Islam menempatkan wanita sebagai sosok mulia dengan hak-hak istimewa. Salah satu buktinya adalah Surah An-Nisa yang memiliki arti “Wanita”.

Sebab Surah An-Nisa diturunkan secara umum berkaitan dengan perilaku bangsa Arab pada masa jahiliah yang tidak adil terhadap perempuan.

Oleh karena itu, Surah An-Nisa membahas hak-hak perempuan, anak yatim, larangan mewarisi wanita secara paksa, aturan pernikahan, hingga pembagian warisan.

Selain Surah An-Nisa, ternyata ada lebih banyak dalil-dalil Alquran yang membahas tentang kemuliaan wanita.

Kumpulan Dalil Alquran dan Hadis tentang Kemuliaan Wanita

Berikut ini adalah dalil Alquran yang menjelaskan kedudukan dan kemuliaan wanita dalam Islam:

1. Wanita Makhluk Mulia yang Harus Dijaga

Dalam Surah An-Nisa ayat 34 Allah SWT berfirman:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Ayat tersebut menjelaskan kedudukan wanita dalam Islam sebagai sosok mulia yang harus dijaga dan dilindungi.

Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan laki-laki harus menjadi pemimpin, pembela, pemberi nafkah, dan bertanggung jawab penuh kepada wanita yang menjadi istrinya.

Bahkan, jika seorang istri membangkang, laki-laki tidak dianjurkan memukulnya. Seorang suami harus mulai dengan menasihati istrinya secara baik-baik.

Apabila cara itu belum berhasil, maka suami boleh mencoba tidur terpisah dengan istrinya. Jika tidak ada perubahan, barulah memukulnya.

Memukul istri yang tidak taat juga dilarang hingga menyakitinya. Artinya, boleh memukul dengan pukulan yang ringan, tidak mengenai muka, dan tidak meninggalkan bekas.

2. Perintah Memuliakan Wanita

Bukan cuma dalam Alquran, perintah untuk memuliakan wanita juga tercantum dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW.

“Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita,” (HR Muslim).

Rasulullah SAW juga menyebut bahwa sebaik-baiknya orang adalah yang memperlakukan istrinya dengan baik.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya." (HR at-Tirmizi).

Memuliakan wanita dalam Islam tidak terbatas pada istri, tetapi juga berbakti kepada ibu. Rasulullah SAW pernah ditanya:

“Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?” Beliau menjawab: Ibumu. Orang itu bertanya lagi, “Lalu siapa lagi?”. Beliau menjawab: Ibumu. Orang itu bertanya lagi, “Lalu siapa lagi”. Beliau menjawab: Ayahmu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Larangan Memukul Wanita

Alquran memerintahkan perlakuan baik kepada wanita dan melarang kekerasan, meskipun dalam Surah An-Nisa ayat 34 disebutkan “memukul” saat membahas istri yang tidak taat.

Namun, perlu diingat bahwa ‘memukul’ dalam konteks tersebut merupakan langkah terakhir dan sebaiknya dihindari.

Dalam Surah An-Nisa ayat 34 juga dijelaskan cara-cara yang lebih lembut ketika istri tidak taat, yakni menasihatinya dengan baik dan berpisah tempat tidur sementara waktu untuk merenungi kesalahannya.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 58:

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”

Ayat di atas berlaku umum, termasuk larangan keras menyakiti wanita. Selain itu, dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti ia memukul seorang budak, sedangkan di penghujung hari ia pun menggaulinya.” (HR Bukhari).

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah juga menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul wanita, termasuk istri-istrinya.

“Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah memukul siapa pun dengan tangannya, baik itu perempuan maupun pelayan, kecuali saat berjihad di jalan Allah.” (HR Muslim).

4. Hak Mendapat Nafkah

Wanita berhak mendapat nafkah berupa makan dan pakaian dari suaminya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 233.

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

Dalam Surah At-Talaq ayat 6, dijelaskan juga wanita berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak dari suaminya.

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

5. Wanita adalah Karunia Allah SWT

Islam memandang wanita sebagai karunia dari Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam surah Ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Maksud ayat di atas adalah perempuan akan mendatangkan ketenangan, rezeki, dan kasih sayang bagi suami serta keluarganya.

6. Kesetaraan Pahala

Meski dalam Islam laki-laki memikul tanggung jawab yang lebih besar, tetapi Allah SWT menyiapkan pahala yang sama besarnya bagi perempuan.

Hal tersebut ditegaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 35 sebagai berikut:

“ Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Dalam Surah Ali ‘Imran ayat 195, Allah SWT juga berfirman:

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.”

Melalui ayat itu, Allah SWT menegaskan tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang yang taat dan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam memberi pahala.

7. Hak Waris bagi Wanita

Islam mengangkat derajat wanita. Salah satunya dengan pembagian hak waris, yang sebelumnya tidak ada pada masa jahiliyah.

Pembagian hak waris untuk wanita (anak, istri, ibu, dan saudara) ditegaskan dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS An-Nisa: 11)

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (QS An-Nisa: 12)

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS An-Nisa: 176)

8. Larangan Mewarisi Wanita

Dalam Surah An-Nisa ayat 19 Allah SWT berfirman:

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”

Ayat ini diturunkan untuk menghapus tradisi jahiliah yang menganggap wanita sebagai harta yang bisa diwariskan.

Ketika seorang suami wafat, saat itu ahli waris laki-lakinya berhak menikahi istri yang ditinggalkan, dinikahkan dengan orang lain, atau melarangnya menikah lagi.

Dalam tafsir ayat ini, Allah SWT melarang tegas umat muslim meneruskan tradisi jahiliah itu sebab sangat merendahkan martabat wanita.

9. Berhak Dapat Mahar

Islam mengajarkan bahwa laki-laki wajib memberikan mahar dan itu menjadi hak milik istri sepenuhnya. Dalam surah An-Nisa ayat 4 Allah SWT berfirman:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Bahkan, seorang istri tetap berhak atas setengah dari mahar yang disepakati jika bercerai sebelum berhubungan intim. Hal itu dijelaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 237:

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

10. Larangan Mengambil Mahar

Alquran secara tegas melarang mengambil kembali mahar, meskipun suami ingin menceraikan istrinya dan menikah lagi.

Ada beberapa ayat yang mengatur hal ini, termasuk Surah al-Baqarah ayat 229:

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah.”

Dalam surah An-Nisa ayat 20-21 juga menjelaskan hal serupa: