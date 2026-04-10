Umat Islam mana yang tidak ingin masuk surga? Dalam Alquran dan hadis, surga digambarkan sebagai tempat abadi dan penuh keindahan.

Ada sungai-sungai mengalir, makanan yang lezat, hingga para penghuninya memakai pakaian berbahan sutra.

Akan tetapi, jalan menuju surga tidak mudah, terlebih di tengah kondisi saat ini ketika maksiat semakin merajalela.

Di sisi lain, tetap ada yang mampu menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT, termasuk para muslimah.

Ciri-Ciri Wanita yang Dirindukan Surga

Ada empat ciri wanita yang dirindukan surga berdasarkan hadis, yakni yang salat lima waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya atau tidak berzina, dan taat pada suaminya.

Berikut adalah sabda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad:

“Jika seorang wanita selalu menjaga salat lima waktu, juga berpuasa sebulan (pada bulan Ramadan), menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina), dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, “Masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka”.” (HR Ahmad).

Dalam Alquran juga disebutkan satu lagi kriteria penghuni surga yaitu wanita yang sabar.

Berikut adalah penjelasan lengkap ciri-ciri wanita yang dirindukan surga:

1. Salat 5 Waktu

Ciri pertama wanita yang dirindukan surga adalah mereka yang menjaga salat lima waktu dan tidak pernah meninggalkan kewajiban itu.

Seluruh umat Islam pasti mengetahui bahwa salat adalah kewajiban dan amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat.

Oleh karena itu, umat Islam dilarang meninggalkan salat kecuali dalam keadaan tertentu.

Dalam konteks ini, wanita hanya boleh tidak salat saat sedang haid atau dalam masa nifas.

Adapun perintah untuk salat dalam Alquran tersebar di banyak ayat. Salah satunya Surah al-Baqarah ayat 43 berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Wa aqeemus salaata wa aatuz zakaata warka'oo ma'ar raaki'een

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

2. Berpuasa pada Bulan Ramadan

Selain salat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan juga ibadah wajib bagi seluruh umat Islam.

Oleh karena itu, wanita yang menjalani kewajiban tersebut dijanjikan surga Allah SWT.

Berbeda dengan salat, wanita yang tidak berpuasa karena haid atau dalam masa nifas tetap memiliki tanggung jawab untuk menggantinya.

Setelah haid selesai dan masa nifas berakhir, mereka wajib mengqada puasa tersebut pada hari lain setelah suci.

Dalam Surah al-Baqarah ayat 185, Allah SWT berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Shahru Ramadaanallazeee unzila feehil Qur'aanu hudal linnaasi wa baiyinaatim minal hudaa wal furqaan; faman shahida minkumush shahra falyasumhu wa man kaana mareedan aw 'alaa safarin fa'iddatum min ayyaamin ukhar; yureedul laahu bikumul yusra wa laa yureedu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirul laaha 'alaa maa hadaakum wa la'allakum tashkuroon

Artinya: “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”

Sementara itu, sengaja tidak berpuasa Ramadan tanpa alasan yang diperbolehkan dalam Islam hukumnya haram dan pelakunya mendapat dosa besar.

Siapa pun pelakunya wajib bertobat sungguh-sungguh (tobat nasuha) dan mengganti puasa Ramadan pada bulan lainnya.

Dalam sebuah hadis, dijelaskan bahwa mereka yang sengaja tidak puasa dan meninggal sebelum bertobat akan mendapat azab pedih di akhirat.

“Dari Abu Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Pada saat aku tidur, aku bermimpi didatangi dua orang malaikat membawa pundakku. Kemudian, mereka membawaku. Saat itu aku mendapati suatu kaum yang bergantungan tubuhnya, dari mulutnya yang pecah keluar darah. Aku bertanya: ‘Siapa mereka?’ Ia menjawab: ‘Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum diperbolehkan waktunya berbuka puasa’.” (HR. An-Nasa’i)

3. Menjaga Kemaluan (Tidak Berzina)

Ulama dan ahli hadis, Al-Munawi, menjelaskan bahwa menjaga kemaluan berarti tidak melakukan hubungan seksual dengan pria yang bukan suaminya maupun dengan sesama jenis.

Zina perbuatan sangat tercela dalam Islam dan salah satu dosa besar. Bahkan, larangan berzina terdapat dalam berbagai ayat.

Salah satunya adalah Surah Al-Isra ayat 32 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Wa laa taqrabuz zinaaa innahoo kaana faahishatanw wa saaa'a sabeelaa

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Ayat di atas melarang segala hal yang mengarah pada zina, seperti pergaulan bebas, membaca atau menonton sesuatu yang merangsang, hingga melihat lawan jenis dengan syawat.

Semua hal itu bisa mengarah pada perbuatan zina, yakni hubungan seksual antara laki-laki dan wanita di luar pernikahan sah.

Oleh karena itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa wanita yang menjaga kemaluannya termasuk kriteria penghuni surga.

4. Taat kepada Suami

Artinya: “Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).”

Ayat tersebut menegaskan kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya selama sang suami tidak melanggar hukum Allah SWT.

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tidak ada ketaatan dalam melakukan maksiat. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam melakukan kebajikan.” (HR Bukhari dan Muslim).

5. Wanita yang Sabar

Ciri terakhir wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang sabar, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 35.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Innal muslimeena wal muslimaati wal mu'mineena wal mu'minaati walqaaniteena walqaanitaati wassaadiqeena wassaadiqaati wassaabireena wassaabiraati walkhaashi'eena walkhaashi'aati walmutasaddiqeena walmutasaddiqaati wassaaa'imeena wassaaa'imaati walhaafizeena furoojahum walhaafizaati waz zaakireenal laaha kaseeranw waz zaakiraati a'addal laahu lahum maghfiratanw wa ajran 'azeemaa

Artinya: “Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Ayat tersebut menjelaskan sifat-sifat manusia yang akan diampuni segala dosanya dan dimasukkan ke dalam surga.

Salah satu sifatnya adalah kesabaran saat menghadapi kesulitan dan penderitaan dalam melaksanakan perintah Allah SWT.

Sosok-sosok Wanita yang Diberikan Jaminan Masuk Surga

1. Khadijah binti Khuwailid

Sosok pertama yang disebut sebagai wanita yang dirindukan surga adalah Khadijah binti Khuwailid, istri dari Nabi Muhammad SAW. Namanya bahkan disebut dalam percakapan antara Rasulullah SAW dan Malaikat Jibril, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA.

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Khadijah akan mendapatkan tempat istimewa di surga, lengkap dengan kenikmatan tanpa adanya kesedihan atau penderitaan.

Khadijah dikenal sebagai perempuan mulia yang pertama kali beriman kepada Allah SWT. Ia memiliki hati yang dermawan dan sangat peduli terhadap kaum lemah. Selain itu, ia juga merupakan wanita yang kuat dan kaya, namun rela mengorbankan seluruh hartanya demi mendukung dakwah Islam.

2. Maryam binti Imran

Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa AS, adalah contoh wanita yang luar biasa dalam ibadah. Ia menghabiskan waktunya dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Keistimewaan Maryam terlihat ketika Allah SWT memberikan karunia berupa kehamilan tanpa proses seperti umumnya, yang disampaikan langsung oleh Malaikat Jibril. Kisah ini menunjukkan kemuliaan dan kesucian dirinya sebagai hamba pilihan Allah.

3. Asiyah binti Muzahim

Asiyah binti Muzahim adalah istri Fir’aun yang dikenal sebagai penguasa zalim. Meski hidup bersama suami yang kafir, Asiyah tetap teguh dalam keimanan dan menjadi wanita yang dijanjikan surga.

Awalnya, ia menolak untuk menikah dengan Fir’aun, namun penolakan itu berujung pada penderitaan yang dialami keluarganya. Pada akhirnya, ia menerima pernikahan tersebut, tetapi tetap menjaga keimanannya.

Sebagai wanita salehah, Asiyah terus berdoa kepada Allah SWT agar dijauhkan dari kezaliman Fir’aun. Doanya diabadikan dalam Al-Qur’an, tepatnya dalam Surah At-Tahrim ayat 11, yang berisi permohonan agar diberikan tempat di surga dan diselamatkan dari orang-orang zalim.

Doa tersebut dikabulkan oleh Allah SWT. Bahkan, sebelum wafat, Asiyah diperlihatkan tempatnya di surga. Ia pun meninggal dalam keadaan sebagai syahidah yang dijanjikan kenikmatan surga.

4. Fatimah Az-Zahra

Fatimah Az-Zahra adalah putri tercinta Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan akhlaknya yang sangat baik. Ia merupakan sosok anak yang patuh kepada orang tua.