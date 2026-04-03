Secara bahasa, “shiratal mustaqim” memiliki arti “jalan yang lurus”. Hal ini juga disebut dalam surat Al-Fatihah ayat 6:

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

Ihdinas-Siraatal-Mustaqeem

Artinya: “Tunjukilah kami jalan yang lurus,”

Namun, di akhirat, Shiratal Mustaqim juga digambarkan sebagai sebuah jembatan yang akan dilalui seluruh manusia.

Jembatan ini menjadi salah satu fase paling menentukan dalam perjalanan menuju akhirat, apakah ia akan selamat menuju surga atau terjatuh ke dalam neraka.

Gambaran Jembatan Shiratal Mustaqim yang Disebutkan dalam Hadis

Jembatan Shiratal Mustaqim menjadi penentu perjalanan seseorang di dunia akhirat kelak. Setiap manusia akan melewati jembatan ini setelah hisab atau perhitungan amal.

Di samping itu, gambaran mengenai jembatan Shiratal Mustaqim juga cukup sering dibahas di dalam hadis.

Berikut adalah gambarannya:

1. Lebih Tipis dari Rambut dan Lebih Tajam dari Pedang

Rasulullah SAW pernah menjelaskan kondisi jembatan Shiratal Mustaqim yang sangat tipis dan tajam.

Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudriy, ia berkata:

بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ وَ أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ

Artinya: “Aku diberitahu bahwa jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang.” (HR. Muslim)

Gambaran ini menunjukkan betapa sulit dan berbahayanya melewati jembatan Shiratal Mustaqim.

Namun, bagi orang beriman, perjalanan mereka di atas jembatan Shiratal Mustaqim akan terasa mudah dan cepat.

2. Berada di Atas Neraka dan Penuh dengan Pengait

Dalam hadis lain, dijelaskan pula bahwa jembatan Shiratal Mustaqim berada di atas neraka dan memiliki pengait-pengait yang akan menarik manusia.

Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari:

ضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَبِهِ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ رواه البخاري

Artinya: “Dan dibentangkanlah jembatan di atas permukaan Jahanam. Akulah orang pertama yang melewatinya.

Doa para rasul pada saat itu: ‘Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah.’ Pada shirath itu, terdapat pengait-pengait seperti duri pohon Sa'dan.

‘Pernahkah kalian melihatnya?’ Para sahabat menjawab, ‘Pernah, wahai Rasulullah.’

Maka ia seperti duri pohon Sa'dan, tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah SWT. Ia menempatkan manusia sesuai dengan amalan mereka.” (HR. Bukhari)

Fungsi Jembatan Shiratal Mustaqim di Alam Akhirat

Dalam ajaran Islam, jembatan Shiratal Mustaqim memiliki fungsi penting dalam rangkaian peristiwa di alam akhirat.

Setelah melalui hisab atau perhitungan amal, setiap manusia akan melewati jembatan ini sebagai tahap penentuan akhir sebelum menuju surga atau neraka.

1. Sebagai Ujian Terakhir Sebelum Masuk Surga

Shiratal Mustaqim menjadi ujian terakhir bagi manusia setelah hisab. Pada fase ini, seluruh amal yang telah dilakukan di dunia akan terlihat hasilnya.

Dalam sebuah hadis sahih, dijelaskan bahwa setiap manusia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan kecepatan yang berbeda-beda.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَانِ جَنَبَتَيْ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ))، قَالَ : قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَيُّ شَيْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ ؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ ؟ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا قَالَ وَفِي حَافَتَيْ الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ.

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda, ‘Lalu diutuslah amanah dan rohim (tali persaudaraan) keduanya berdiri di samping kiri-kanan shiraath tersebut. Orang yang pertama lewat seperti kilat’.

Aku bertanya, ‘Dengan bapak dan ibuku (aku korbankan) demi engkau. Adakah sesuatu seperti kilat?’

Rasul Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, ‘Tidakkah kalian pernah melihat kilat bagaimana ia lewat dalam sekejap mata? Kemudian ada yang melewatinya seperti angin, kemudian seperti burung dan seperti kuda yang berlari kencang.

Mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka. Nabi kalian waktu itu berdiri di atas shirâth sambil berkata,

‘Ya Allâh selamatkanlah! selamatkanlah! Sampai para hamba yang lemah amalannya, sehingga datang seseorang lalu ia tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak.’

Beliau menuturkan (lagi), ‘Di kedua belah pinggir shirâth terdapat besi pengait yang bergantungan untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar.

Maka ada yang terpeleset namun selamat dan ada pula yang terjungkir ke dalam neraka.’” (HR. Muslim)

2. Manifestasi Keadilan Allah

Fungsi lainnya adalah sebagai bentuk nyata keadilan Allah terhadap seluruh makhluk-Nya.

Di sini, tidak ada yang diperlakukan secara zalim karena setiap manusia mendapatkan balasan sesuai amalnya.

Di samping itu, setiap langkah di atas jembatan Shiratal Mustaqim juga akan mencerminkan kehidupan seseorang di dunia.

3. Pengingat Pentingnya Amal di Dunia

Selain sebagai fase di akhirat, pemahaman tentang Shiratal Mustaqim juga memiliki hikmah besar bagi kehidupan di dunia.

Jembatan ini mengingatkan manusia bahwa kehidupan di dunia akan menentukan keselamatan di akhirat, di mana setiap perbuatan mereka akan dipertanggungjawabkan di sini.