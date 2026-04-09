Belajar bahasa asing mengasyikkan, tetapi juga bisa terasa sulit karena harus memahami dulu gramatikanya.

Salah satu contohnya saat belajar bahasa Arab yang punya banyak istilah tata bahasa, termasuk fiil madhi.

Sebagai gambaran sederhana, fiil madhi mirip dengan past tense dalam bahasa Inggris.

Lalu, sebenarnya apa pengertian dan contoh fiil madhi?

Apa Itu Fiil Madhi dan Ciri-Cirinya?

Fiil madhi merupakan kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan peristiwa yang sudah dikerjakan atau waktu kejadiannya sudah lewat.

Kata-kata yang termasuk fiil madhi biasanya terdiri dari tiga huruf dan umumnya ditandai dengan harakat fathah ( ﹷ) di akhir huruf aslinya.

Ciri-ciri fiil madhi lainnya yaitu memiliki pola tertentu, seperti fa’ala, fa’ila, atau fa’ula. Bisa juga berubah bentuknya tergantung siapa yang melakukannya.

Akhiran تُ (tu) jika subjeknya “aku”, تَ (ta) jika yang melakukan dia laki-laki, atau تِ (ti) untuk kata ganti orang “kamu perempuan”.

Sementara, fiil madhi untuk kata ganti “mereka” ditambahkan wau sukun dan alif (ـوا) untuk “mereka laki-laki”, dan “mereka perempuan” ditambahkan nun fathah (ـنَ) serta sukun.

Misalnya, كَتَبَ (kataba) yang artinya sudah menulis, bisa berubah menjadi كَتَبْتُ (katabtu) yang berarti “aku sudah menulis”.

Contoh Fiil Madhi

كَتَبَ: Telah menulis قَرَأَ: Telah membaca أَكَلَ: Telah makan شَرِبَ: Telah minum ذَهَبَ: Telah pergi جَلَسَ: Telah duduk نَامَ: Telah tidur عَمِلَ: Telah bekerja سَمِعَ: Telah mendengar رَسَمَ: Telah menggambar فَهِمَ: Telah mengerti عَلِمَ: Telah tahu سَأَلَ: Telah bertanya أَجَابَ: Telah menjawab لَعِبَ: Telah bermain سَافَرَ: Telah bepergian شَكَرَ: Telah bersyukur غَسَلَ: Telah mencuci صَنَعَ: Telah membuat رَكِبَ: Telah menaiki atau naik

Contoh Fiil Madhi Sesuai Subjek

كَتَبْتُ: aku sudah menulis أَكَلْتَ: kamu (laki-laki) sudah makan شَرِبَتْ: dia (perempuan) sudah minum نِمْتُ: aku sudah tidur عَمِلُوا: mereka (laki-laki) sudah bekerja عَمِلْنَ: mereka (perempuan) sudah bekerja رَسَمْنَا: kami sudah menggambar لَعِبْنَا: kami sudah bermain شَكَرْتِ: kamu (perempuan) sudah bersyukur سَافَرَ: dia (laki-laki) sudah bepergian

Contoh Fiil Madhi dalam Kalimat

عَمِلَ الطالبُ واجبَهُ: Murid itu telah mengerjakan tugasnya. جَلَسَتِ المرأةُ على الكرسيِّ: Wanita itu sudah duduk di kursi. شَرِبَ الطفلُ الماءَ: Anak itu sudah minum air. رَسَمَتِ البنتُ صورةً جميلةً: Anak perempuan itu sudah menggambar gambar yang indah. سَمِعَ الولدُ الموسيقى: Anak itu telah mendengar musik. هُمْ ذَهَبُوا إلى السوقِ: Mereka sudah pergi ke pasar. الطلابُ سَمِعُوا الشرحَ: Para murid sudah mendengarkan penjelasan. كَنَّا نَامْنَا مبكرًا: Kami sudah tidur lebih awal. الوالدُ كَتَبَ الرسالةَ: Bapak sudah menulis surat. الأولادُ لَعِبُوا في الحديقةِ: Anak-anak bermain di taman.

Contoh Fiil Madhi dalam Alquran

1. Surah Al-Alaq Ayat 2

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ

Artinya: “Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.”

Fiil Madhi: خَلَقَ (Khalaqa) (Telah menciptakan)

2. Surah Al-Fath Ayat 1

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

Artinya: “Sungguh, Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.”

Fiil Madhi: فَتَحْنَا (Fatahnaa) (Kami telah memberikan)

3. Surah An-Nasr Ayat 1

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

Artinya: “Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.”

Fiil Madhi: جَاءَ (Jaa’a) (Telah datang/tiba)

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Alquran) pada malam qadar.”

Fiil Madhi: أَنزَلْنَا (Anzalna) (Kami telah menurunkan)

5. Surah Al-Baqarah Ayat 22

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا

Artinya: “(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap.”

Fiil Madhi: جَعَلَ (Ja’ala) (Telah menjadikan)

6. Surah Ali Imran Ayat 3

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ

Artinya: “Dia menurunkan kitab (Alquran) kepadamu (Muhammad) yang mengandung kebenaran, membenarkan (kitab-kitab) sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.”

Fiil Madhi: نَزَّلَ (Nazzala) (Telah menurunkan)

7. Surah Al-Fil Ayat 1

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ

Artinya: “Tidakkah engkau (Muhammad) perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?”

Fiil Madhi: فَعَلَ (Fa’ala) (Telah melakukan)

8. Surah Al-Baqarah Ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat…”

Fiil Madhi: قَالَ (Qaala) (Telah berkata)

9. Surah Al-An’am Ayat 101

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

Artinya: “Telah menciptakan langit dan bumi.”

Fiil Madhi: خَلَقَ (Khalaqa) (Telah menciptakan)

10. Surah Al-Anbiya Ayat 25

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau…”