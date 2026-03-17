Manusia diciptakan Allah SWT bukan tanpa cela. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 286 terdapat untaian doa yang berbunyi:

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan.”

Doa tersebut mengandung makna bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya:

“Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertobat.” (HR Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi).

Meski demikian, bukan berarti kita boleh menganggap remeh setiap kesalahan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit orang yang tanpa sadar menyepelekan perbuatan yang sebenarnya termasuk dosa besar.

Padahal, dosa besar yang disepelekan dapat membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat.

Dosa-Dosa Besar yang Sering Disepelekan Umat Islam

1. Meremehkan Dosa Kecil

Meremehkan dosa kecil bisa berujung pada dosa besar jika tidak dibarengi dengan tobat. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Sesungguhnya orang yang beriman melihat dosa-dosanya seperti ketika duduk di bawah gunung, dia takut kalau gunung tersebut jatuh menimpanya. Adapun orang yang fajir melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang lewat (terbang) di depan hidungnya.” (HR Bukhari).

Sementara utu, Anas radhiyallahu ‘anhu berkata:

“Sesungguhnya kalian melakukan suatu perbuatan yang lebih halus di mata kalian dibandingkan sehelai rambut, tetapi kami menilainya pada zaman Rasulullah SAW termasuk dalam dosa yang membinasakan.” (HR Bukhari).

Adapun dosa kecil di antaranya adalah menyia-nyiakan makanan, berkata kasar, tidak menutup aurat dengan sempurna, hingga memandang lawan jenis dengan syahwat.

2. Menunda dan Meninggalkan Salat Wajib

Sebagian orang menganggap menunda salat sebagai hal normal selagi bisa dilakukan selama masih dalam waktunya.

Padahal, menunda-nunda salat termasuk perbuatan yang tidak dianjurkan. Dalam surah Al-Mu’minun ayat 9-11 Allah SWT berfirman:

“Serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi (surga) Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.”

Memelihara salatnya dalam ayat itu artinya adalah yang salat lima waktu secara sempurna, tepat waktu, dan memenuhi rukun-rukunnya.

Jika menunda saja sudah berdosa, apalagi benar-benar meninggalkan salat kan? Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Urusan yang memisahkan antara kita (para muslimin) dengan mereka (orang kafir) itu adalah salat. Maka barangsiapa meninggalkannya, sungguh ia telah menjadi kafir.” (HR Ahmad dan Daud).

3. Berbohong

Berbohong atau berdusta merupakan salah satu sifat yang dibenci Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah ayat 42, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Wa laa talbisul haqqa bilbaatili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamoon

Artinya: Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.

Sayangnya, kita masih sering melakukan kebohongan kecil tanpa merasa bersalah. Padahal, itu termasuk dalam dosa besar.

Hanya ada tiga kebohongan yang diperbolehkan dalam Islam, yakni dalam peperangan, mendamaikan orang yang bertengkar, dan suami untuk menyenangkan istrinya.

“Tidak halal berbohong kecuali dalam tiga keadaan yaitu seorang suami yang berbicara kepada istrinya untuk menyenangkannya, berbohong dalam peperangan, dan berbohong untuk mendamaikan antara manusia.” (HR Tirmidzi).

4. Gibah atau Menggunjing

Kebiasaan lainnya yang dianggap normal, tetapi sebenarnya dosa besar adalah menggunjing atau gibah.

Bahkan, dalam Alquran perbuatan ini diibaratkan dengan memakan daging saudara sendiri yang sudah meninggal.

Perumpaan tersebut menunjukkan betapa buruk dan menjijikkannya membicarakan kejelekan orang lain.

Perbuatan ini juga dilarang tegas dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Yaaa ayyuhal lazeena aamanuj taniboo kaseeram minaz zanni inna ba'daz zanniismunw wa laa tajassasoo wa la yaghtab ba'dukum ba'daa; a yuhibbu ahadukum any yaakula lahma akheehi maitan fakarih tumooh; wattaqul laa; innal laaha tawwaabur Raheem

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.

5. Durhaka kepada Orang Tua

Menurut ulama Mazhab Syafi’i, Imam Nawawi, segala hal yang menyakiti orang tua termasuk kategori durhaka.

Padahal, dalam Alquran berkali-kali diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Salah satunya dalam surah Al-Isra ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Wa qadaa Rabbuka allaa ta'budooo illaaa iyyaahu wa bilwaalidaini ihsaanaa; immaa yablughanna 'indakal kibara ahaduhumaaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaaa uffinw wa laa tanharhumaa wa qullahumaa qawlan kareemaa

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

6. Riba

Riba juga merupakan salah satu dosa besar yang sering disepelekan. Dari jabir bin Abdillah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:

“Rasulullah SAW melaknat pemakan riba (rentenir), orang yang menyerahkan riba (peminjam), pencatat riba (sekretaris), dan dua orang saksinya. Beliau mengatakan, “Mereka semua itu sama (dalam melakukan yang haram).” (HR Muslim).

7. Ria atau Pamer

Ria merupakan perbuatan yang dilakukan agar mendapat pujian dari manusia. Misalnya, sedekah agar dipandang dermawan oleh orang lain, bukan atas niat karena Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil.” Para sahabat bertanya, “Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Ria”.” (HR Ahmad).