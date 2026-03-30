Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu janji Allah SWT yang tertuang dalam surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Kulu nafsin zaaa'iqatul mawt; wa innamaa tuwaffawna ujoorakum Yawmal Qiyaamati faman zuhziha 'anin Naari waudkhilal Jannata faqad faaz; wa mal hayaatud dunyaaa illaa mataa'ul ghuroor

Artinya: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.

Ayat itu menegaskan bahwa kematian merupakan takdir Allah SWT yang tidak bisa diubah. Namun, sebagai seorang muslim, kita tidak bisa hanya fokus pada kematian.

Cara seseorang meninggal juga punya nilai di sisi Allah SWT. Salah satu yang paling sering kita dengar adalah mati syahid karena wafat saat berperangdi jalan Allah SWT.

Namun, ternyata mati syahid tidak selalu bermakna demikian. Ada lebih banyak golongan orang mati syahid yang mungkin belum kita ketahui.

Apa Keistimewaan Mati Syahid?

Orang yang mati syahid adalah yang bersaksi dan beriman kepada Allah SWT sebelum meninggal dunia.

Terdapat tujuh keistimewaan mati syahid berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

“Rasulullah SAW bersabda, ‘Orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai enam keutamaan; dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya, dinikahkan dengan tujuh puluh dua bidadari, dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada tujuh puluh orang dari keluarganya.” (HR At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Dengan demikian, berikut adalah keistimewaan orang yang mati syahid:

Dosanya diampuni setelah kematiannya.

Diperlihatkan tempat tinggalnya di surga.

Terhindar dari siksa kubur.

Terhindar dari rasa takut ketika dibangkitkan dari kubur.

Mendapat mahkota kemuliaan.

Dinikahkan dengan 72 bidadari.

Bisa memberikan syafaat untuk 70 anggota keluarganya.

Jenis-Jenis Mati Syahid dalam Islam yang Perlu Diketahui

Ada 11 golongan orang yang mati syahid berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah penjelasannya:

1. Orang yang Terbunuh di Jalan Allah

Golongan pertama yang mati syahid adalah mereka yang gugur saat berjuang di jalan Allah atau dikenal dengan sebutan Fi Sabilillah.

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barang siapa berperang agar kalimat Allah yang paling tinggi, maka ia di jalan Allah.” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

“Siapa yang keluar berjuang di jalan Allah, lalu meninggal atau gugur, atau meninggal di pembaringannya dengan wajar sesuai kehendak Allah, niscaya ia terhitung mati syahid dan ia berhak mendapat surga.” (HR Abu Dawud).

2. Orang yang Mati di Jalan Allah

Orang yang meninggal di jalan Allah SWT karena bukan perang juga dianggap mati syahid. Misalnya, meninggal saat menuntut ilmu atau ketika bekerja mencari nafkah yang halal.

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Thabrani, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barang siapa yang kedatangan ajal dan dia sedang menuntut ilmu, maka ia akan bertemu Allah (dengan derajat tinggi) di mana tidak ada lagi jarak antara dia dan para nabi melainkan satu derajat kenabian.”

3. Orang yang Berdoa agar Mati di Jalan Allah

Jenis mati syahid selanjutnya adalah orang yang berdoa agar meninggal saat menjalankan tugas di jalan Allah.

Rasulullah SAW pernah bersabda:

“Barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah dengan jujur dari dalam hatinya, maka Allah akan memberinya pahala syuhada meskipun ia meninggal di atas kasur.”

4. Orang yang Meninggal karena Wabah/ Pandemi

Orang yang meninggal akibat wabah penyakit atau pandemi dan dalam keadaan beriman juga termasuk golongan mati syahid.

Hal itu ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

“Siapa yang mati karena suatu wabah penyakit, juga syahid.” (HR Bukhari).

5. Orang yang Meninggal karena Penyakit di Perutnya

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

“Barang siapa yang mati karena (ada penyakit) dalam perut maka ia syahid.” (HR Muslim).

Ahli hadis dan ulama tersohor bermazhab Syafi’i, Imam An-Nawawi, menjelaskan bahwa orang yang meninggal akibat penyakit di perutnya, baik karena tenggelam, melahirkan, atau yang lainnya diganjar pahala syahid.

6. Orang yang Mati Tenggelam

Golongan mati syahid lainnya adalah orang yang meninggal karena tenggelam, sebagaimana penjelasan Imam An-Nawawi sebelumnya.

7. Orang yang Tertimpa Reruntuhan

Korban gempa bumi, longsor, atau bangunan roboh yang meninggal karena tertimpa reruntuhan juga termasuk mati syahid. Rasulullah SAW bersabda:

“Orang yang mati tertimpa reruntuhan adalah syahid.” (HR Bukhari dan Muslim).

8. Orang yang Mati Terbakar

Orang yang meninggal karena terbakar juga dinilai mati syahid dalam Islam, baik karena ledakan kompor, hubungan arus pendek listrik, puntung rokok yang menyala, atau hal lainnya.

Dalam hadis yang diriwayatkan An-Nasa’i, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Sungguh Allah telah memberikan pahala kepadanya sesuai niatnya. Apa yang kalian tahu tentang orang-orang yang gugur sebagai syahid? Mereka menjawab, ‘Ya mereka yang gugur di jalan Allah.’ Rasulullah lalu menjelaskan, ‘Mati syahid ada tujuh jenis selain gugur di jalan Allah: korban meninggal karena wabah tha’un (wabah pes) adalah syahid, korban meninggal karena sakit perut juga syahid, korban tenggelam juga syahid, korban meninggal tertimpa reruntuhan juga syahid, korban meninggal karena radang selaput dada (pleuritis) juga syahid, korban meninggal terbakar juga syahid, dan wanita meninggal karena hamil adalah syahid.’”

9. Wanita yang Meninggal karena Melahirkan

Sebagaimana hadis sebelumnya, wanita yang meninggal karena kehamilannya atau dalam proses persalinan juga termasuk mati syahid.

10. Orang yang Meninggal karena Mempertahankan Hartanya

Seorang muslim mendapat pahala mati syahid jika meninggal dalam keadaan mempertahankan hak atau harta miliknya.

Misalnya, ia meninggal setelah mempertahankan hartanya dari pencurian, perampokan, pembegalan, perampasan, hingga penipuan.

Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis berikut:

“Siapa saja yang gugur karena membela hartanya, maka ia mendapat derajat syahid.” (HR Bukhari dan Muslim).

11. Orang yang Terbunuh karena Membela Agama dan Keluarganya

Pintu syahid lainnya adalah meninggal karena membela agama dan keluarganya. Nabi Muhammad SAW bersabda: