Islam mengajarkan bahwa suami memiliki tanggung jawab penuh terhadap istrinya.

Itu artinya, seorang suami wajib memberikan nafkah dan melindungi istri dari segala macam bahaya.

Namun, faktanya masih banyak suami yang tidak memahami ilmu agama, sehingga berbuat semena-mena terhadap istri yang seharusnya ia kasihi.

Lantas, apa saja dosa suami terhadap istri menurut Alquran yang sangat dibenci Allah SWT?

Dosa Suami terhadap Istri yang Dibenci Allah SWT

Berikut ini adalah deretan dosa suami terhadap istri yang tercantum dalam Alquran:

1. Tidak Memberi Nafkah

Kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah istrinya, sebagaimana perintah Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

Ayat tersebut menegaskan kewajiban setiap suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya, baik sandang maupun pangan sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam ayat itu, istri diumpamakan sebagai wadah bagi anak-anaknya dan suami sebagai pemilik wadah tersebut.

Maka sudah sewajarnya seorang suami memberi nafkah kepada istri yang menjadi tanggung jawabnya,

Di samping ayat tersebut, ada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang memperkuat kewajiban suami menafkahi istrinya yaitu sebagai berikut:

“Hak mereka (istri) atas kalian (suami) adalah agar kalian memberi rezeki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik.” (HR Muslim)

“Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu.” (HR Muslim, Ahmad, Baihaqi)

2. Membuka Aib Istri

Berdosa seorang suami jika menceritakan keburukan atau privasi istrinya kepada orang lain, bahkan keluarganya sendiri sekali pun.

Hal itu menunjukkan bahwa ia tidak mampu melindungi istrinya. Dasar larangan membuka aib istri terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 187 yaitu:

“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”

Makna “pakaian” dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa suami dan istri harus saling melindungi, menutup aib, dan saling melengkapi.

Ada juga hadis yang menegaskan larangan suami menyebarkan aib istrinya. Rasulullah SAW juga bersabda:

“Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang bercampur (berhubungan intim) dengan istrinya, lalu ia menyebarkan rahasia istrinya.” (HR Muslim).

3. Berbuat Kasar

Islam melarang tegas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu, suami berdosa jika memperlakukan istri dengan kasar, baik secara verbal maupun fisik.

Dalam Surah An-Nisa ayat 34, dijelaskan bahwa suami merupakan pelindung bagi istrinya.

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.”

Selain itu, dalam surah yang sama ayat 19 juga dijelaskan sebagai berikut:

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.”

Perintah tersebut menekankan pentingnya suami memperlakukan istri dengan baik, tidak kikir dalam memberi nafkah, dan tidak boleh memukulnya.

Dalil lain yang menegaskan larangan suami berbuat kasar adalah hadis riwayat Aisyah sebagai berikut:

“Rasulullah sama sekali tidak pernah memukul siapa pun dengan tangannya, baik itu perempuan maupun pelayan, kecuali saat berjihad di jalan Allah.” (HR Muslim)

Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti ia memukul seorang budak, sedangkan di penghujung hari ia pun menggaulinya.” (HR Bukhari)

Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku.” (HR Ibnu Majah)

Terdapat satu lagi hadis yang melarang suami berbuat kasar. Rasulullah SAW bersabda:

“Berilah mereka makan dari apa yang kalian makan dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai dan janganlah kalian memukul mereka serta menjelek-jelekkan mereka (dengan perkataan dan cacian).” (HR Abu Dawud, An-Nasa’i, al-Baihaqi, Thabrani)

Adapun dalam Surah An-Nisa ayat 34 memang disinggung mengenai memukul istri yang tidak taat.

Namun, perlu diingat bahwa memukul istri dalam konteks itu merupakan langkah terakhir dan sebaiknya dihindari.

Kalau pun terpaksa memukul, pukulannya harus ringan dan tidak boleh melukai istri.

Dalam surah yang sama juga dijelaskan cara-cara yang lebih lembut ketika istri tidak taat, yakni menasihatinya dengan baik dan berpisah tempat tidur sementara waktu untuk merenungi kesalahannya.

4. Tidak Mengajarkan Ilmu Agama

Dosa suami selanjutnya adalah tidak mengajarkan ilmu agama kepada istri. Padahal, itu diperintahkan Allah SWT dalam Surah At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Yaaa ayyuhal lazeena samanoo qooo anfusakum wa ahleekum naaranw waqoodu han naasu wal hijaaratu 'alaihaa malaaa'ikatun ghilaazun shidaadul laa ya'soonal laaha maa amarahum wa yaf'aloona maa yu'maroon.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Di antara cara menyelamatkan diri dari api neraka adalah mendirikan salat dan bersabar, sebagaimana perintah Allah SWT dalam Surah Taha ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

Waamur ahlaka bis Salaati wastabir 'alaihaa la nas'aluka rizqaa; nahnu narzuquk; wal 'aaqibatu littaqwaa.

Artinya: “Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa.”

Terdapat pula hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan kewajiban suami untuk mengajarkan ilmu agama kepada istrinya.

“Diriwayatkan bahwa ketika ayat ke-6 (Surah At-Tahrim) turun, 'Umar berkata, "Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana menjaga keluarga kami?" Rasulullah saw menjawab, "Larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya dan perintahkan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Begitulah caranya menyelamatkan mereka dari api neraka. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras yang pemimpinnya berjumlah sembilan belas malaikat. Mereka diberi kewenangan mengadakan penyiksaan di dalam neraka. Mereka adalah para malaikat yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya.”

5. Membiarkan Istri Jadi Pemimpin Rumah Tangga

Dalam Surah An-Nisa ayat 34 sudah ditegaskan bahwa suami adalah pelindung bagi istrinya dan memiliki kewajiban mencari nafkah.

Maka berdosa jika ia membiarkan sang istri mencari nafkah sendirian dan berlaku sebagai pemimpin rumah tangga.

6. Tidak Memberi Tempat Tinggal yang Layak

Berdosa pula seorang suami jika gagal memberi tempat tinggal yang layak dan aman bagi istrinya. Dalam Surah At-Talaq ayat 6 Allah SWT berfirman:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”

7. Menunda atau Tidak Memberi Mahar

Salah satu kewajiban suami adalah memberikan mahar kepada istrinya. Maka suami berdosa apabila melanggar perintah Allah SWT ini.

Adapun perintah memberi mahar kepada istri tercantum dalam berbagai ayat, termasuk Surah An-Nisa ayat 4:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Wa aatun nisaaa'a sadu qaatihinna nihlah; fa in tibna lakum 'an shai'im minhu nafsan fakuloohu hanee'am mareee'aa.

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Terdapat juga hadis yang menegaskan kewajiban memberi mahar, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

“Carilah sesuatu (mahar) cincin sekalipun terbuat dari besi. Jika tidak mendapati, mahar berupa surah-surah Alquran yang engkau hafal.” (HR Bukhari)

8. Membenci Istri

Suami juga dilarang membenci istrinya karena suatu perkara, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridai akhlak lain darinya.” (HR Muslim)

Larangan membenci istri juga terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 19 yaitu:

“Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”

9. Mengambil Hak Istri

Seorang suami dilarang mengambil hak istri, termasuk mahar tanpa izin dan kerelaan yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ayat berikut:

Surah An-Nisa Ayat 19

“Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.”

Ayat ini melarang suami mengambil apa pun yang pernah diberikan kepada istrinya, kecuali sang istri tidak taat, berzina, mencuri, dan melakukan perbuatan keji lainnya.

Surah An-Nisa Ayat 21

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Ayat di atas melarang suami mengambil harta atau mahar yang diberikan kepada istrinya tanpa alasan yang jelas.

Surah Al-Baqarah Ayat 229

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa suami tidak boleh mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada istrinya, termasuk mahar, meskipun sudah bercerai.

Namun, jika takut tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, istri boleh memberikan kembali harta yang diberikan suaminya.

10. Menelantarkan Istri

Suami berdosa jika menelantarkan istrinya hanya untuk menyakitinya. Larangan itu tertuang dalam Surah Al-Baqarah ayat 231:

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri.”

Ayat tersebut secara khusus mengatur cara yang harus dilakukan suami jika sudah menjatuhkan talak kepada istrinya.

Salah satunya adalah dilarang menahan atau menelantarkan istrinya dengan maksud jahat. Meski demikian, ayat ini juga bisa berlaku selain dalam kondisi perceraian.

11. Memaksa Istri Berbuat Maksiat

Islam memerintahkan seorang istri untuk taat kepada suaminya. Namun, bukan berarti suami bisa berlaku seenaknya.

Misalnya, memaksa istri berbuat maksiat atau hal-hal yang melanggar perintah Allah SWT. Suami otomatis akan mendapat dosa jika melakukan hal tersebut.

Selain itu, istri tidak wajib mematuhi suami yang mengajak berbuat dosa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah.” (HR Ahmad)

12. Poligami Tidak Sesuai Syariat

Poligami tidak dilarang dalam Islam. Namun, ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan.

Beberapa di antaranya adalah tidak didasari nafsu, mendapat izin dari istri pertama, dan wajib berlaku adil terhadap semua istrinya.

Apabila poligami dilakukan tidak sesuai syariat Islam, maka suami berdosa sebab sama saja berlaku zalim terhadap istrinya.

Dalam Surah An-Nisa ayat 3, Allah SWT sudah memerintahkan laki-laki untuk menikahi satu wanita saja jika tak mampu bersikap adil.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Wa in khiftum allaa tuqsitoo fil yataamaa fankihoo maa taaba lakum minan nisaaa'i masnaa wa sulaasa wa rubaa'a fa'in khiftum allaa ta'diloo fawaahidatan aw maa malakat aimaanukum; zaalika adnaaa allaa ta'ooloo.