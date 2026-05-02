Ketika seseorang yang kita kenal atau cintai meninggal dunia, sering kali kita merasa kehilangan kata-kata untuk menyampaikan duka.

Di momen seperti ini, ucapan belasungkawa menjadi cara sederhana untuk menunjukkan empati dan kepedulian kepada keluarga yang ditinggalkan.

Dalam ajaran Islam, ungkapan duka juga disertai doa dan harapan baik, sehingga bisa memberi ketenangan sekaligus menguatkan hati.

Kalimat seperti “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un” menjadi pengingat bahwa setiap kehidupan akan kembali kepada-Nya.

Dengan memilih kata-kata yang tepat, pesan yang disampaikan terasa lebih tulus dan menenangkan.

Ucapan Belasungkawa Islam untuk Perempuan

Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Turut berduka atas wafatnya ibunda tercinta. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menempatkannya di surga terbaik. Kehilangan seorang ibu adalah duka yang dalam. Semoga Allah melapangkan kubur ibunda dan memberi kekuatan untuk keluarga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga kasih sayang Allah selalu menyertai ibunda di alam sana dan keluarga diberi ketabahan. Semoga segala cinta dan pengorbanan ibunda menjadi amal jariyah yang terus mengalir. Turut berduka cita. Semoga Allah memuliakan ibunda dan menjadikannya penghuni surga Firdaus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Kehilangan sahabat seperti kehilangan bagian dari diri. Semoga almarhumah tenang di sisi Allah. Turut berduka atas kepergian sahabatmu. Semoga Allah memberi kekuatan dan kesabaran untuk melewati masa sulit ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga semua kebaikan sahabatmu menjadi pahala yang mengantarkannya ke surga. Kenangan indah bersamanya akan selalu hidup. Semoga Allah melimpahkan rahmat untuk almarhumah. Turut berduka cita. Semoga Allah mengampuni segala dosa sahabatmu dan menempatkannya di tempat terbaik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Turut berduka atas wafatnya istri tercinta. Semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Kehilangan istri adalah ujian berat. Semoga Allah memberi kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga almarhumah istri mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah dan dilapangkan kuburnya. Semoga cinta dan kebaikan yang telah diberikan istri menjadi pahala yang terus mengalir. Turut berduka cita. Semoga Allah mempertemukan kembali dalam keadaan terbaik di surga-Nya.

Ucapan Belasungkawa Islam untuk Laki-Laki

Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga Allah menyambut almarhum dengan rahmat dan menjadikannya penghuni surga-Nya. Turut berduka sedalam-dalamnya. Semoga perjalanan almarhum dipenuhi cahaya dan kemudahan di alam kubur. Semoga Allah melimpahkan ampunan-Nya dan menjadikan setiap langkah kebaikan almarhum sebagai pemberat amalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga Allah mengganti segala lelah almarhum di dunia dengan kenikmatan di akhirat. Turut berduka cita. Semoga Allah menjaga almarhum dalam kasih sayang-Nya dan meninggikan derajatnya. Semoga kepergian almarhum menjadi awal dari ketenangan abadi di sisi Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga Allah memudahkan hisab almarhum dan melapangkan tempat peristirahatannya. Turut berduka. Semoga segala amal baik almarhum menjadi jalan menuju surga yang penuh kenikmatan. Semoga Allah menghapus segala dosa almarhum dan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Turut berduka cita. Semoga Allah memberikan cahaya di setiap langkah almarhum menuju kehidupan akhirat. Semoga Allah menerima seluruh amal saleh almarhum dan menjadikannya bagian dari hamba-Nya yang dirahmati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga almarhum diberi ketenangan dan kedamaian di alam sana. Turut berduka. Semoga Allah membalas setiap kebaikan almarhum dengan balasan terbaik di akhirat. Semoga Allah melindungi almarhum dari segala kesulitan di alam kubur dan membukakan pintu surga untuknya.

Ucapan Duka Cita Islami Penuh Doa

Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga Allah mengampuni segala dosa almarhumah dan menempatkannya di surga-Nya. Turut berduka cita. Semoga almarhum husnul khatimah dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga Allah melapangkan kubur almarhumah dan menerangi alam barzahnya. Semoga Allah menerima semua amal ibadah almarhum dan mengampuni segala khilafnya. Turut berduka atas wafatnya almarhum. Semoga Allah memberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga almarhumah mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Semoga segala amal kebaikan almarhum menjadi pahala yang terus mengalir di sisi Allah. Turut berduka cita. Semoga Allah menempatkan almarhum di surga Firdaus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan. Semoga Allah mengangkat derajat almarhumah dan menjadikannya penghuni surga yang mulia. Turut berduka. Semoga Allah menghapus segala dosa almarhumah dan menggantinya dengan kebaikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga almarhum tenang di sisi Allah dan dilimpahi rahmat-Nya. Semoga Allah memberikan tempat terbaik bagi almarhum dan menjadikan kuburnya taman dari taman surga. Turut berduka cita. Semoga Allah memuliakan almarhumah dan memberikan kekuatan bagi keluarga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga almarhum diterima segala amalnya dan diampuni segala dosanya.

Ucapan Duka Cita Islami Husnul Khotimah

Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga almarhum husnul khatimah dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Turut berduka cita. Semoga Allah menutup kehidupan almarhum dengan husnul khatimah dan penuh rahmat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga almarhum wafat dalam keadaan husnul khatimah dan diampuni segala dosanya. Semoga Allah menerima almarhum dalam keadaan terbaik dan menjadikannya husnul khatimah. Turut berduka. Semoga akhir kehidupan almarhum menjadi husnul khatimah yang indah di sisi Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga almarhum dipanggil dalam keadaan husnul khatimah dan penuh kemuliaan. Semoga Allah memberikan husnul khatimah bagi almarhum dan melapangkan kuburnya. Turut berduka cita. Semoga almarhum menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah dan damai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga Allah menjadikan akhir hidup almarhum sebagai husnul khatimah. Semoga almarhum wafat dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan rahmat yang luas dari Allah. Turut berduka. Semoga husnul khatimah menyertai kepergian almarhum menuju kehidupan akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga almarhum meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah menganugerahkan husnul khatimah bagi almarhum serta tempat terbaik di surga. Turut berduka cita. Semoga almarhum berpulang dalam keadaan husnul khatimah dan penuh ketenangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga akhir perjalanan almarhum ditutup dengan husnul khatimah yang indah.

Ucapan Duka Cita Islam sesuai Sunnah

Pada dasarnya, ucapan duka cita yang sesuai sunnah cukup dengan menyampaikan “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.”

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 156:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Allazeena izaaa asaabathum museebatun qaalooo innaa lillaahi wa innaaa ilaihi raaji'oon

Artinya: (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata “Inna lillahi wa inna ilaihi raji‘un” (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali).

Di samping itu, tak ada salahnya untuk menambahkan doa dan ungkapan kebaikan lainnya bagi almarhum maupun keluarga yang ditinggalkan.

Dalam praktiknya, Rasulullah SAW juga mengajarkan agar kita mendoakan, menghibur, serta menguatkan mereka yang sedang berduka dengan kalimat yang baik dan penuh harapan kepada Allah.