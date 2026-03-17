Setiap amalan yang dilakukan seorang muslim bukan cuma bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi bisa menjadi amal jariyah.

Amal jariyah merupakan amalan yang pahalanya tidak akan terputus, meskipun orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

Lantas, amal jariyah apa saja yang bisa kita lakukan semasa hidup untuk menjadi tabungan di akhirat kelak?

Dalil tentang Amal Jariyah

Salah satu dalil yang populer tentang konsep amal jariyah adalah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.” (HR Muslim).

Dalam Alquran, Allah SWT juga menegaskan balasan luar biasa bagi orang-orang yang mengerjakan kebaikan.

Berikut adalah beberapa ayat Alquran yang menegaskan pahala atau balasan untuk orang yang melakukan amalan baik:

Barangsiapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Dan barangsiapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sediit pun tidak dirugikan (dizalimi). (QS. Al-An’am: 160)

Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (QS. Az-Zalzalah: 7)

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun prempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl: 97)

Dan barangsiapa mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. (QS. Asy-Syura: 23)

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya (kenikmatan melihat Allah). Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pula) dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. (QS. Yunus: 26)

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. (QS. Al-Isra: 7)

Apa Saja Contoh Amal Jariyah yang Bisa Dilakukan?

1. Membangun Masjid

Membangun masjid masuk dalam kategori sedekah jariyah sebab terus memberikan manfaat bagi orang lain dalam jangka panjang.

2. Memberikan Air Bersih

Air merupakan kebutuhan dasar bagi makhluk hidup seperti manusia dan hewan yang digunakan secara terus-menerus.

Oleh karena itu, menyediakan fasilitas air bersih termasuk amal jariyah. Amalan ini bisa diwujudkan dengan membangun sumur, pompa, hingga bak penampungan air.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Muslim mana saja yang memberi minum orang Islam lain yang kehausan, niscaya Allah akan memberinya minuman dari Ar-Rahiq Al-Makhtum (minuman surga).” (HR Abu Dawud).

Sahabat Nabi Muhammad SAW Utsman bin Affan pernah membeli sumur orang Yahudi demi mengatasi kekeringan penduduk Madinah.

Saat itu, sumur bernama Raumah itu menjadi satu-satunya sumber air bagi masyarakat Madinah. Sayangnya, air dibanderol dengan harga tinggi.

Alhasil, Utsman menawarkan membeli sumur tersebut, tetapi si pemilik menolak menjualnya karena tak ingin kehilangan pendapatan.

Setelah negosiasi, disepakati Utsman membeli setengahnya dan sumur itu menjadi milik berdua.

Artinya, satu hari sumur itu milik Utsman, sehari berikutnya milik Yahudi, dan begitu seterusnya. Umat Islam pun bisa mengambil air secara gratis pada hari kepemilikan Utsman.

Namun, pada akhirnya orang Yahudi itu menawarkan Utsman untuk membeli sumur secara penuh. Utsman lantas mewakafkan sumurnya agar umat Islam bisa bebas mengambil air kapan pun.

3. Mewaqafkan Alquran

Sedekah yang termasuk amal jariyah lainnya adalah menyediakan Alquran untuk masjid, musala, perpustakaan, atau taman pendidikan Alquran (TPA).

Orang yang berwakaf akan mendapatkan pahala yang terus mengalir selama manfaatnya dirasakan banyak orang.

Dalam surah Al-Hadid ayat 7 Allah SWT berfirman:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.”

4. Mengajarkan Ilmu Agama

Mengajarkan ilmu agama adalah kewajiban mulia sekaligus amal jariyah yang pahalanya terus mengalir, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

“Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat.” (HR Bukhari).

Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW menegaskan keutamaan ilmu pengetahuan di antara sesama muslim.

“Sebaik-baik sedekah adalah seorang muslim belajar ilmu, kemudian mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim.” (HR Ibnu Majah).

5. Doa Anak Saleh

Anak yang saleh menjadi sumber pahala bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Pahala dari segala amal dan ibadah yang dilakukan juga akan mengalir ke alam barzakh.

6. Membangun Fasilitas Umum

Seperti membangun masjid, mendirikan fasilitas umum juga termasuk amal jariyah selama manfaatnya terus dirasakan orang lain.

Sedekah jariyah ini bisa dilakukan dengan membangun sekolah, perpustakaan, jalan, jembatan, hingga rumah sakit.

7. Wakaf

Amal jariyah lainnya adalah wakaf. Misalnya, seseorang mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit.