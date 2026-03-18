Selama ini kita banyak menemukan pembahasan bahwa seorang istri harus taat kepada suami. Hal itu memang benar dalam ajaran Islam.

Namun, perlu diingat bahwa pernikahan dalam Islam bukan cuma sekadar menuntut ketaatan dari satu pihak saja, yakni istri. Seorang suami pun punya kewajiban terhadap istrinya.

Melalaikan kewajiban-kewajiban itu menjadikan seorang suami durhaka kepada istrinya. Lantas, apa saja ciri suami yang mengabaikan hak-hak istrinya?

Inilah Ciri-Ciri Suami Durhaka kepada Istri

Berikut ini adalah ciri-ciri suami yang durhaka kepada istri menurut Islam:

1. Tidak Memberi Nafkah

Ciri pertama suami durhaka kepada istri adalah tidak memberi nafkah istrinya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, hingga kebutuhan lain sesuai kemampuannya.

Padahal, dalam surah An-Nisa ayat 34, sudah dijelaskan bahwa kewajiban seorang suami adalah menafkahi istrinya.

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.”

Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 juga ditegaskan seorang suami harus memberi makan dan pakaian untuk istri dan anaknya.

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

Surah At-Talaq ayat 6 juga menjelaskan kewajiban suami memberikan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan dan larangan menyusahkan istri.

“Tempatkan mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”

Selain Alquran, kewajiban suami menafkahi istrinya juga tertuang dalam sejumlah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.

Dari Mu’awiyah bin Haidah Radhiyallahu anhu, dia berkata, “Aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak istri atas salah seorang di antara kami (suami)?”

Nabi Muhammad SAW menjawab: “Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberikan pakaian jika engkau mengenakannya, dan janganlah engkau memukul wajah, tidak juga menjelekkan serta tidak berpisah dari tempat tidur (tidak berjima’) kecuali di dalam rumah.” (HR Abu Dawud).

2. Melakukan Kekerasan

Selain memberi nafkah, seorang suami dalam Islam wajib memperlakukan istri dengan cara yang baik dan terhormat.

Artinya, seorang suami dilarang keras melakukan kekerasan terhadap istri, baik secara fisik maupun verbal atau dengan kata-kata.

Dalam surah An-Nisa ayat 19 Allah SWT berfirman:

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”

Ayat itu menjelaskan para suami harus memperlakukan istrinya dengan baik. Salah satunya larangan marah melewati batas sampai memukul atau berwajah muram di depan istri.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga ditegaskan pentingnya bersikap lembut kepada istri. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut ini:

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya.” (HR at-Tirmidzi).

Bahkan, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul istrinya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

“Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah memukul siapa pun dengan tangannya, baik itu perempuan maupun pelayan, kecuali saat berjihad di jalan Allah.” (HR Muslim).

3. Berkata Kasar

Masih dari rujukan yang sama, yakni surah An-Nisa ayat 19, seorang suami juga dilarang berkata kasar dan merendahkan istrinya.

Dalam surah yang sama ayat 34, suami tidak boleh mengungkit kesalahan masa lalu istrinya apabila sang istri sudah taat dan memperbaiki sikapnya.

“Perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz (tidak taat), hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Anjuran memukul istri yang tidak taat dalam ayat itu juga bukan pembenaran untuk melakukan kekerasan.

Arti kalimat tersebut merujuk pada pukulan yang ringan dan sama sekali tidak menyakitkan atau menimbulkan bekas.

Itu juga bisa dilakukan jika masih tidak ada hasil, meskipun suami sudah menasihati istrinya dan mencoba pisah ranjang,

4. Tidak Adil

Islam secara tegas melarang suami berlaku tidak adil kepada istri, terutama dalam konteks poligami atau memiliki istri lebih dari satu.

Sumber hukumnya ada pada surah An-Nisa ayat 3 yang artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Ayat di atas menjelaskan seandainya seorang laki-laki tidak bisa berlaku adil atau tidak bisa menahan diri dari memakan harta perempuan yatim, maka jangan dinikahi hanya untuk dihabiskan hartanya.

Mereka dianjurkan untuk menikahi satu, dua, tiga, atau empat wanita yang disenangi dengan catatan mampu bersikap adil.

Adil yang dimaksud adalah adil dalam pembagian waktu bermalam, nafkah, tempat tinggal, hingga hal-hal materi lainnya.

Namun, pada lanjutan ayat itu, ditegaskan bahwa satu istri lebih baik.

5. Tidak Memberi Nafkah Batin

Ciri suami durhaka lainnya adalah tidak memberikan nafkah batin atau mengabaikan kebutuhan biologis istri.

Perintah untuk memberi nafkah batin kepada istri tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya:

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”

Ayat di atas menjelaskan larangan untuk berhubungan intim jika istri sedang haid. Setelah selesai menstruasi dan istri kembali dalam kondisi suci, barulah boleh berhubungan badan.

6. Jauh dari Agama

Tidak mendidik istri dan anaknya untuk menjalankan ajaran agama Islam juga termasuk ciri suami yang durhaka.

Jika suami jauh dari agama dan membiarkan keluarganya mengikuti keburukannya, ia sudah lalai dari tanggung jawabnya.

Dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah SWT berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dalam ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk mengajarkan keluarganya taat dan patuh kepada perintah Allah agar selamat dari api neraka.

Salah satu cara menyelamatkan diri dari apa neraka, yakni dengan mendirikan salat dan bersabar, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Taha ayat 132:

“Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya.”

7. Selingkuh

Perselingkuhan atau pengkhianatan termasuk salah satu yang dilarang keras dalam Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga melarang mengganggu rumah tangga orang lain.

“Bukan bagian dari kami orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya.” (HR Abu Dawud).

Pada hadis lain, Nabi Muhammad SAW juga melarang keras perempuan menuntut laki-laki untuk menceraikan istrinya dengan maksud menguasai hak sang istri.

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “Janganlah seorang perempuan meminta perceraian saudaranya untuk membalik (agar tumpah isi) nampannya.” (HR Tirmidizi).

Allah SWT juga melarang keras hamba-hamba-Nya untuk berkhianat, seperti yang tercantum dalam surah Al-Anfal ayat 27:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Selain itu, perselingkuhan termasuk kategori zina muhsan sebab dilakukan oleh orang yang sudah menikah.

Dalam surah Al-Isra ayat 32 Allah SWT melarang tegas perbuatan zina.

“Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”

Dalam hadis lainnya juga dijelaskan larangan berzina sebab memiliki berbagai dampak negatif yaitu sebagai berikut:

“Jauhilah zina karena di dalam zina ada empat perkara. Menghilangkan kewajiban wajah, memutus rezeki, membikin murka Allah, dan menyebabkan kekal di neraka.” (Riwayat Ath-Thabrani dalam Mu’jam al-Ausath, dari Ibnu Abbas).

Hukuman pelaku zina muhsan pun sangat berat, yakni dirajam atau dilempari dengan batu hingga meninggal dunia.

“Diriwayatkan dari ‘Ubadah bin As-Shamit RA, ia berkata: ‘Rasulullah SAW bersabda: “Ambilah hukuman zina dariku, ambilah hukuman zina dariku, sungguh Allah telah menjadikan jalan (hukum baru) bagi wanita muslimah pelaku zina. Orang yang belum punya pasangan (suami atau istri) yang berzina dengan orang yang belum punya pasangan hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun dan orang yang sudah punya pasangan (suami atau istri) yang berzina dengan orang yang sudah punya pasangan hukumannya adalah dirajam.” (HR Muslim).

8. Menindas Istri

Menindas di sini maksudnya adalah melarang istri secara sewenang-wenang atau tanpa alasan yang jelas.

Beberapa contohnya adalah melarang istri belajar ilmu agama atau melarang istri bersilaturahmi dengan keluarganya.