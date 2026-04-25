Sebagai seorang muslim, kita pasti sering mendengar berbagai ungkapan dalam bahasa Arab.

Salah satunya adalah fii amanillah. Namun, mungkin masih belum banyak yang mengetahui arti fii amanillah.

Selain itu, ada pula jawaban yang bisa diberikan ketika orang mengucapkan fii amanillah kepada kita.

Lantas, apa arti fii amanillah dan bagaimana cara menjawabnya?

Arti Fii Amanillah dan Tulisan Arabnya

Fii amanillah merupakan gabungan dua kata bahasa Arab, yakni fii yang artinya “di dalam” dan amanillah yang bermakna “perlindungan Allah”.

Dengan demikian, fii amanillah memiliki arti “semoga engkau berada dalam perlindungan Allah”.

Adapun tulisan arab fii amanillah adalah sebagai berikut:

فِيْ اَمَانِ الله

Kapan Mengucapkan Fii Amanillah?

Ada beberapa momen di mana kita bisa mengucapkan fii amanillah, yakni sebagai berikut:

1. Saat Seseorang Bepergian

Fii amanillah sangat umum dipakai ketika seseorang bepergian, baik perjalanan jauh maupun dekat. Tujuannya agar orang itu selalu dalam penjagaan Allah SWT.

Contoh kalimanya adalah sebagai berikut:

“Hati-hati di jalan, ya, fii amanillah!”

2. Ketika Berpamitan

Lafaz ini juga bisa digunakan saat berpamitan, baik dengan keluarga, teman, atau rekan kerja. Kalimat yang bisa dipakai yaitu:

“Fii amanillah! Aku pulang dulu, ya, sampai ketemu lagi.”

3. Saat Mengakhiri Pembicaraan

Ucapan ini bisa kita gunakan sebagai penutup obrolan bersama keluarga, teman, atau kerabat lainnya, baik langsung maupun melalui chat.

Contohnya sebagai berikut:

“Sudah dulu, ya, kita sambung lagi kapan-kapan. Fii amanillah.”

4. Saat Melepas Seseorang Pergi

Melepas seseorang pergi, baik untuk bekerja, belajar, atau karena tugas lainnya juga menjadi momen untuk mengucapkan fii amanillah. Berikut contohnya:

“Semoga lancar urusannya. Fii amanillah!”

Meski demikian, fii amanillah sebenarnya bisa diucapkan dalam berbagai situasi apa pun, selama konteksnya kebaikan dan memohon perlindungan Allah SWT.

Cara Menjawab Fii Amanillah

Dalam Alquran diperintahkan bahwa kita harus membalas ucapan baik dengan kalimat yang baik juga.

Hal itu terttulis dalam Surah An-Nisa ayat 86:

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Wa izaa huyyeetum bitahiy yatin fahaiyoo bi ahsana minhaaa aw ruddoohaa; innal laaha kaana 'alaa kulli shai'in Haseeba

Artinya: Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Oleh karena itu, jika seseorang mengucapkan fii amanillah untuk kita, sudah seharusnya kita membalasnya dengan ucapan yang baik.

Berikut adalah cara menjawab ucapan fii amanillah:

1. Ma’assalamah

Cara menjawab ucapan fii amanillah yang pertama ada mengatakan ma’assalamah.

Ucapan itu memiliki arti “semoga selamat” atau “semoga keselamatan menyertaimu”.

2. Wa Fiika Barakallah

Ucapan fii amanillah juga bisa dibalas dengan kalimat wa fiika barakallah yang artinya “semoga Allah memberkahimu juga”.

Jika lawan bicaranya adalah perempuan, diubah menjadi wa fiiki barakallah.

3. Amin, Ya Allah

Balasan lainnya adalah amiin, ya Allah atau “kabulkanlah, ya Allah” untuk mengaminkan ucapan fii amanillah yang diberikan.

4. Fii Amanillah

Bisa juga dengan mengirim doa yang sama untuk kerabat kita, yakni juga membalasnya dengan ucapan fii amanillah.

5. Syukron/Terima Kasih