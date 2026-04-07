Janji Allah SWT itu pasti, termasuk mengenai hari kiamat. Hal tersebut ditegaskan dalam surah Al-Hajj ayat 7:

"Dan sungguh, (hari) Kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya; dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapa pun yang di dalam kubur."

Allah SWT juga telah menjelaskan betapa dahsyatnya hari kiamat dalam berbagai ayat Alquran.

Ayat-ayat itu bukan untuk menakuti, tetapi memberi peringatan agar tetap beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

Gambaran Dahsyatnya Hari Kiamat dalam Alquran

Berikut ini adalah gambaran hari kiamat yang dijelaskan dalam berbagai ayat Alquran:

1. Kehancuran Langit

Hari kiamat dalam Alquran digambarkan sebagai peristiwa yang dahsyat. Salah satunya adalah kehancuran alam semesta, termasuk langit yang terbelah.

Kondisi itu dijelaskan dalam surah Al-Insyiqaq ayat pertama dan kedua sebagai berikut:

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

Izas samaaa'un shaqqat Wa azinat li Rabbihaa wa huqqat

Artinya: “Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.”

Ayat-ayat tersebut menerangkan bahwa langit terbelah pada hari kiamat nanti akibat bintang-bintang di langit saling bertabrakan.

Surah lainnya yang menjelaskan langit terbelah saat hari kiamat adalah sebagai berikut:

Al-Infitar Ayat 1-2

“Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan.”

Al-Haqqah Ayat 16

“Dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh.”

AR-Rahman Ayat 37

“Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilauan) minyak.”

Al-Furqan Ayat 25

“Dan (ingatlah) pada hari (ketika) langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan (secara) bergelombang.”

2. Gunung Hancur

Ilustrasi Gunung yang Hancur Lebur

Dalam surah Al-Qari’ah ayat 5, digambarkan bahwa gunung-gunung hancur dan berterbangan layaknya bulu, debu, dan pasir. Kondisi ini menandakan ratanya permukaan bumi kelak.

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ

Wa ta koonul jibalu kal 'ihnil manfoosh

Artinya: “Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.”

Kondisi serupa juga dijelaskan dalam surah-surah berikut:

Al-Muzzammil Ayat 14

“Ingatlah pada hari (ketika) bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.”

Al-Haqqah Ayat 14

“Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Lalu, dibenturkan keduanya sekali benturan.”

An-Naba Ayat 20

“Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fatamorgana.”

An-Naml Ayat 88

“Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan (seperti awan berjalan). (itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Mahateliti apa yang kamu kerjakan.”

3. Kepanikan Manusia

Dalam surah Al-Qari’ah ayat 4-5, digambarkan manusia yang panik karena dahsyatnya hari kiamat. Mereka akan berlarian seperti laron yang terbang.

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ

Wa ta koonul jibalu kal 'ihnil manfoosh Fa-amma man thaqulat mawa zeenuh

Artinya: “Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.”

Karena panik akan dahsyatnya hari akhir, setiap manusia memikirkan nasibnya sendiri dan berlari meninggalkan keluarganya.

Hal itu digambarkan dalam surah Abasa ayat 34-37 yang artinya:

“Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.”

Ilustrasi Kepanikan Manusia

4. Isi Bumi Keluar (Mayat)

Para ulama mengartikan isi bumi yang keluar pada hari kiamat berupa mayat-mayat yang dibangkitkan dari dalam kubur.

Gambaran hari kiamat tersebut ada dalam surah Az-Zalzalah ayat 1-2 yaitu sebagai berikut:

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

Izaa zul zilatil ardu zil zaalaha wa akh rajatil ardu athqaalaha

Artinya: “Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya.”

Tafsir ayat-ayat tersebut adalah Allah SWT menyatakan bahwa dahsyatnya hari kiamat membuat bumi mengeluarkan isi perutnya berupa logam, harta simpanan, dan mayat-mayat dari kubur.

Dalam ayat lainnya, Allah SWT berfirman:

“Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.” (QS Al-Insyiqaq: 3-4).

5. Terompet Sangkakala

Terompet Sangkakala ditiup Malaikat Israfil atas perintah Allah SWT. Tiupan pertama menandai mematikan semua makhluk yang menandai hari kiamat.

Sementara, tiupan kedua menandai hari kebangkitan. Gambaran kondisi saat sangkakala ditiup tercantum dalam surah Az-Zumar ayat 68:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ

Wa nufikha fis Soori fas'iqa man fis samaawaati wa man fil ardi illaa man shaa'al lahu summa nufikha feehi ukhraa fa izaa hum qiyaamuny yanzuroon

Artinya: “Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua (makhluk) yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi (sangkakala itu) maka seketika itu mereka bangun (dari kuburnya) menunggu (keputusan Allah).”

Ketika sangkakala ditiup untuk kedua kalinya, tak ada lagi pertalian nasab. Artinya, setiap manusia tidak lagi bertanya mengenai keadaan keluarganya, sebagaimana halnya di dunia.

Hal itu dijelaskan dalam surah Al-Mu’minun ayat 101:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Fa izaa nufikha fis Soori falaaa ansaaba bainahum yawma'izinw wa laa yatasaaa'aloon

Artinya: “Apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu (hari Kiamat), dan tidak (pula) mereka saling bertanya.”

Tanda-Tanda Kiamat yang Sudah Muncul

Tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi kecuali Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam surah Luqman ayat 34:

"Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat."

Meski demikian, Allah SWT sudah menurunkan tanda-tanda kiamat yang seharusnya tidak kita abaikan.

1. Diutusnya Nabi Muhammad SAW

Tanda kiamat kecil yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW berikut:

“Aku diutus dan (jarak antara) hari kiamat (adalah) seperti dua jari ini (sangat dekat).” (HR Bukhari).

Dua jari yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah jari telunjuk dan jari tengah.

2. Wafatnya Nabi Muhammad SAW

Wafatnya Nabi Muhammad SAW juga menjadi tanda kiamat kecil. Dalam hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda:

“Ingatlah (wahai Auf) ada enam (tanda) sebelum datangnya hari kiamat, kematianku…” (HR Bukhari).

3. Penaklukan Baitul Maqdis

Salah satu dari enam tanda kiamat kecil yang disebutkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Auf bin Malik adalah penaklukan atau pembebasan Baitul Maqdis.

Peristiwa ini sudah terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 16 Hijriah atau 637 Masehi.

Khalifah Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis dari kezaliman penguasa Romawi tanpa peperangan.

Adapun Baitul Maqdis atau disebut juga Al-Quds merupakan wilayah di Palestina di dalamnya terdapat kompleks Masjidil Aqsa.

4. Banyak Fitnah

Tanda kiamat kecil lainnya adalah banyaknya fitnah dan pembunuhan. Fitnah dalam konteks ini berarti ujian keimanan, kekacauan, dan hoaks.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Kiamat tidak akan terjadi hingga banyaknya Al-Harj.” Para sahabat bertanya, “Apa itu Al-Harj?” Beliau menjawab, “Pembunuhan, pembunuhan.” (HR Muslim).

5. Tidak Amanah

Banyaknya orang yang tidak amanah dan mengurus sesuatu yang bukan keahliannya juga termasuk tanda kiamat kecil.

Saat seorang Arab Badui bertanya kapan kiamat, Nabi Muhammad SAW menjawab:

“Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat.” Sahabat bertanya, “Bagaimana disia-siakannya?” Beliau menjawab, “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat.” (HR Bukhari).

6. Waktu Makin Cepat

Pernahkah Anda merasa waktu berjalan sangat cepat? Itulah salah satu tanda kiamat kecil dalam Islam.

“Kiamat tidak akan tiba hingga waktu terasa berdekatan (semakin cepat). Setahun terasa seperti sebulan, sebulan terasa seperti sepekan, sepekan terasa seperti sehari…” (HR Tirmidzi).

7. Melimpahnya Harta

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tidak akan tiba hari kiamat hingga harta menjadi banyak pada kalian, harta itu terus melimpah sehingga membingungkan pemiliknya siapakah yang mau menerima sedekah darinya, lalu seseorang dipanggil kemudian dia berkata, ‘Aku tidak membutuhkannya.’” (HR Bukhari).

8. Berlomba-lomba Meninggikan Bangunan

Tanda kiamat kecil lainnya adalah orang-orang berlomba membangun gedung tinggi. Ini menjadi bukti bahwa banyak yang tunduk pada dunia dan mengumpulkan harta.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Jibril ketika ia bertanya tentang waktu terjadinya kiamat:

“Akan tetapi, aku akan menyebutkan kepadamu tanda-tandanya… (lalu beliau menyebutkan, di antaranya) jika para pengembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan, maka itulah di antara tanda-tandanya.” (HR Bukhari).

Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

“Dan engkau menyaksikan orang yang tidak memakai sandal, telanjang lagi miskin yang mengembala domba, berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi.”

Sementara, dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata:

“Wahai Rasulullah dan siapalah para pengembala, orang yang tidak memakai sandal, dalam keadaan lapar dan yang miskin itu?” Nabi Muhammad SAW menjawab, “Orang Arab.”

9. Banyaknya Zina dan Minuman Keras

Zina dan minuman keras atau khmar yang merajalela juga menjadi tanda kiamat kecil dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah: diangkat ilmu, menguatnya kebodohan, diminumnya (secara terang-terangan) khamr (minuman keras) dan merajalelanya perzinaan.” (HR Bukhari).

10. Kebodohan Merajalela

Di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah hilangnya ilmu dan kebodohan menyebar. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan ada beberapa hari di mana kebodohan turun dan ilmu dihilangkan.”

Hilangnya ilmu seiring dengan wafatnya para ulama yang memahami ilmu agama. Hal itu dijelaskan dalam hadis berikut: