Kisah kapal Nabi Nuh menjadi salah satu cerita yang paling dikenal dalam ajaran Islam karena penuh dengan pelajaran, keajaiban, dan makna mendalam.

Menariknya, berbagai fakta tentang kapal Nabi Nuh masih menjadi bahan kajian hingga kini, baik dari sisi sejarah, arkeologi, maupun tafsir keagamaan.

Fakta Kapal Nabi Nuh dari Perspektif Islam

1. Dibuat Atas Perintah Allah

Dalam Alquran surat Hud ayat 36-39, diceritakan bahwa Allah menenangkan Nabi Nuh setelah beliau menghadapi berbagai hinaan, ejekan, dan perlakuan kasar dari kaumnya.

Melalui wahyu, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera dengan petunjuk langsung dari-Nya, serta tidak lagi memohonkan keselamatan bagi orang-orang zalim karena mereka pasti akan ditenggelamkan.

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Wa oohiya ilaa Noohin annahoo lany-yu'mina min qawmika illaa man qad aamana falaa tabta'is bimaa kaanoo yaf'aloon

36) Dan diwahyukan kepada Nuh, “Ketahuilah tidak akan beriman di an-tara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman (saja), karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ

Wasna'il fulka bi-a'yuninaa wa wahyinaa wa laa tukhaa tibnee fil lazeena zalamoo; innahum mughraqoon

37) Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.”

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ

Wa yasn'ul fulka wa kullamaa marra 'alaihi malaum min qawmihee sakhiroo minh; qaala in taskharoo minnaa fa innaa naskharu minkum kamaa taskharoon

38) Dan mulailah dia (Nuh) membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia (Nuh) berkata, “Jika kamu mengejek kami, maka kami (pun) akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek (kami).

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

Fasawfa ta'lamoona mai yaateehi 'azaabuny yaukhzeehi wa yahillu 'alaihi 'azaabum muqeem

39) Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan (siapa) yang akan ditimpa azab yang kekal.”

2. Menggunakan Papan dan Pasak

Bahtera yang dibuat Nabi Nuh diketahui terbuat dari papan dan pasak. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Qamar ayat 13:

وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ

Wa hamalnaahu 'alaa zaati alwaahinw wa dusur

Artinya: “Dan Kami angkut dia (Nuh) ke atas (kapal) yang terbuat dari papan dan pasak,”

Alquran tidak menjelaskan secara rinci bagaimana proses pembuatan maupun bentuk fisik bahtera Nabi Nuh.

Namun, riwayat dari Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat Nabi Muhammad, menyebutkan bahwa ketika Nabi Nuh merasa ragu tentang bentuk kapal yang akan dibuat, Allah memberikan wahyu bahwa bahtera tersebut menyerupai perut buruk dan dibuat dari kayu jati.

3. Pertama Kali Dibuat Tahun 3.465 SM

Kapal Nabi Nuh diyakini telah dibuat sekitar tahun 3.465 SM, yang sering dikaitkan dengan periode terjadinya banjir besar.

Dalam berbagai tradisi, peristiwa ini dikenal sebagai bencana dahsyat yang menghapus sebagian besar kehidupan di bumi.

Pembangunan kapal tersebut disebut-sebut berlangsung di wilayah Shuruppak, sebuah kota kuno di Mesopotamia yang kini berada di area Irak modern.

Beberapa temuan arkeologis, seperti potongan kayu dan artefak di kawasan ini kerap dikaitkan dengan kisah tersebut.

4. Digunakan untuk Menyelamatkan Nabi Nuh dan Orang Beriman

Kapal Nabi Nuh memiliki peran utama sebagai saran penyelamatan bagi beliau dan orang-orang beriman di masa tersebut.

Saat banjir besar melanda sebagai bentuk azab bagi kaum yang ingkat, hanya mereka yang menaiki kapal Nabi Nuh-lah yang selamat.

Hal ini ditegaskan dalam Alquran, tepatnya dalam surat Asy-Syu’ara ayat 119-120:

فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ

Fa anjainaahu wa mamma'ahoo fil fulkil mashhoon, Summa aghraqnaa ba'dul baaqeen

Artinya: “Kemudian Kami menyelamatkannya Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian setelah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.”

Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa setelah banjir surut, Nabi Nuh keluar dari kapal bersama sekitar 80 orang yang selamat.

Dari merekalah kemudian kehidupan manusia berlanjut, hingga Nabi Nuh dikenal sebagai salah satu nenek moyang umat manusia setelah peristiwa tersebut.

Al-Hamawi menjelaskan:

“Orang pertama yang turun kapal adalah Nuh AS, ketika beliau keluar dari kapal, beliau bersama 80 manusia.

Mereka membangun tempat tinggal di tempat itu dan menetap di sana.

Kemudian mereka tertimpa wabah penyakit, sehingga 80 orang tersebut meninggal kecuali Nuh AS dan anaknya. Maka beliau adalah Abul Basyar (bapak seluruh manusia).”

[Mu'jam al-Buldan, 2/84, Darul Fikr, Beirut, Syamilah]

5. Berisi Berbagai Jenis Binatang

Salah satu fakta penting tentang kapal Nabi Nuh adalah bahwa di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang yang dibawa untuk diselamatkan.

Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Mu’minun ayat 27:

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ

Fa awhainaaa ilaihi anis na'il fulka bi a'yuninaa wa wahyinaa fa izaa jaaa'a amrunaa

wa faarat tannooru fasluk feehaa min kullin zawjainis naini wa ahlaka illaa man sabaqa 'alaihil qawlu minhum wa laa tukhaat ibnee fil lazeena zalamooo innaahum mughraqoon

Artinya: “Lalu Kami wahyukan kepadanya,

‘Buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk Kami, maka apabila perintah Kami datang dan tanur (dapur) telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam (kapal) itu sepasang-sepasang dari setiap jenis (binatang), juga keluargamu,

kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan (akan ditimpa siksaan) di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan dengan-Ku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.”

6. Kapal Pertama yang Mampu Berlayar Tanpa Kompas

Kapal ini juga diyakini sebagai kapal pertama yang berlayar tanpa alat penunjuk arah.

Tanpa kompas, perjalanan tersebut menunjukkan keberanian sekaligus keimanan Nabi Nuh dalam menghadapi banjir besar yang menjadi azab bagi kaumnya.

7. Berlayar Selama Kurang Lebih 150 Hari

Kapal Nabi Nuh diperkirakan telah berlayar selama sekitar 150 hari hingga air bah mulai surut. Hal ini juga menjadi simbol harapan dari dimulainya kehidupan baru setelah bencana besar.

Setelah perjalanan panjang itu, kapal tersebut akhirnya berlabuh di Bukit Judiy, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Meski demikian, lokasi pasti bukit ini masih diperdebatkan, namun sejumlah ahli mengaitkannya dengan wilayah pegunungan di Turki.

8. Berlabuh di Gunung Judiy

Kapal Nabi Nuh diketahui berlabuh di atas Gunung Judiy, gunung yang terletak di sebelah selatan Armenia dan berbatasan dengan Mesopotamia.

Bukit tersebut berada di dekat kota Jazirah bin Umar, Irak, yang kini menjadi perbatasan antara Suria dan Turki.

Hal ini juga dijelaskan dalam surat Hud ayat 44:

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Wa qeela yaaa ardubla'ee maaa'aki wa yaa samaaa'u aqi'ee wa gheedal maaa'u wa qudiyal amru wastawat 'alal joodiyyi wa qeela bu'dal lilqawmiz zaalimeen

Artinya: “Dan difirmankan, ‘Wahai bumi! Telanlah airmu dan wahai langit (hujan!) berhentilah.’

Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan dan kapal itupun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, ‘Binasalah orang-orang zalim.’”

9. Disebut Kapal Terbesar di Dunia

Kapal nabi Nuh juga sempat dikenal sebagai kapal terbesar di dunia pada masanya.

Kapal ini diyakini sebagai kapal pertama yang dibuat dengan ukuran sangat besar dari bahan kayu, dengan panjang sekitar 1200 kubik dan lebar 600 kubik.

Tak hanya besar, kapal Nabi Nuh juga dirancang dengan struktur yang kokoh.

Disebutkan memiliki tiga lapisan, kapal ini mampu bertahan menghadapi gelombang dahsyat selama peristiwa banjir.