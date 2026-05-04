Dalam ajaran Islam, meyakini takdir merupakan bagian penting dari rukun iman yang harus diyakini setiap Muslim. Takdir sendiri terbagi menjadi dua jenis, salah satunya adalah takdir muallaq.

Jenis takdir ini sering dikaitkan dengan usaha manusia, karena hasil akhirnya masih bisa berubah melalui ikhtiar dan doa.

Agar lebih mudah dipahami, penting untuk melihat contoh nyata dari takdir muallaq dalam kehidupan sehari-hari.

Apa itu Takdir Muallaq?

Secara etimologis, istilah muallaq berarti “digantung” atau “belum pasti”.

Sementara itu, jika dilihat dari pemahaman istilahnya, takdir muallaq berarti ketentuan dari Allah SWT yang hasil akhirnya masih terbuka dan melibatkan usaha serta doa manusia.

Jadi, takdir muallaq berarti apa yang terjadi masih bisa diupayakan dan tidak sepenuhnya tetap sejak awal.

Konsep ini diajarkan dalam Islam sebagai bentuk ujian bagi manusia.

Melalui takdir muallaq, Allah ingin melihat seberapa kuat iman, usaha, dan kesabaran hamba-Nya.

Karena itu, kita tidak dianjurkan untuk hanya berpasrah, melainkan harus tetap berusaha sebaik mungkin dan berdoa.

Barulah setelah itu bertawakal kepada Allah dan menerima apa pun hasil akhirnya dengan ikhlas.

Dalil Alquran dan Hadis tentang Takdir Muallaq

Berkaitan dengan takdir muallaq, keharusan manusia untuk mau berusaha mengubah nasibnya juga ditegaskan dalam beberapa dalil Alquran dan hadis, seperti:

A. Surat Ar-Ra’d Ayat 11

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

Wa law yu'aijilul laahu linnaasish sharras ti'jaalahum bilkhairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanazarul lazeena laa yarjoona liqaaa'anna fee tughyaanihim ya'mahoon

Artinya: “Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka.

Namun Kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami, bingung di dalam kesesatan mereka.” (QS. Ar-Ra’d: 11)

B. Surat Gafir Ayat 60

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Wa qaala Rabbukumud 'ooneee astajib lakum; innal lazeena yastakbiroona an 'ibaadatee sa yadkhuloona jahannama daakhireen

Artinya: “Dan Tuhanmu berfirman, ‘Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.’” (QS. Gafir: 60)

C. Hadis Riwayat At-Tirmidzi

Dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda:

“Tidak ada sesuatu yang dapat menolak Qadla (takdir) kecuali doa.” (HR. at-Tirmidzi)

Contoh Takdir Muallaq dalam Kehidupan Sehari-hari

Agar lebih mudah dimengerti, berikut adalah beberapa contoh takdir muallaq yang terjadi di kehidupan sehari-hari:

1. Bidang Pendidikan dan Kecerdasan

Kepandaian dan kecerdasan: Pintar tidak hanya ditentukan sejak lahir . Seseorang bisa menjadi cerdas kalau mau belajar dengan tekun, disiplin, dan terus mengasah kemampuannya.

Pintar . Seseorang bisa menjadi cerdas kalau mau belajar dengan tekun, disiplin, dan terus mengasah kemampuannya. Menjadi siswa berprestasi: Walaupun berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, seorang anak tetap punya peluang untuk sukses. Dengan semangat belajar yang tinggi, ia bisa meraih pendidikan yang lebih baik, bahkan mendapatkan beasiswa.

Walaupun berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, seorang anak tetap punya peluang untuk sukses. Dengan semangat belajar yang tinggi, ia bisa meraih pendidikan yang lebih baik, bahkan mendapatkan beasiswa. Menguasai bahasa asing: Kemampuan berbahasa bisa dimiliki siapa saja. Kuncinya adalah rutin berlatih dan tidak ragu mencari bantuan, misalnya lewat kursus atau bimbingan belajar.

2. Bidang Rezeki, Karir, dan Kekayaan

Mendapat harta dan kekayaan: Seseorang yang lahir dalam kondisi serba kekurangan tetap punya peluang untuk hidup lebih baik. Kuncinya adalah mau bekerja keras, tidak mudah mengeluh, tidak gengsi dalam berusaha, dan rajin bersedekah agar rezeki semakin terbuka.

Seseorang yang lahir dalam kondisi serba kekurangan tetap punya peluang untuk hidup lebih baik. Kuncinya adalah mau bekerja keras, tidak mudah mengeluh, tidak gengsi dalam berusaha, dan rajin bersedekah agar rezeki semakin terbuka. Keberhasilan karier: Walaupun ada banyak tantangan, seperti kondisi ekonomi atau persaingan kerja, seseorang tetap bisa berkembang dalam kariernya. Caranya dengan terus memperbaiki kekurangan diri dan aktif mencari peluang.

Walaupun ada banyak tantangan, seperti kondisi ekonomi atau persaingan kerja, seseorang tetap bisa berkembang dalam kariernya. Caranya dengan terus memperbaiki kekurangan diri dan aktif mencari peluang. Meraih cita-cita: Apa yang diimpikan bisa terwujud jika dibarengi dengan usaha yang nyata dan doa yang terus dipanjatkan.

3. Bidang Kesehatan dan Usia

Kesehatan dan kesembuhan dari penyakit: Saat diuji dengan sakit, kita dianjurkan untuk berobat dan berkonsultasi dengan tenaga medis. Usaha untuk sembuh, ditambah menjaga pola makan dan kondisi tubuh, bisa membantu memulihkan kesehatan.

Saat diuji dengan sakit, kita dianjurkan untuk berobat dan berkonsultasi dengan tenaga medis. Usaha untuk sembuh, ditambah menjaga pola makan dan kondisi tubuh, bisa membantu memulihkan kesehatan. Usia dan umur panjang: Kematian memang menjadi rahasia Allah SWT. Namun, manusia tetap bisa berusaha menjaga kualitas hidup agar lebih sehat dan panjang umur, misalnya dengan menerapkan gaya hidup sehat dan menghindari hal-hal yang merusak tubuh.

4. Bidang Jodoh, Keluarga, dan Hubungan Sosial

Jodoh dan percintaan: Pasangan hidup memang sudah dalam ketetapan Allah, tapi usaha tetap penting. Bagi yang masih sendiri, peluang bertemu jodoh bisa dibuka dengan memperluas pergaulan yang baik, menjaga silaturahmi, dan terus memperbaiki diri.

Pasangan hidup memang sudah dalam ketetapan Allah, tapi usaha tetap penting. Bagi yang masih sendiri, peluang bertemu jodoh bisa dibuka dengan memperluas pergaulan yang baik, menjaga silaturahmi, dan terus memperbaiki diri. Kehidupan rumah tangga: Hubungan yang langgeng lahir dari usaha bersama. Suami istri perlu saling sabar, memahami kekurangan masing-masing, menjaga komunikasi, dan saling menghargai.

Hubungan yang langgeng lahir dari usaha bersama. Suami istri perlu saling sabar, memahami kekurangan masing-masing, menjaga komunikasi, dan saling menghargai. Memiliki anak: Bagi pasangan yang belum dikaruniai keturunan, ikhtiar tetap perlu dilakukan. Misalnya dengan berkonsultasi ke dokter serta menjaga pola makan yang sehat dan halal.

Bagi pasangan yang belum dikaruniai keturunan, ikhtiar tetap perlu dilakukan. Misalnya dengan berkonsultasi ke dokter serta menjaga pola makan yang sehat dan halal. Hubungan interpersonal: Hubungan yang baik dengan keluarga dan teman bisa terjaga jika kita berusaha menghindari kesalahpahaman dan menghargai orang lain dengan tulus.

5. Bidang Mental dan Spiritual