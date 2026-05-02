Ketika seorang perempuan yang kita kenal atau cintai berpulang, rasa kehilangan sering kali disertai keinginan untuk terus menghadiahkan kebaikan baginya.

Dalam Islam, salah satu bentuk kasih sayang yang tetap bisa dilakukan adalah dengan memanjatkan doa untuk orang meninggal, termasuk doa khusus bagi almarhumah.

Doa ini menjadi amalan yang sangat dianjurkan karena dapat meringankan dan memberi manfaat bagi yang telah wafat.

Bacaan Doa untuk Orang Meninggal Perempuan

1. Doa untuk Jenazah Perempuan Versi Lengkap

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا، وَأَكْرِمْ نُزُلَهَا، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهَا، وَاغْسِلْهَا بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقَّهَا مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهَا، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهَا، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا، وَأَدْخِلْهَا الْجُنَّةَ، وَأَعِذْهَا مِنْ عَذَاب الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

Latin: Allahummaghfir lahaa warhamhaa wa 'aafihaa wa'fu 'anhaa wa akrim nuzulahaa wa wassi madkhalahaa waghsilhaa bil maa-i wats tsalji wal baradi wa naqqihaa minal khathaayaa kamaa naqqaitats tsaubal abyadha minad danas

wa abdilhaa daaran khairan min daarihaa wa ahlan khairan min ahlihaa wa zaujan khairan min zaujihaa wa adkhilhal jannata wa a'idzhaa min 'adzaabil qabri wa min 'adzaabin nar.

Artinya: “Ya Allah, ampunilah dia, dan kasihanilah dia, sejahterakan ia dan ampunilah dosa dan kesalahannya, hormatilah kedatangannya, dan luaskanlah tempat tinggalnya, bersihkanlah ia dengan air, salju, dan embun.

Bersihkanlah ia dari segala dosa sebagaimana kain putih yang bersih dari segala kotoran, dan gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya yang dahulu, dan gantikanlah baginya ahli keluarga yang lebih baik daripada ahli keluarganya yang dahulu,

dan gantilah pasangan hidupnya yang lebih baik daripada pasangan hidupnya yang dahulu, masukkanlah ia ke dalam surga, dan peliharalah ia dari siksa kubur dan azab api neraka.”

2. Doa untuk Jenazah Perempuan Versi Singkat

Jika kesulitan menghafal doa yang panjang, kamu tetap bisa mendoakan dengan versi yang lebih ringkas:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا

Latin: Allahummaghfir lahaa warhamhaa wa 'aafihaa wa'fu 'anhaa.

Artinya: “Ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakan ia, dan ampunilah dosa dan kesalahannya.”

3. Doa Khusus pada Takbir Keempat Salat Jenazah Perempuan

Saat ikut menyalatkan jenazah perempuan, pada takbir yang keempat, bacalah doa berikut ini untuk memohon kebaikan bagi almarhuman dan oran yang ditinggalkan:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرُهَا وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهَا وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهَا

Latin: Allaahumma laa tahrimnaa ajrahaa, wa laa taftinnaa ba'dahaa, waghfir lanaa walahaa.

Artinya: “Ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami (janganlah Engkau meluputkan kami akan pahalanya), janganlah Engkau memberi fitnah sepeninggalnya, serta ampunilah kami dan dia.”

4. Doa Orang Meninggal Secara Umum (Jika Jenis Kelamin Tidak Diketahui)

Terkadang, ada situasi di mana kita mendengar kabar meninggalnya seseorang namun tidak mengetahui jenis kelaminnya.

Misalnya, ketika kondisi jenazah tidak wajar karena kecelakaan atau musibah. Dalam kondisi ini, berikut adalah doa umum yang bisa dibaca:

إنَّا ِللهِ وإنَّا إلَيْهِ رَاجِعُوْن وَإِنَّا إليَ رَبِّنِا َلمُنْقَلِبُون الَلهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ ِفي اُلمحِسنِينِ وِاجْعَلْ ِكتابَهُ ِفي ِعلّيِّين وَاْخلُفْهُ في أَهْلِهِ في الغَابِرين وَلا تحَرِْمْنا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

Latin: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, wa inna ila rabbina lamunqalibun, Allahummaktubhu 'indaka fil muhsinin, waj'al kitabahu fi 'illiyyiin, wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin, wa la tahrimnaa ajrahu wala taftinna ba'dahu.

Artinya: “Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami kembali.

Ya Allah, tuliskanlah ia di sisi-Mu termasuk golongan orang-orang yang baik. Jadikanlah catatannya di ‘illiyyin.

Gantilah ia di keluarganya dari orang-orang yang meninggalkan.