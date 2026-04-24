Tidak semua anak bisa langsung tidur nyenyak setiap malam. Ada yang sulit terlelap, mudah terbangun, atau merasa gelisah tanpa sebab yang jelas.

Kondisi ini tentu membuat orang tua khawatir, apalagi jika berlangsung terus-menerus.

Selain menciptakan suasana tidur yang nyaman, banyak orang tua juga mengamalkan doa agar anak tidur nyenyak sebagai bentuk ikhtiar batin.

Lalu, apa saja doa yang bisa dibaca agar anak tidur lebih lelap?

Kumpulan Doa agar Anak Tidur Nyenyak dan Tidak Rewel

1. Doa Menidurkan Anak dari Nabi Muhammad SAW

Doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memohon ketenangan malam dan lelapnya mata.

Berikut adalah bacaan doanya:

اللَّهُمَّ غَارَتِ النُّجُومُ وَهَدَأَتِ الْعُيُونُ وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ أَهْدِئْ لَيْلِيْ وَأَنِمْ عَيْنِي

Allahumma gharatin nujum wa hada’atil uyun, wa anta hayyun qayyumun, la ta’khudzuhu sinatun wa la naum.

Ya hayyu, ya qayyum, ahdi’ layli wa anim ‘ayni

Artinya: “Wahai Tuhan, bintang-bintang mengorbit, mata-mata terpejam, sedangkan Engkau Maha Hidup kekal lagi Maha Terjaga (terus-menerus mengurus makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak pula tidur.

Wahai yang Maha Hidup dan Terjaga, redupkanlah malam, dan lelapkanlah mataku.”

2. Doa Meredakan Tangisan dan Memberikan Perlindungan

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadlurru ma’a ismihi syaiun fil ardli wa la fis sama ‘i huwas ssami’ul ‘alim.

Artinya: “Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dengan menyebut asma Allah, Zat yang dengan asma-Nya, tidak akan bisa membahayakan apa pun yang ada di bumi dan langit.

Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

3. Ayat Kursi sebagai Perlindungan dari Gangguan Gaib

Dianjurkan pula untuk membaca Ayat Kursi (surat Al-Baqarah ayat 255) sebagai benteng perlindungan anak dari godaan jin dan setan sepanjang malam.

Berikut adalah bacaannya:

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Allahu laaa ilaaha illaa Huwal Haiyul Qaiyoom; laa taakhuzuhoo sinatunw wa laa nawm; lahoo maa fissamaawaati wa maa fil ard;

man zal lazee yashfa'u indahooo illaa bi-iznih; ya'lamu maa baina aydeehim wa mww khalfahum wa laa yuheetoona bishai'im min 'ilmihee illaa bimaa shaaa';

wasi'a Kursiyyuhus samaawaati wal arda wa laa ya'ooduho hifzuhumaa; wa Huwal Aliyyul 'Azeem

Artinya: “Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur.

Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya.

Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki.

Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi, Mahabesar.”

4. Doa Perlindungan dari Setan dan Penyakit ‘Ain

وَاِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

Wa innii u'iidzuhaa bika wa dzurriyyatahaa minasy-syaithaanir-rajiim(i).