Ada banyak tingkatan neraka. Namun, sebagian besar muslim pasti lebih familiar dengan neraka Jahanam.

Neraka Jahanam disebut berkali-kali dalam Alquran, menekankan betapa menyeramkannya tempat itu.

Lantas, bagaimana gambaran neraka Jahanam yang disebutkan dalam Alquran?

Gambaran Neraka Jahanam dalam Alquran

Berikut ini adalah gambaran neraka jahanam yang disebutkan dalam Alquran:

1. Api yang Sangat Panas

Neraka jahanam memiliki api yang sangat panas melebihi api di dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 81:

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

Farihal mukhallafoona bimaq'adihim khilaafa Rasoolil laahi wa karihooo ai yujaahidoo bi amwaalihim wa anfusihim fee sabeelil laahi wa qaaloo la tanfiroo fil harr; qul Naaru jahannama ashaddu harraa; law kaanoo yafqahoon

Artinya: “Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang), merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah dan mereka berkata, “Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini.” Katakanlah (Muhammad), “Api neraka Jahanam lebih panas,” jika mereka mengetahui.”

2. Menghanguskan Kulit

Panasnya api neraka membuat kulit para penghuninya hangus terbakar, kemudian digantikan dengan kulit lain, tetapi api kembali menghanguskannya, dan begitu seterusnya.

Hal itu ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 56:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

Innal lazeena kafaroo bi Aayaatinaa sawfa nusleehim Naaran kullamaa nadijat julooduhum baddalnaahum juloodan ghairahaa liyazooqul 'azaab; innallaaha kaana 'Azeezan Hakeemaa

Artinya: “Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha-perkasa, Mahabijaksana.”

3. Minuman yang Mendidih

Pada akhir ayat 15 Surah Muhammad dijelaskan bahwa para penghuni neraka diberi minuman mendidih, sehingga ususnya terpotong.

مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

Masalul jannatil latee wu'idal muttaqoona feehaaa anhaarum mim maaa'in ghayri aasininw wa anhaarum mil labanil lam yataghaiyar ta'muhoo wa anhaarum min khamril lazzatil lishshaaribeena wa anhaarum min 'asalim musaffanw wa lahum feeha min kullis samaraati wa maghfiratum mir Rabbihim kaman huwa khaalidun fin naari wa suqoo maaa'an hameeman faqatta'a am'aaa'ahum

Artinya: “Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa; di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar (anggur yang tidak memabukkan) yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka, dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?”

Ilustrasi penggambaran neraka berdasarkan Surat Muhammad ayat 15.

4. Makanan dari Pohon Zaqqum

Pohon zaqqum digambarkan sebagai pohon yang tumbuh di dasar neraka dan buahnya menjadi makanan para penghuninya.

Dalam Surah As-Saffat ayat 65, dijelaskan bahwa bayangan pohon zaqqum seperti kepala setan dan perut para penghuni neraka penuh dengan buah itu.

Pohon Zaqqum juga disinggung dalam Surah Ad-Dukhan ayat 43-44:

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ

Inna shajarataz zaqqoom ta'aamul aseem

Artinya: “Sungguh pohon zaqqum itu makanan bagi orang yang banyak dosa."

5. Tempat yang Sempit

Dalam Surah Al-Furqan ayat 13, digambarkan bahwa neraka, termasuk neraka Jahanam adala tempat yang sempit.

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا

Wa izaaa ulqoo minhaa makaanan daiyiqam muqar raneena da'aw hunaalika subooraa

Artinya: “Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan.”

6. Manusia Bahan Bakar Neraka

Api neraka yang menyala-nyala dan sangat panas itu berasal dari bahan bakar manusia dan batu, sebagaimana bunyi Surah At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Yaaa ayyuhal lazeena samanoo qooo anfusakum wa ahleekum naaranw waqoodu han naasu wal hijaaratu 'alaihaa malaaa'ikatun ghilaazun shidaadul laa ya'soonal laaha maa amarahum wa yaf'aloona maa yu'maroon

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

7. Tempat Terburuk

Ada banyak ayat Alquran yang menyebut bahwa neraka Jahanam adalah seburuk-buruknya tempat.

Salah satunya adalah Surah Sad ayat 55-56:

هَٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ

Haazaa wa inna littaagheena lasharra ma-aab jahannama yaslawnahaa fai’sal mihaad

Artinya: “Beginilah (keadaan mereka). Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka pasti (disediakan) tempat kembali yang buruk, (yaitu) neraka Jahanam yang mereka masuki; maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal.”

8. Diisi Jin dan Manusia

Kebanyakan penghuni neraka adalah jin dan manusia yang menyimpang dari perintah Allah SWT. Hal itu tertulis dalam Surah Al-A’raf ayat 179:

ا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

Wa laqad zaraanaa li jahannama kaseeram minal jinni wal insi lahum quloobul laa yafqahoona bihaa wa lahum a'yunul laa yubisiroona bihaa wa lahum aazaanul laa yasma'oona bihaa; ulaaa'ika kal an'aami bal hum adall; ulaaa'ika humul ghaafiloon

Artinya: “Dan sungguh, akan Kami isi neraka Jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah.”

9. Minuman dari Air Nanah

Selain minuman mendidih yang memotong usus, para penghuni neraka juga diberi minuman dari ari kotor berupa nanah.

Itu merupakan salah satu hukuman bagi orang-orang yang tidak mengikuti hukum dan perintah Allah SWT. Minuman air nanah ini tercantum dalam Surah Ibrahim ayat 16:

مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ

Minw waraaa'ihee jahannamu wa yusqaa mim maaa'in sadeed

Artinya: “Di hadapannya ada neraka Jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah.”

10. Para Penghuninya Diseret

Para penghuni neraka Jahanam diseret wajahnya, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Furqan ayat 34:

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا

Allazeena yuhsharoona 'alaa wujoohim ilaa jahannama ulaaa'ika sharrum makaananw wa adallu sabeelaa

Artinya: “Orang-orang yang dikumpulkan ke neraka Jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.”

11. Pakaian dari Api

Para penghuni neraka digambarkan memakai pakaian dari api. Selain itu, mereka akan disiram dengan air yang mendidih hingga perut dan kulitnya hancur.

Itu tertulis dalam Surah Al-Hajj ayat 19-22 berikut:

۞ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

Haazaani khasmaanikh tasamoo fee Rabbihim fal lazeena kafaroo qutti'at lahum siyaabum min naar; yusabbu min fawqi ru'oosihimul hameem. Yusharu bihee maa fee butoonihim waljulood.Wa lahum maqaami'u min hadeed. Kullamaa araadooo any yakhrujoo minhaa min ghammin u'eedoo feeha wa zooqoo 'azaabal hareeq

Artinya: “ Inilah dua golongan (golongan mukmin dan kafir) yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api (neraka) untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Dengan (air mendidih) itu akan dihancurluluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. Dan (azab) untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar darinya (neraka) karena tersiksa, mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya. (Kepada mereka dikatakan), “Rasakanlah azab yang membakar ini!”

Ciri-Ciri Penghuni Neraka Jahanam

Setidaknya ada lima ciri calon penghuni neraka Jahanam menurut Alquran, yakni sebagai berikut:

1. Orang Musyrik dan Kafir

Dalam Surah Al-Bayyinah ayat 6, dijelaskan bahwa orang musyrik dan kafir akan masuk neraka Jahanam dan kekal di dalamnya.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

Innal lazeena kafaru min ahlil kitaabi wal mushri keena fee nari jahan nama khaali deena feeha; ulaa-ika hum shar rul ba reeyah

Artinya: “Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk.”

2. Orang Munafik

Selain orang musyrik dan kafir, manusia yang memiliki sifat munafik juga termasuk golongan penghuni neraka Jahanam.

Yang dimaksud orang munafik adalah mengaku beriman kepada Allah SWT, tetapi sebenarnya tidak atau menyimpan kekufuran dalam hatinya.

Dalam Surah At-Taubah ayat 68, Allah SWT berfirman:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

Wa'adal laahul munafiqeena wal munaafiqaati wal kuffaara naara jahannnamma khaalideena feehaa; hiya hasbuhum; wa la'annahumul laahu wa lahum 'azaabum muqeem

Artinya: “Allah menjanjikan (mengancam) orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah (neraka) itu bagi mereka. Allah melaknat mereka; dan mereka mendapat azab yang kekal.”

3. Pelaku Dosa Besar

Umat Islam yang melakukan dosa besar tanpa sempat bertobat sebelum meninggal terancam masuk neraka Jahanam.

Dosa besar menurut Islam di antaranya syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh manusia, sihir, meninggalkan salat, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, zina, lari dari medan perang, hingga menuduh wanita baik-baik berzina.

Salah satu dalil pelaku dosa besar masuk neraka Jahanam adalah Surah An-Nisa ayat 93:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Wa mai yaqtul mu'minammuta 'ammidan fajazaaa'uhoo Jahannamu khaalidan feehaa wa ghadibal laahu' alaihi wa la'anahoo wa a'adda lahoo 'azaaban 'azeemaa

Artinya: “Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

4. Jin dan Manusia yang Sesat

Dalam Surah Al-A’raf ayat 179 disebutkan bahwa penghuni neraka kebanyakan dari kalangan jin dan manusia yang sesat.

5. Iblis dan Setan

Selain jin dan manusia, neraka juga dihuni oleh para iblis dan setan sesuai dengan firman Allah SWT dalam ayat-ayat berikut:

Surah Al-Hijr Ayat 43

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ

Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'een

Artinya: “Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar (tempat) yang telah dijanjikan untuk mereka (pengikut setan) semuanya.”

Surah Sad Ayat 85

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ

La amla'annna Jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'een