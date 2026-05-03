Dalam ajaran Islam, jin merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang hidup di alam berbeda dari manusia.

Walaupun tidak terlihat, keberadaan jin diyakini nyata dan dalam kondisi tertentu bisa berinteraksi dengan manusia, bahkan mengganggu ketenangan hidup jika tidak diiringi dengan perlindungan diri yang kuat secara spiritual.

Karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai bentuk perlindungan utama.

Salah satunya melalui doa dan dzikir yang diyakini memiliki kekuatan untuk mengusir gangguan jin.

Kumpulan Doa Mustajab Membakar dan Mengusir Jin

1. Ayat Kursi (Al-Baqarah Ayat 255)

Ayat Kursi (Surat Al-Baqarah 255).

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Allahu laaa ilaaha illaa Huwal Haiyul Qaiyoom; laa taakhuzuhoo sinatunw wa laa nawm; lahoo maa fissamaawaati wa maa fil ard; man zal lazee yashfa'u indahooo illaa bi-iznih;

ya'lamu maa baina aydeehim wa mww khalfahum wa laa yuheetoona bishai'im min 'ilmihee illaa bimaa shaaa';

wasi'a Kursiyyuhus samaawaati wal arda wa laa ya'ooduho hifzuhumaa; wa Huwal Aliyyul 'Azeem

Artinya: “Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus-menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur.

Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya.

Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki.

Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi, Mahabesar.”

2. Al-Mu’minun Ayat 97-98

Surat Al-Muminun ayat 97-98.

Surat ini sangat baik dibaca sebagai doa permohonan langsung kepada Allah SWT agar diri kita senantiasa dijauhkan dari segala bisikan jahat yang ditebarkan oleh jin dan setan.

Berikut adalah bacaannya:

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ, وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

Wa qur Rabbi a'oozu bika min hamazaatish Shayaateen. Wa a'oozu bika Rabbi ai-yahduroon

Artinya: Dan katakanlah, “Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan,

dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku.” (QS. Al-Mu’minun: 97-98)

3. Dia yang Diajarkan Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW

Doa mengusir jin dari Malaikat Jibril.

Rasulullah SAW juga pernah diganggu oleh jin Ifrit yang membawa obor, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud.

Melihat kejadian itu, Malaikat Jibril pun segera turun dan menawarkan bantuan kepada Nabi Muhammad.

Kemudian, Malaikat Jibril mengajarkan sebuah doa untuk melawan gangguan jin Ifrit.

Berikut adalah bacaan doanya:

أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ، وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا. وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ

Latin: A'udzu biwajhillahil karim, wabikalimatillahit-tammatil-lati la yujawizuhunna barrun wa fajirun, min syarri ma yanzilu minas-sama'i,

wa min syarri ma ya'ruju fîha, wa min syarri ma dzara'a fil-ardhi, wamin syarri ma yakhruju minha, wa min syarri fitanil-laili wan-nahari,

wamin syarri thawariqil-laili, wamin syarri kulli tharinin illa thariqan yathruqu bi khairin, ya rahman.

Artinya: “Aku berlindung dengan dzat Allah yang maha mulia, dengan kalimat-kalimat-Nya yang sempurna, yang tidak ada orang baik dan juga orang durhaka yang melampauinya, dari keburukan yang turun dari langit dan keburukan apa pun yang naik ke langit;

dari keburukan apa saja yang masuk ke bumi dan keburukan apa saja yang keluar dari bumi; dari keburukan fitnah-fitnah siang dan malam;

dari keburukan petaka-petaka malam; dari keburukan setiap petaka yang datang, kecuali petaka yang datang membawa kebaikan, wahai Dzat yang maha penyayang.”

Cara Mengobati dan Mengusir Jin yang Merasuki Manusia

Untuk mengobati dan mengusir jin yang mengganggu manusia, terdapat sejumlah upaya pengobatan mandiri (ruqyah) yang bisa dilakukan menggunakan perantara air.

Berikut dua cara mempraktikkannya:

Cara Pertama (Melalui Media Air Minum)

Siapkan satu gelas air putih, lalu campurkan sedikit garam ke dalamnya.

Bacakan surat Al-Fatihah pada air tersebut sebanyak 7 kali.

Lanjutkan dengan membaca Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, Ayat Kursi sebanyak 7 kali, serta 3 ayat terakhir dari Surat Al-Baqarah.

Terakhir, sempurnakan dengan bacaan Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, yang masing-masing dibaca sebanyak 3 kali.

Mintalah orang yang diganggu untuk meminum air tersebut (tambahkan air tawar sedikit jika rasanya terlalu asin).

Cara Kedua (Melalui Media Air Mandi)