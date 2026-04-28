Istilah fastabiqul khairat sering kita dengar dalam kajian Islam, namun tidak semua orang benar-benar memahami maknanya secara mendalam.

Secara sederhana, fastabiqul khairat artinya adalah berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, yaitu dorongan untuk menjadi yang terdepan dalam amal saleh.

Dengan semangat ini, setiap individu didorong untuk terus meningkatkan kualitas diri dan memperbanyak amal sebagai bekal kehidupan akhirat.

Fastabiqul Khairat Artinya Apa?

Dalam ajaran Islam, istilah fastabiqul khairat memiliki arti berlomba-lomba atau bersaing dalam melakukan kebaikan.

Konsep ini merupakan fondasi penting yang harus ditanamkan dalam jiwa setiap Muslim.

Jika ditelusuri dari akar katanya, kata perlombaan dalam bahasa Arab disebut sibaq.

Kata ini diturunkan dari kata sabaqa yang maknanya adalah berupaya keras untuk menjadi nomor satu atau terdepan.

Dengan demikian, fastabiqul khairat bermakna semangat juang untuk menjadi yang pertama dalam setiap kebaikan, dengan tujuan mulia meraih rida dan surga tertinggi dari Allah SWT.

Selain itu, seseorang yang lebih cepat dan tanggap dalam memulai suatu kebaikan akan mendapatkan derajat yang jauh lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan mereka yang baru menyusul berbuat baik belakangan.

Dalil-dalil Alquran tentang Fastabiqul Khairat

Perintah untuk menjadi juara dalam kebaikan ini bukanlah sekadar anjuran biasa, melainkan firman langsung dari Allah SWT. Berikut adalah beberapa ayat Alquran yang membahasnya:

1. Dalil Utama Berlomba dalam Kebaikan (QS. Al-Baqarah: 148)

Ayat ini menjadi dasar utama bagi umat Islam untuk selalu sigap dalam berbuat baik di mana pun mereka berada.

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Wa likullinw wijhatun huwa muwalleehaa fastabiqul khairaat; ayna maa takoonoo yaati bikumullaahu jamee'aa; innal laaha 'alaa kulli shai'in qadeer

Artinya: “Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan.

Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah:148)

2. Berlomba Mendapatkan Ampunan (QS. Al-Hadid: 21)

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Saabiqooo ilaa maghfiratim mir Rabbikum wa jannatin 'arduhaa ka-'ardis samaaa'i wal ardi u'iddat lillazeena aamanoo billaahi wa Rusulih;

zaalika fadlul laahi yu'teehi many yashaaa'; wal laahu zul fadlil 'azeem

Artinya: “Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya.

Itulah karunia Allah, yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.” (QS. Al-Hadid: 21)

3. Berlomba dalam Menjalankan Aturan Allah (QS. Al-Maidah: 48)

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Wa anzalnaa ilaikal Kitaaba bilhaqqi musaddiqallimaa baina yadaihi minal Kitaabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bimaa anzalal laahu wa laa tattabi ahwaaa'ahum 'ammaa jaaa'aka minal haqq;

likullin ja'alnaa minkum shir'atanw wa minhaajaa; wa law shaaa'al laahu laja'alakum ummatanw waahidatanw wa laakil liyabluwakum fee maa aataakum fastabiqul khairaat;

ilal laahi arji'ukum jamee'an fayunab bi'ukum bimaa kuntum feehi takhtalifoon

Artinya: “Dan Kami telah menurunkan Kitab (Alquran) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya,

maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.

Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.

Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.

Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan,” (QS. Al-Maidah: 48)

4. Berlomba Meraih Kenikmatan Surga (QS. Al-Mutaffifin: 22-26)

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ, عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ, تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ, خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

Innal abraara lafee Na'eem. 'Alal araaa'iki yanzuroon. Ta'rifu fee wujoohihim nadratan na'eem. Yusqawna mir raheeqim makhtoom

Khitaamuhoo misk; wa fee zaalika falyatanaafasil Mutanaafisoon

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam (surga yang penuh) kenikmatan, mereka (duduk) di atas dipan-dipan melepas pandangan.

Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.

Mereka diberi minum dari khamar murni (tidak memabukkan) yang (tempatnya) masih dilak (disegel), laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.” (QS. Al-Mutaffifin 22-26)

Manfaat Menerapkan Fastabiqul Khairat

Berkompetisi dalam kebaikan membawa segudang keuntungan dan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan seorang Muslim. Di antaranya adalah:

1. Memanfaatkan Waktu Sebaik-baiknya

Kita sadar bahwa umur di dunia sangatlah singkat. Dengan prinsip ini, kita akan selalu sibuk mengumpulkan amal dan tidak punya celah untuk melakukan aktivitas yang sia-sia dan tidak berguna.

2. Meningkatkan Mutu Diri

Segala energi dan tenaga yang kita curahkan akan tersalurkan pada jalan yang diridai Allah SWT, sehingga secara otomatis hal ini akan mendongkrak level keimanan dan ketakwaan kita.

3. Terhindar dari Godaan Setan dan Dosa

Saat kita fokus berbuat baik, hal tersebut akan menjadi perisai yang menjauhkan kita dari godaan setan. Kita pun akan selamat dari jurang maksiat dan dosa yang mendatangkan laknat Allah SWT.

Contoh Kegiatan Fastabiqul Khairat dalam Kehidupan Sehari-hari

Syekh Khalid Abu Syadi memberikan berbagai contoh nyata tentang bagaimana kita bisa berlomba dalam kehidupan sehari-hari.

Bidang perlombaannya pun sangat luas, meliputi:

1. Ibadah

Bersaing untuk rajin mendirikan salat, melaksanakan ibadah puasa, serta tekun membaca dan menghafalkan ayat-ayat suci Alquran.

2. Muamalah

Berlomba dalam kehidupan sosial, seperti menjaga tali silaturahmi, memuliakan kedua orang tua, rukun dengan tetangga, dan berbuat baik kepada anak yatim.

3. Akhlak

Berusaha keras untuk membentuk karakter diri yang mulia dengan selalu bersikap adil, jujur, mau memaafkan orang lain, amanah, dan menepati janji.

4. Adat dan Kebiasaan