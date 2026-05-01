Dalam ajaran Islam, neraka sering digambarkan sebagai tempat penuh siksaan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT

Di dalamnya, terdapat sistem penjagaan yang sangat ketat, di mana malaikat-malaikat khusus ditugaskan untuk menjaga setiap pintu neraka.

Malaikat-malaikat ini bukan sekadar penjaga biasa. Mereka memiliki tugas, sifat, dan peran yang sudah ditentukan langsung oleh Allah. Lalu, siapa sebenarnya malaikat penjaga neraka?

Mengenal Malaikat Malik, Sang Pemimpin Penjaga Neraka

Tahukah kamu bahwa penjaga neraka itu tidak hanya satu malaikat saja? Namun, mereka memiliki seorang pemimpin yang sangat ditakuti dan cukup dikenal luas oleh umat Muslim, yaitu Malaikat Malik.

Berbeda dengan bayangan kita tentang malaikat yang rupawan dan penuh cahaya, Malaikat Malik diciptakan dengan paras yang sangar, bengis, dan menakutkan.

Ia dikenal tidak pernah tersenyum sama sekali, kecuali hanya satu kali, yakni ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW.

Kelak di akhirat, siksaan neraka yang teramat pedih akan membuat para penghuninya putus asa.

Mereka sampai memohon-mohon kepada Malaikat Malik agar dimatikan saja supaya penderitaan tersebut berakhir, meski permohonan itu tidak berguna.

Hal ini dijelaskan dalam surat Az-Zukhruf ayat 77:

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ

Wa naadaw yaa Maaliku liyaqdi 'alainaa Rabbuka qaala innakum maakisson

Artinya: “Dan mereka berseru, ‘Wahai (Malaikat) Malik! Biarlah Tuhanmu mematikan kami saja.’ Dia menjawab, ‘Sungguh, kamu akan tetap tinggal (di neraka ini).’”

Malaikat Zabaniyah: Asisten Malaikat Malik yang Mengeksekusi Para Pendosa

Dalam menjalankan tugasnya, Malaikat Malik dibantu oleh malaikat lain yang dikenal sebagai Malaikat Zabaniyah.

Mereka digambarkan memiliki sifat yang sangat keras dan tegas dalam menghukum para pendosa.

Berbeda dengan malaikat yang membawa rahmat, Malaikat Zabaniyah tidak memiliki rasa iba terhadap penghuni neraka.

Tugas mereka adalah menjalankan hukuman sesuai perintah Allah, sehingga sikap mereka pun digambarkan sangat tegas dan tanpa kompromi.

Wujud mereka juga disebut sangat menyeramkan dan besar. Mereka memiliki kekuatan luar biasa, bahkan digambarkan mampu mengangkat dan melempar banyak orang sekaligus ke dalam neraka.

Semua itu menunjukkan betapa beratnya hukuman yang ada di sana.

Keberadaan malaikat ini disebutkan dalam surat Al-’Alaq ayat 18:

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ

Sanad 'uz zabaaniyah

Artinya: “Kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah, (penyiksa orang-orang yang berdosa),”

Berapa Jumlah Malaikat Penjaga Neraka?

Lalu, ada berapa jumlah malaikat penjaga pintu neraka ini?

Dalam Alquran, disebutkan bahwa neraka dijaga oleh 19 malaikat. Angka ini diyakini berkaitan dengan jumlah huruf hijaiyah yang menyusun kalimat "Basmalah".

Meski begitu, jumlah yang sesungguhnya hanyalah rahasia Allah SWT.

Penyebutan angka 19 ini dalam Alquran sebenarnya merupakan bentuk ujian untuk melihat respons dan keimanan orang-orang kafir.

Hal tersebut diterangkan dalam surat Al-Mudatsir ayat 26-30:

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ, وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ, لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ, لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ, عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

Sa usleehi saqar. Wa maaa adraaka maa saqar. Laa tubqee wa laa tazar. Lawwaahatul lilbashar. 'Alaihaa tis'ata 'ashar

Artinya: “Kelak, Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar, dan tahukah kamu apa (neraka) Saqar itu?

Ia (Saqar itu) tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga).” (QS. Al-Mudatsir: 26-30)

Sifat Kasar dan Kepatuhan Mutlak Malaikat Penjaga Neraka

Malaikat penjaga neraka diciptakan dengan kekuatan yang sangat besar dan sifat yang tegas.

Karena tidak memiliki rasa belas kasihan terhadap para pendosa, perlakuan mereka digambarkan sangat keras, seperti membentak, memaki, hingga memberikan hukuman fisik.

Meski begitu, di balik sikap tegas tersebut, para malaikat ini sangat patuh kepada Allah SWT.

Mereka selalu menjalankan tugas tanpa membantah, tanpa bertanya, tanpa melanggar perintah-Nya.

Kepatuhan ini juga dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Yaaa ayyuhal lazeena samanoo qooo anfusakum wa ahleekum naaranw waqoodu han naasu

wal hijaaratu 'alaihaa malaaa'ikatun ghilaazun shidaadul laa ya'soonal laaha maa amarahum wa yaf'aloona maa yu'maroon

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;