Dalam Islam, setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasan dari Allah, baik itu kebaikan maupun keburukan.

Tidak hanya perbuatan yang dilakukan secara langsung, dampak dari perbuatan tersebut juga dapat terus tercatat sebagai pahala atau dosa.

Salah satu konsep yang perlu dipahami oleh umat Islam adalah dosa jariyah, yaitu dosa yang terus mengalir karena dampak dari perbuatan seseorang masih berlangsung meskipun orang tersebut telah meninggal dunia.

Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk mengetahui contoh dosa jariyah agar dapat menghindarinya.

Contoh Dosa Jariyah yang Harus Dihindari

1. Memelopori atau Mengajarkan Kebiasaan Buruk

Seseorang yang memulai kebiasaan buruk yang kemudian diikuti oleh orang lain juga dapat menanggung dosa dari perbuatannya tersebut.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa orang yang memulai keburukan akan menanggung dosa dari orang-orang yang mengikutinya.

“Barang siapa yang memprakarsai keburukan dalam Islam, maka ia mendapat dosa keburukan itu dan dosa orang yang mengikutinya.” (HR. Muslim)

2. Mengajak Orang Lain Berbuat Maksiat

Mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan dosa juga termasuk dosa jariyah.

Hal ini bisa terjadi melalui ajakan langsung, perkataan, atau tindakan yang membuat orang lain melakukan perbuatan maksiat.

3. Menyediakan Sarana untuk Perbuatan Dosa

Memberikan fasilitas atau sarana yang memudahkan orang lain melakukan maksiat juga dapat menjadi dosa jariyah.

Sebab, dengan menyediakan sarana itu, seseorang dianggap turut membantu terjadinya perbuatan dosa tersebut.

Larangan membantu perbuatan dosa juga telah ditegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

..wa laa ta'aawanoo 'alal ismi wal'udwaan..

Artinya: “..dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..”

Karena itu, seorang Muslim dianjurkan untuk tidak menyediakan sarana atau fasilitas yang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan maksiat.

4. Menyebarkan Konten yang Mengarah pada Perbuatan Dosa

Di era digital, menyebarkan konten yang mendorong orang lain melakukan maksiat juga dapat menjadi dosa jariyah.

Hal ini dikarenakan konten tersebut dapat terus dilihat dan diikuti oleh banyak orang.

Di samping itu, Allah juga mengingatkan tentang ancaman bagi orang yang menyebarkan keburukan di tengah masyarakat.

Dalam surat An-Nur ayat 19, Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ

Innal lazeena yuhibboona an tashee'al faahishatu fil lazeena aamanoo lahum 'azaabun aleemun fid dunyaa wal Aakhirah

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat.”

Cara Menghindari dan Menghapus Dosa Jariyah

Pada dasarnya, dosa jariyah dapat dihindari dengan berhati-hati dalam ucapan, perbuatan, serta pengaruh yang diberikan kepada orang lain.

Apabila seseorang pernah melakukan perbuatan yang menyebabkan dosa jariyah, Islam mengajarkan agar segera bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha.

Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah SWT berfirman:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

..wa toobooo ilallaahi jammee'an aiyuhal mu'minoona la'allakum tuflihoon.

Artinya: “Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (QS. An-Nur: 31)

Berikut adalah langkah-langkah melaksanakan taubat nasuha:

1. Menyesali Perbuatan Dosa yang Telah Dilakukan

Seseorang harus benar-benar merasa menyesal atas kesalahan yang pernah dilakukan dan menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah dosa.

2. Berhenti dari Perbuatan Dosa Tersebut

Taubat tidak sah jika seseorang masih terus melakukan perbuatan yang sama. Oleh karena itu, ia harus menghentikan perbuatan yang menyebabkan dosa jariyah.

3. Bertekad Kuat untuk Tidak Mengulanginya Lagi

Seseorang harus memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa di masa depan.

4. Menghilangkan atau Menghentikan Dampak dari Dosa Tersebut

Jika dosa jariyah terjadi karena seseorang menyebarkan keburukan atau memberikan sarana maksiat, maka ia dianjurkan untuk berusaha menghentikan dampaknya.

Misalnya dengan menarik kembali ajakan buruk atau menghentikan penyebaran konten yang menyesatkan.

5. Mengganti Keburukan dengan Amal Kebaikan

Islam juga menganjurkan memperbanyak amal saleh sebagai bentuk penebus kesalahan. Allah berfirman:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

innal hasanaati yuzhibnas saiyi aat