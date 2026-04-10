Allah SWT sangat menyukai kebersihan, sebagaimana dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 108:

"Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih."

Ayat ini menegaskan bahwa Allah mencintai hamba-Nya yang menjaga kebersihan jasmni dan rohani.

Nabi Muhammad SAW pun terkenal dengan kebiasaan menjaga kebersihan. Salah satunya rutin menggunakan siwak untuk membersihkan gigi.

Bahkan, dalam suatu hadis, Nabi Muhammad SAW ingin mewajibkan bersiwak sebelum salat seandainya tidak memberatkan umatnya.

"Seandainya tidak memberatkan umatku, aku pasti memerintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan dengan setiap kali shalat.” (HR Bukhari dan Muslim).

Lantas, apa saja hadis tentang kebersihan yang bisa menjadi pedoman kita dalam menjaga kebersihan sehari-hari?

Kumpulan Hadis Nabi Muhammad SAW tentang Kebersihan

1. Hadis Menjaga Kebersihan Gigi

Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menjaga kebersihan gigi. Hal yang sering dilakukan Rasulullah adalah membersihkan gigi dengan siwak.

Berikut adalah hadisnya:

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‌السِّوَاكُ ‌مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

Artinya: “Aisyah berkata, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa siwak dapat membersihkan mulut dan mendapatkan rida Allah.” (HR Bukhari).

2. Hadis Kebersihan sebelum Salat Jumat

Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk mandi dan memakai wewangian atau parfum sebelum berangkat ke masjid untuk salat Jumat.

إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ

Artinya: “Sesungguhnya hari ini adalah hari raya yang Allah tetapkan bagi kaum muslimin. Maka siapa yang hendak datang ke salat Jumat, hendaknya ia mandi, dan jika ada wewangian, hendaknya ia memakainya, serta gunakanlah siwak.” (HR Ibnu Majah).

3. Hadis Menjaga Kebersihan

Bukti Nabi Muhammad SAW menyukai kebersihan juga tertuang dalam hadis riwayat Ath-Thabrani berikut:

تَنَظَّفُوْا بِكُلِّ مَا اِسْتَطَعْتُمْ فَاِنَ اللهَ تَعَالَي بَنَي الاِسْلاَمَ عَلَي النَظَافَةِ وَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلاَ كُلُّ نَظِيْفٍ

Artinya: “Bersihkanlah dirimu dengan segala kemampuan yang kamu miliki karena sesungguhnya Allah SWT mendasarkan Islam pada kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih.”

4. Hadis Kebesihan Mencukur Bulu dan Memotong Kuku

Dianjurkan untuk segera mencukur kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu ketiak apabila sudah panjang.

Umat Islam juga tidak dianjurkan untuk membiarkan semua bulu dan rambut itu panjang hingga melebihi 40 hari. Berikut hadisnya:

عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ، قَالَ: وُقِّتَ لَنَا في قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الإِبِطِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

Artinya: “Dari Anas bin Malik RA ia berkata, “Kami diberi batas waktu (oleh Rasulullah SAW) dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu agar kami tidak membiarkannya lebih dari empat puluh malam.” (HR Muslim).

Dalam hadis lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda:

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْآبَاطِ

Artinya: “Ada lima macam fitrah yaitu: khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.” (HR Bukhari dan Muslim).

5. Hadis Menjaga Kebersihan Masuk Surga

Nabi Muhammad SAW bersabda:

اَلْاِسْلَامُ نَطِـيْفٌ فَتَـنَطَفُوْا فَاِنَـهُ لايَدْخُلُ الْجَنَـةَ اِلانَطِيْفٌ

Artinya: “Islam itu adalah bersih, maka jadilah kalian orang yang bersih. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang-orang yang bersih.” (HR Baihaqi).

6. Hadis Kebersihan Kunci Diterimanya Salat

Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk selalu bersuci setiap hendak salat. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa bersuci menjadi kunci diterimanya salat.

مِفْتاَحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ.

Artinya: Kunci (diterimanya atau sahnya) shalat adalah bersuci." (HR Tirmidzi, Ahmad, al-Baihaqi, Hakim, Ibnu Majah, ad-Daruquthni, dan ad-Darimi)."

7. Hadis Kebersihan Sebagian dari Iman

Ini merupakan salah satu hadis populer di kalangan muslim. Berikut adalah bunyi hadisnya:

الْوُضُوْءُ شَطْرُ الإِيْماَنِ.

Artinya: "Bersuci itu merupakan sebagian dari iman." (HR Tirmidzi).

8. Hadis Allah SWT Menyukai Tempat Bersih

Umat Islam sangat dianjurkan menjaga kebersihan sebab Allah SWT juga menyukai tempat-tempat yang bersih.

Hal tersebut berdasarkan hadis berikut:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ, نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ, كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ, جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ, فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ

Artinya: "Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu." (HR Tirmidzi).

9. Hadis Keutamaan Menjaga Kebersihan Lingkungan

Seseorang yang menjaga kebersihan lingkungannya akan mendapat pahala dan berpotensi masuk surganya Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

مرَّ رجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيْقٍ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَأُنَحِّيَنَّ هذَا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ لَا يُؤْذِيْهُمْ، فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ

Artinya: "Ada seorang lelaki yang membuang dahan pohon yang menghalangi jalan, lalu ia berkata, "Demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin," maka Allah pun memasukkannya ke surga," (HR Muslim).

10. Hadis Mencuci Tangan setelah Bangun Tidur

Menjaga kebersihan dimulai sejak kita bangun tidur. Salah satunya dengan mencuci tangan sebelum berwudu.

Anjuran itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: وإذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِن نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أنْ يُدْخِلَهَا في وَضُوئِهِ؛ فإنَّ أحَدَكُمْ لا يَدْرِي أيْنَ بَاتَتْ يَدُه

Artinya: “Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur maka cucilah tanganmu sebelum memasukkan tangan ke tempat air wudunya. Sesungguhnya dia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam.” (HR Muslim).

11. Hadis Menjaga Kebersihan Masjid

وقد أمر النبي لنا ببناء المساجد في أماكن إقامتهم وتنظيفها والاحتفاظ بها نظرا العطر

Artinya: “Dari Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw. telah memerintahkan kepada kami untuk membangun masjid di tempat-tempat tinggal dan agar selalu dibersihkan serta diberi wangi-wangian.” (HR Ahmad, Tirmidzi, lbn Majah dan Abu Dawud).

12. Hadis Islam Dibangun atas Kebersihan

Dalam sebuah riwayat lain, Aisyah Radhiallahu Anha menyebutkan bahwa, Rasulullah pernah bersabda yang artinya:

بُنِيَ الدِّيْنُ عَلَى النَّظَافَةِ

Artinya: "Agama itu dibangun berasaskan kebersihan." (HR. Muslim).

13. Hadis Kebersihan Syarat Sah Salat

Kebersihan dalam konteks ini adalah berwudu atau bersuci. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ