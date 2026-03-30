Tobat adalah jalan kembali seorang hamba kepada Allah SWT setelah terjerumus dalam dosa.

Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, namun pintu ampunan selalu terbuka bagi siapa saja yang mau kembali dengan sungguh-sungguh.

Lantas, bagaimana cara mengetahui apakah tobat yang dilakukan benar-benar diterima oleh Allah?

Perintah Bertobat dalam Alquran

Perintah bertobat tertuang dalam Alquran dan ditujukkan kepada seluruh umat Islam agar kembali ke jalan Allah SWT.

Salah satunya tercantum dalam surah At-Tahrim ayat 8 tentang perintah untuk melakukan tobat nasuha.

Adapun tobat nasuha adalah tobat yang bersungguh-sungguh, meninggalkan dosa yang dilakukan, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Yaaa ayyuhal lazeena aammano toobooo ilal laahi tawbatan nasoohan 'asaa rabbukum any-yukaffira 'ankum sayyi aatikum wa yudkhilakum jannaatin tajree min tahtihal anhaaru yawma laa yukhzil laahun nabiyya wallazeena aamanoo ma'ahoo nooruhum yas'aa baina aydeehim wa bi aymaanihim yaqooloona rabbanaaa atmim lanaa nooranaa waghfir lana innaka 'alaa kulli shai'in qadeer

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami; Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Lewat ayat ini Allah SWT memerintahkan orang beriman untuk bertobat yang sungguh-sungguh atau tobat nasuha dari dosa-dosa mereka.

Niat dan Syarat Tobat Nasuha

Umat Islam yang hendak bertobat nasuha sangat dianjurkan untuk melakukan salat dua rakaat dengan niat sebagai berikut:

أُصَلِّيْ سُنَّةَ التَّوْبَةِ رَكْعَتَيْنِ لِلهِ تَعَالَى

Ushallii sunnatat taubati rak'ataini lillaahi ta'aalaa

Artinya: "Saya niat sholat sunnah taubat dua rakaat karena Allah Ta'ala."

Adapun syarat tobat nasuha adalah sebagai berikut:

Berhenti dari maksiat yang dilakukan.

Menyesali perbuatannya.

Bertekad tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut.

Apa Saja Ciri-Ciri Tobat yang Diterima Allah SWT?

1. Menyadari Diri Masih Penuh Dosa

Ciri pertama tobat diterima Allah SWT adalah menyadari bahwa kita tidak luput dari dosa. Artinya, kapan pun bisa terjerumus lagi dalam perbuatan dosa.

Oleh karena itu, kita akan lebih berhati-hati agar tidak kembali melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT.

Dalam Alquran juga sudah diperingatkan bahwa kita memikul dosa sendiri dan akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak.

Hal itu tercantum dalam surah Al-An’am ayat 164:

“Katakanlah (Muhammad), “Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”

2. Lebih Sering Merenungi Kesalahan

Seseorang yang tobatnya diterima oleh Allah SWT cenderung lebih sering merenungi kesalahan diri sendiri.

Apakah hidupnya berakhir dengan membawa iman? Itulah salah satu contoh yang direnungkan seseorang yang bertobat.

Hal itu membuatnya tidak akan bersenang-senang saja di dunia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian.” (HR Tirmidzi).

3. Lebih Dekat dengan Orang Saleh

Seseorang yang bertobat dari dosa-dosa dan keburukannya cenderung akan mendekatkan diri kepada orang saleh.

Dekat dengan orang-orang saleh akan membantunya konsisten dalam berbuat kebaikan dan beribadah.

Sebaliknya, bergaul dengan orang-orang jahat berpotensi menjerumuskannya lagi dalam kemaksiatan.

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Teman yang baik dan teman yang buruk diibaratkan seperti pembawa minyak wangi dan peniup selongsong api. Pembawa minyak wangi akan menghembuskan aroma wangi kepadamu. Sehingga engkau membeli minyak wanginya atau mencium aromanya. Sedangkan peniup selongsong api akan membakar pakaianmu atau engkau mencium bau asap darinya,” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

4. Fokus pada Akhirat

Ciri lainnya tobat seorang hamba diterima Allah SWT adalah dia fokus pada akhirat dan tidak lagi menjadikan dunia sebagai tujuan.

Ia akan memprioritaskan amalan-amalan baik, seperti salat, sedekah, membaca Alquran, hingga memperbaiki akhlaknya.

Allah SWT juga sudah memperingatkan bahwa segala yang ada di dunia hanya permainan dan senda gurau. Hal itu tercantum dalam surah Al-An’am ayat 32:

“Kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?”

Dalam surah Al-Ankabut ayat 64, Allah SWT juga menegaskan bahwa akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya.

“Kehidupan ini hanya senda gurau dan permainan dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.”

5. Disibukkan dengan Ketaatan kepada Allah

Tanda lainnya tobat seseorang diterima adalah ketika ia mulai disibukkan dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Jika sebelumnya hidupnya bergelimang maksiat, ia kini lebih rajin salat, membaca Alquran, berzikir, bersedekah, dan melakukan amal baik lainnya.

Ketaatan kepada Allah SWT itu juga tidak terasa sebagai beban baginya, tetapi menjadi kebutuhan untuk meraih rida-Nya.

Balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah SWT adalah surga, sebagaimana ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 13:

“Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.”

6. Menjaga Lisan

Seseorang yang tobatnya diterima Allah SWT akan memperbaiki akhlaknya, termasuk menjaga lisan agar tidak terjerumus ke dalam maksiat.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa keselamatan seorang hamba tergantung lisannya.

“Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan.” (HR Bukhari).

Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan umatnya untuk diam jika tidak mampu berkata baik.