Dalam Islam, menyusui anak merupakan salah satu amal ibadah yang bisa dilakukan bagi setiap ibu.

Hal ini dapat dilakukan hingga anak mencapai usia dua tahun penuh, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Walwaa lidaatu yurdi'na awlaada hunna hawlaini kaamilaini liman araada ai yutimmar radaa'ah

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna..”

Setelah itu, barulah ibu bisa menyapih si kecil dengan menghentikan pemberian ASI dan mengalihkannya ke konsumsi makanan atau minuman lain.

Proses transisi inilah yang terkadang terasa emosional dan menjadi tantangan besar, baik bagi ibu maupun si kecil.

Untuk itu, terdapat amalan yang bisa dilakukan dalam menghadapi proses ini, salah satunya adalah membaca doa menyapih anak agar tidak rewel.

Doa Menyapih Anak agar Tenang dan Tidak Rewel

Menyapih dalam Islam juga membutuhkan ikhtiar batin agar anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dan prosesnya berjalan mulus.

Berikut adalah doa-doa yang bisa diamalkan:

1. Doa Memohon Perlindungan Agar Anak Tenang

Doa memohon perlindungan agar anak tenang. (Foto: Arsip Inilah)

Doa ini bertujuan untuk memberikan ketenangan batin pada ibu dan menjauhkan anak dari marabahaya selama masa transisi penyapihan.

Bacalah doa ini sebanyak tiga kali setiap anak meminta menyusu:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

Latin: Bismillaahirrahmaanirrahiim. Bismillaahilladzii laa yadhurru ma'a ismihi syaiun fil ardli wa laa fis samaa`i wa huwas sami'ul 'alim.

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dengan menyebut nama Allah, Dzat yang dengan asma-Nya, tidak akan bisa membahayakan apa pun yang ada di bumi dan langit.

Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

2. Doa Menyapih dari Ulama

Doa menyapih anak dari ulama. (Foto: Arsip Inilah)

Dalam Kitab Imamuddin karya KH Bisri Musthofa, terdapat doa menyapih anak yang merupakan perpaduan dari bahasa Arab dan Jawa.

Berikut adalah bacaannya:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Cermo ratu, si bayi laliyo duduh susu, elingo sego lan banyu, adem asrep saking اللَّهِ تَعَالَى

اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

Latin: Bismillahirrahmanirrahim. Cermo ratu, si bayi laliyo duduh susu, elingo sego lan banyu, adem asrep saking Allah Ta'ala, La Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.

Artinya: “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Wahai ratu yang lembut, si bayi tertidur, lupa pada susu, ingat nasi dan air, sejuk dan dingin dari Allah Ta’ala.

Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.”

Untuk mengamalkannya, bacalah doa tersebut dengan penuh keyakinan, lalu tiupkan ke arah makanan (secara spesifik pada telur atau nasi) yang telah disiapkan untuk diberikan kepada sang bayi.

Tanda-Tanda Anak Sudah Siap Disapih

Untuk menghindari anak rewel dan banyak drama, ibu juga perlu memperhatikan kesiapan anak dalam melalui proses penyapihan.

Berikut adalah tanda-tanda si kecil sudah siap untuk disapih: