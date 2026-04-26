Fenomena meningkatnya jumlah mualaf di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam setahun terakhir menjadi perhatian serius Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat.

Lonjakan tersebut tidak hanya menunjukkan dinamika sosial-keagamaan yang berkembang, tetapi juga mengindikasikan adanya pencarian spiritual yang semakin kuat di tengah masyarakat modern.

Sekretaris I MUI Karawang, Yayan Sofian, mengungkapkan hampir setiap bulan selalu ada warga yang datang untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat. Bahkan, dalam beberapa pekan, jumlahnya bisa mencapai dua hingga tiga orang.

"Kalau setiap bulan, hampir selalu ada mualaf. Bahkan seringkali dalam seminggu ada dua sampai tiga mualaf yang datang ke kantor MUI Karawang untuk memohon bimbingan ikrar dua kalimat syahadat," kata Sekretaris I MUI Karawang Yayan Sofian di Karawang dilansir dari ANTARA, Minggu (26/4/2026).

Lintas Profesi, Lintas Negara

Fenomena itu tidak terbatas pada satu kelompok tertentu. Para mualaf berasal dari beragam latar belakang sosial dan profesi, mulai dari pekerja, pejabat, pengusaha, hingga kalangan akademisi.

Hal tersebut menunjukkan ketertarikan terhadap Islam tidak mengenal batas kelas sosial.

Menariknya, tren ini juga melibatkan warga negara asing (WNA). Dalam catatan MUI Karawang, sekitar 30 persen mualaf yang berikrar berasal dari luar negeri.

"Sekitar 30 persen mualaf yang berikrar masuk Islam di kantor MUI Karawang adalah warga negara asing. Mereka ada yang dari China, Jepang, Korea Selatan, dan Thailand. Selain itu, ada pula yang dari negara Eropa seperti dari Jerman dan Finlandia," kata Yayan.

Kehadiran mualaf dari berbagai negara ini memperlihatkan Islam terus menarik perhatian global, bahkan di tengah derasnya arus globalisasi dan modernitas.

Hidayah di Tengah Kompleksitas Zaman

Yayan menyampaikan rasa syukurnya atas meningkatnya jumlah orang yang memeluk Islam. Menurutnya, hal ini menjadi tanda bahwa semakin banyak individu yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Selama satu tahun terakhir, MUI Karawang telah menerbitkan puluhan sertifikat mualaf, angka yang jauh meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar 20-an sertifikat.

Dokumen tersebut memiliki fungsi penting, tidak hanya sebagai bukti keagamaan, tetapi juga sebagai dasar administrasi kependudukan bagi para mualaf.

Ragam Alasan Masuk Islam

Motivasi para mualaf pun beragam dan mencerminkan perjalanan spiritual yang unik. Sebagian di antaranya memutuskan masuk Islam karena faktor pernikahan, sementara yang lain tertarik pada nilai-nilai dan budaya Islam.

Ada pula yang menemukan ketenangan setelah mendengar adzan atau mengikuti pengajian, serta tidak sedikit yang mengambil keputusan setelah melalui proses pengkajian mendalam atau pengalaman spiritual pribadi.

Fenomena itu menunjukkan proses menjadi mualaf bukan sekadar keputusan instan, melainkan hasil dari refleksi panjang dan pencarian makna hidup.

Syarat dan Proses Menjadi Mualaf

Dalam prosesnya, MUI Karawang menetapkan syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi mualaf adalah keyakinan yang tulus.

Secara administratif, persyaratan yang diperlukan relatif sederhana, seperti fotokopi KTP atau KK, materai, pas foto, serta surat pernyataan.

"Bagi yang masih di bawah umur, harus ada izin orang tua, dan kalau bisa diupayakan menghadirkan saksi," katanya.

Selain itu, terdapat ketentuan tambahan bagi laki-laki mualaf, yakni kewajiban menjalani khitan.

“Jika belum dikhitan dan telah berikrar dua kalimat syahadat, kami belum bisa mengeluarkan sertifikat mualaf," katanya.

Momentum Dakwah dan Tantangan Pembinaan

Lonjakan jumlah mualaf ini sekaligus menjadi peluang dan tantangan bagi lembaga keagamaan. Di satu sisi, ini merupakan momentum dakwah yang positif.

Namun di sisi lain, diperlukan pembinaan berkelanjutan agar para mualaf dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh.

Ke depan, fenomena ini diperkirakan akan terus berkembang, terutama dengan semakin terbukanya akses informasi dan meningkatnya interaksi lintas budaya di era digital.