Nabi Musa AS merupakan salah satu nabi yang kisahnya paling banyak disebut dalam Alquran.

Beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada Firaun yang dikenal sebagai penguasa zalim di Mesir.

Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Musa berkali-kali menghadapi ujian berat, mulai dari ancaman penguasa, tekanan terhadap kaumnya, hingga tugas besar menyampaikan kebenaran.

Di tengah berbagai kesulitan tersebut, Nabi Musa selalu memohon pertolongan kepada Allah melalui doa.

Bahkan, beberapa doa beliau diabadikan dalam Alquran sebagai bentuk tawakal dan permohonan bantuan kepada Allah.

Kumpulan Doa Nabi Musa AS, Dibaca saat Dalam Kesulitan

1. Doa Nabi Musa ketika Dalam Kesulitan

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (85) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (86)

Faqaaloo 'alal laahi tawakkalnaa Rabbanaa laa taj'alnaa fitnatal lilqawmiz zaalimeen,

Wa najjinaa birahmatika minal qawmil kaafireen

Artinya: “Lalu mereka berkata, “Kepada Allah-lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi kaum yang zalim,

dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.” (QS. Yunus:85-86)

Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Musa ketika beliau bersama kaumnya berada dalam situasi sulit dan mendapat tekanan dari musuh.

Melalui doa tersebut, Nabi Musa menunjukkan sikap tawakal kepada Allah dengan memohon agar mereka tidak dijadikan bahan fitnah oleh orang-orang yang zalim.

Beliau juga meminta perlindungan dan keselamatan dengan rahmat Allah dari berbagai tipu daya orang-orang kafir.

2. Doa Nabi Musa saat Menghadapi Firaun

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28)

Qaala Rabbish rah lee sadree, wa yassir leee amree, wahlul 'uqdatam milli saanee, yafqahoo qawlee

Artinya: “Dia (Musa) berkata, “Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku,

dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku,” (QS. Taha:25-28)

Doa ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa AS ketika beliau mendapat tugas besar untuk menghadapi Firaun.

Dalam doa tersebut, Nabi Musa memohon kepada Allah agar diberi kelapangan hati, kemudahan dalam menjalankan urusan, serta kemampuan berbicara dengan jelas sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh orang lain.

3. Doa Nabi Musa untuk Meminta Ampun kepada Allah

Ketika tidak sengaja membunuh seorang pria, Nabi Musa AS benar-benar merasa bersalah hingga menganiaya dirinya sendiri.

Kemudian, beliau pun berdoa dan memohon agar kesalahannya itu diampuni oleh Allah SWT.

Berikut adalah bacaan doanya:

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Qaala Rabbi innee zalamtu nafsee faghfir lee faghafaralah; innahoo Huwal Ghafoorur Raheem

Artinya: "Dia (Musa) berdoa, ‘Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku.’

Maka Dia (Allah) mengampuninya. Sungguh, Allah, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Qasas:16)

4. Doa Nabi Musa Meminta Rezeki

فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

Fasaqaa lahumaa summa tawallaaa ilaz zilli faqaala Rabbi innee limaaa anzalta ilaiya min khairin faqeer

Artinya: “Maka dia (Musa) memberi minum (ternak) kedua perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa,

‘Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan (makanan) yang Engkau turunkan kepadaku.’” (QS. Al-Qasas:24)

Doa ini berisi permohonan Nabi Musa kepada Allah agar diberikan kebaikan dan rezeki yang dibutuhkannya.

Beliau menyadari bahwa segala kebaikan berasal dari Allah semata.

Melalui doa tersebut, Nabi Musa menunjukkan kerendahan hati dengan mengakui bahwa dirinya sangat membutuhkan karunia dan rezeki yang Allah turunkan.

5. Doa Nabi Musa Agar Selamat dari Orang Zalim

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (20) وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ

Fakharaja minhaa khaaa 'ifany-yataraqqab; qaala Rabbi najjinee minal qawmiz zaalimeen,

Wa lammaa tawajjaha tilqaaa'a Madyana qaala 'asaa Rabbeee ai yahdiyanee Sawaaa'as Sabeel

Artinya: “Maka keluarlah dia (Musa) dari kota itu dengan rasa takut, waspada (kalau ada yang menyusul atau menangkapnya), dia berdoa,

‘Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu.’

Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madyan, dia berdoa lagi, ‘Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar.’” (QS. Al-Qasas:21-22)

Doa Nabi Musa ini dipanjatkan ketika beliau bersama kaumnya berada dalam situasi terdesak, saat dikejar oleh pasukan Firaun hingga berada di dekat laut.

Dalam keadaan tersebut, Nabi Musa memohon pertolongan kepada Allah agar diselamatkan dari kezaliman kaum tersebut dan diberikan jalan keluar.

Dengan izin Allah, laut kemudian terbelah sehingga menjadi jalan bagi Nabi Musa dan kaumnya untuk menyelamatkan diri.

6. Doa Nabi Musa Agar Diberikan Keselamatan

Selain memohon kemudahan dalam menghadapi urusan, Nabi Musa AS juga berdoa kepada Allah agar dilindungi dari bahaya yang mengancam dirinya.

Ketika beliau merasa terancam oleh kezaliman Firaun dan pasukannya, Nabi Musa memohon pertolongan serta keselamatan kepada Allah SWT.

Doa tersebut kemudian diabadikan dalam Alquran, tepatnya pada surat Al-Qasas ayat 21, yang berbunyi:

