Selain Idulfitri, umat Islam juga merayakan Iduladha atau disebut lebaran haji di Indonesia.

Pada momen besar ini, umat Islam pasti mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melaksanakan salat Id.

Salah satu amalan sunah yang dianjurkan adalah mandi Idul Adha untuk menyucikan diri dan meneladani sunah Nabi Muhammad SAW.

"Dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW mandi pada hari Idulfitri dan Iduladha." (HR Ibnu Majah)

Lantas, bagaimana bacaan doa atau niat mandi Hari Raya Iduladha dan tata caranya?

Bacaan Niat Mandi Hari Raya Idul Adha

Niat mandi Hari Raya Iduladha.

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِعِيْدِ اْلأَضْحَى سُنَّةً لِلهِ تَعَالَى

Nawaitul ghusla li'idil adha sunnatan lillahi ta'ala

Artinya: "Aku niat mandi untuk merayakan Idul Adha sebagai sunnah karena Allah ta'ala."

Tata Cara Mandi Sunah Idul Adha

Berikut ini adalah tata cara mandi Hari Raya Idul Adha yang disunahkan:

1. Membaca niat mandi Idul Adha

2. Mencuci kedua telapak tangan tiga kali hingga bersih

3. Membersihkan area-area lipatan, seperti kemaluan, dubur, ketiak, pusar, dan semacamnya dengan menggunakan tangan kiri

4. Mencuci tangan dengan sabun

5. Berwudu selayaknya akan sholat

6. Membasuh seluruh badan dengan air, dimulai dari tubuh bagian kanan kemudian ke sisi kiri

7. Memastikan air merata ke seluruh rambut serta kulit

8. Mengakhiri mandi Idul Adha dengan berwudu lagi

Waktu Mandi Hari Raya Idul Adha

Waktu yang disunahkan untuk mandi dimulai dari tengah malam pada Hari Raya Idul Adha, yakni 10 Dzulhijah.

Sementara, waktu paling utama untuk mandi Idul Adha adalah saat masuk waktu Subuh hingga sebelum salat Idul Adha.

Namun, mandi Idul Adha ini tidak hanya disunahkan bagi umat Islam yang akan mengerjakan sholat Idul Adha.