelah haji dan peduli dengan sesama.

Artinya, orang yang hajinya mabrur diyakini akan lebih dermawan, suka membantu, dan peduli dengan lingkungan sekitarnya.

2. Bertutur Kata Santun

Orang yang hajinya mabrur akan menjaga lisan dari ucapan kasar, kotor, berbohong, gibah, fitnah, dan perkataan-perkataan buruk lainnya.

Artinya, mereka sudah paham bahwa perkataan yang tidak baik bisa menyakiti orang lain. Allah SWT pun melarang berkata buruk dalam Surah An-Nisa ayat 148.

لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

Laa yuhibbullaahul jahra bis sooo'i minal qawli illaa man zulim; wa kaanallaahu Samee'an 'Aleeman

Artinya: “Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

3. Menebar Kedamaian

Selain menjaga lisan, orang yang hajinya mabrur juga akan menjaga kedamaian di lingkungan sekitarnya. Artinya, ia menghindari konflik, permusuhan, atau hal-hal yang menyakiti hati orang lain.

Hadis Rasulullah SAW tentang Keutamaan Haji Mabrur

Berikut ini adalah lima keutamaan haji mabrur berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

1. Suci seperti Bayi Baru Lahir

Keutamaan haji mabrur yang pertama adalah kembali dalam keadaan suci seperti bayi yang baru lahir.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah RA, ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barang siapa melaksanakan haji lalu dia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali keadaannya seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

2. Jalan Menuju Surga

Keutamaan haji mabrur lainnya adalah mendapat balasan surga, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

“Umrah satu ke umrah lainnya adalah penebus dosa antara keduanya dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain surga.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

3. Amalan Paling Afdal

Menjadi haji yang mabrur juga merupakan amalan paling afdal atau utama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW ditanya sebagai berikut:

“Amalan manakah yang paling utama? Beliau menjawab: Iman kepada Allah dan Rasul-nya. Lalu ditanya lagi, “Lalu apa?”. Beliau menjawab, “Jihad fi sabilillah.” Lalu ditanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, “Haji mabrur.” (HR al-Bukhari)

4. Setara Jihad di Jalan Allah

Pahala haji mabrur setara dengan jihad fi sabilillah atau jihad di jalan Allah SWT. Aisyah RA pernah bertanya kepada Rasulullah SAW:

“Wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kami keluar ikut berjihad bersamamu?” Beliau menjawab, “Tidak, jihad kalian adalah haji mabrur dan itu adalah jihad bagi kalian.” (HR Ahmad)

5. Penghapus Dosa

Haji mabrur juga memiliki keutamaan sebagai penghapus dosa, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut: