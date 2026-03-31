Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu beribadah dan berbuat baik dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah SWT.

Hal itu ditegaskan dalam banyak surah, termasuk surah Az-Zumar ayat 2:

"Sesungguhnya Kami menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada-Nya."

Akan tetapi, masih ada yang melakukan ibadah atau kebaikan karena mengharapkan pujian dari orang lain.

Padahal, itu termasuk contoh syirik kecil yang bisa mengugurkan pahala, lho!

Lantas, apa saja perbuatan yang tanpa kita sadari termasuk sebagai syirik kecil?

Apa Itu Syirik Kecil?

Syirik asghar atau syirik kecil merupakan segala perbuatan, ucapan, dan niat yang mengandung unsur menyekutukan Allah.

Namun, pelakunya tidak sampai keluar dari Islam. Ini berbeda dengan syirik besar yang bisa membatalkan keislaman, seperti percaya dengan dukun atau berdoa kepada selain Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW pun sudah mewanti-wanti umatnya untuk tidak melakukan segala bentuk syirik kecil.

“Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil.” Para sahabat bertanya, “Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Riya”.” (HR Ahmad).

Ini Perbuatan yang Termasuk Syirik Kecil

Tanpa kita sadari, syirik kecil sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh syirik kecil:

1. Ria atau Pamer

Ria (Riya) merupakan salah satu contoh syirik kecil. Misalnya, memanjangkan sujud dalam salat atau memakai pakaian agar terlihat alim.

Perbuatan ria lainnya bisa berupa pamer ilmu hingga berlebihan dalam memberikan nasihat.

Padahal, dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, umat Islam diperintahkan untuk ikhlas beribadah hanya karena Allah SWT.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Wa maa umiroo il-la liy'abu dul laaha mukhliseena lahud-deena huna faa-a wa yuqeemus salaahta wa yu-tuz zakaata; wa zaalika deenul qaiyimah

Artinya: Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).

2. Bersumpah dengan Selain Nama Allah

Perbuatan syirik kecil lainnya adalah mengucapkan sumpah dengan selain nama Allah SWT. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW berikut:

“Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berbuat syirik.” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi).

3. Menggantungkan Hasil pada Selain Allah

Menggantungkan hasil pada selain Allah SWT juga termasuk syirik kecil. Misalnya, mengakui bahwa seseorang sembuh karena obat dari dokter.

Hal itu bisa terhindar dari syirik jika perkataannya diubah menjadi, “atas izin Allah SWT, dengan meminum obat dari dokter, saya sembuh.”

4. Berbuat Baik karena Ingin Dipuji

Mirip dengan ria, seorang muslim yang berbuat kebaikan hanya karena ingin dipuji orang lain berarti telah melakukan syirik kecil.

Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, dijelaskan firman Allah SWT tentang perbuatan ini.

“Allah berfirman: Barang siapa melakukan suatu amal dengan menyekutukan-Ku dengan yang lain, maka Aku tinggalkan ia dan sekutunya.” (HR Muslim).

Apa Bahaya Syirik Kecil?

Berikut ini adalah dampak atau bahaya yang diakibatkan perbuatan syirik kecil:

1. Menghapus Amal Ibadah

Perbuatan syirik kecil bisa mengugurkan amal ibadah kita, sebagaimana yang sudah diperingatkan dalam surah Al-Kahfi ayat 110.

“Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa.” Maka barangsiapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.”

2. Celaka

Dalam surah Al-Maun ayat 4-7, dijelaskan ancaman bagi orang-orang yang ria, yang tergolong sebagai perbuatan syirik kecil.

“Maka celakalah orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria, dan enggan (memberikan) bantuan).

3. Bisa Menjadi Pintu Menuju Syirik Besar

Meski bentuknya syirik kecil, perbuatan ini tetap dilarang sebab bisa menjadi gerbang menuju syirik besar yang benar-benar menyekutukan Allah SWT.

4. Tidak Disukai Allah SWT

Allah SWT tidak menyukai amalan yang dicampuri dengan syirik kecil karena tidak didasari keikhlasan.

Dalam beberapa surah, sudah ditegaskan bahwa umat Islam wajib memurnikan ketaatan kepada Allah SWT setiap melakukan kebaikan.

Salah satunya tercantum dalam surah Al-An’am ayat 162-163:

“Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim).”

5. Ancaman Neraka

Muslim yang berbuat syirik kecil dan meninggal sebelum bertobat terancam masuk neraka, meskipun tidak kekal seperti pelaku syirik besar.