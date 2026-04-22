Munafik merupakan salah satu perbuatan tercela dalam Islam. Hukumannya tidak main-main, yakni mendapat laknat Allah SWT dan masuk neraka.

Hal itu tertuang dalam Surah At-Taubah ayat 68:

"Allah menjanjikan (mengancam) orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah (neraka) itu bagi mereka. Allah melaknat mereka; dan mereka mendapat azab yang kekal."

Oleh karena itu, setiap muslim harus berhati-hati agar tidak tertanam sifat munafik dalam dirinya.

Lantas, apa saja ciri-ciri orang munafik menurut Alquran dan hadis?

Apa yang Dimaksud Munafik dalam Islam?

Munafik dalam Islam yaitu seseorang yang berpura-pura beriman, tetapi menyembunyikan kekafiran dan keingkaran dalam hatinya.

Ada dua macam munafik menurut Islam, yakni nifak (kemunafikan) i’tiqodi dan nifak amali. Nifak i’tiqodi adalah seseorang yang menampakkan keislamannya, tetapi sebenarnya kafir.

Contohnya, mendustakan ajaran Islam, mendustakan Nabi Muhammad SAW, atau membenci Rasulullah.

Sifat munafik yang seperti itu membuat seseorang keluar dari Islam. Sementara, nifak amali tidak membuat orang murtad.

Misalnya, berpura-pura rajin salat agar dilihat orang lain, tetapi sebenarnya dia malas beribadah.

Ciri-Ciri Orang Munafik Menurut Alquran

1. Malas Beribadah

Ciri pertama orang munafik menurut Alquran adalah malas beribadah. Jika beribadah, mereka melaksanakannya bukan karena Allah SWT, tetapi untuk dilihat orang lain.

Hal tersebut tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 142:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

Innal munaafiqeena yukhaadi'oonal laaha wa huwa khaadi'uhum wa izaa qaamooo ilas Salaati qaamoo kusaalaa yuraaa'oonan naasa wa laa yazkuroonal laaha illaa qaleelaa

Artinya: Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah-lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria (ingin dipuji) di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali.

2. Pendusta atau Pembohong

Pendusta atau yang suka berbohong termasuk ciri-ciri orang munafik, sebagaimana tertuang dalam Surah Al-Munafiqun ayat 1:

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

Izaa jaaa'akal munaafiqoona qaaloo nashhadu innaka la rasoolul laah; wallaahu ya'lamu innaka la rasooluhoo wallaahu yashhadu innal munaafiqeena lakaaziboon

Artinya: Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (Muhammad), mereka berkata, “Kami mengakui, bahwa engkau adalah Rasul Allah.” Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya; dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta.

3. Suka Menipu

Orang munafik adalah yang suka menipu. Dalam Alquran, dijelaskan bahwa orang-orang ini mengaku beriman, padahal sebenarnya tidak.

Ciri-ciri ini tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 8-9:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

Wa minan naasi mai yaqoolu aamannaa billaahi wa bil yawmil aakhiri wa maa hum bimu'mineen

Artinya: (8) Dan di antara manusia ada yang berkata, “Kami beriman kepada Allah dan hari akhir,” padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

Yukhaadi'oonal laaha wallazeena aamanoo wa maa yakhda'oona illaaa anfusahum wa maa yash'uroon

Artinya: (9) Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.

4. Mengajak Keburukan

Dalam Surah At-Taubat ayat 67, dijelaskan bahwa orang munafik adalah mereka yang gemar mengajak berbuat keburukan.

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Almunaafiqoona wal munaafiqaatu ba'duhum mim ba'd; yaamuroona bilmunkari wa yanhawna 'anil ma'roofi wa yaqbidoona aidiyahum; nasul laaha fanasiyahum; innal munaafiqeena humul faasiqoon

Artinya: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah (sama), mereka menyuruh (berbuat) yang mungkar dan mencegah (perbuatan) yang makruf dan mereka menggenggamkan tangannya (kikir). Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka (pula). Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

5. Ingkar Janji atau Berkhianat

Orang yang sering mengingkari janji atau berkhianat termasuk golongan orang munafik, sebagaimana dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 75-76:

وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ

Wa minhum man 'aaha dal laaha la'in aataanaa min fadlihee lanas saddaqanna wa lanakoonanna minassaaliheen

Artinya: (75) Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, “Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.”

فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ

Falammaaa aataahum min fadlihee bakhiloo bihee wa tawallaw wa hum mu'ridoon

Artinya: (76) Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang (kebenaran).

Ciri-Ciri Orang Munafik Menurut Hadis

Ciri-ciri orang munafik menurut hadis sama dengan apa yang dijelaskan dalam Alquran, yakni sebagai berikut:

Jika berkata, ia berdusta. Jika berjanji, ia mengingkarinya. Jika diberi amanah, ia berkhianat. Jika berselisih, ia berlalu curang. Jika berdebat, ia keluar dari kebenaran.

Berikut adalah bacaan lengkap hadis-hadisnya:

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

“Tanda-tanda orang munafik ada tiga: Apabila berkata dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila diberi amanah berkhianat.” (HR Bukhari)

Dari Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Ada empat tanda seseorang disebut munafik. Jika salah satu perangai itu ada, ia berarti punya watak munafik sampai ia meninggalkannya. Empat hal itu adalah (1) jika berkata, berdusta; (2) jika berjanji, tidak menepati; (3) jika berdebat, ia berpaling dari kebenaran; (4) jika membuat perjanjian, ia melanggar perjanjian (mengkhianati).” (HR Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda:

“Tanda munafik itu ada tiga, walaupun orang tersebut puasa dan mengerjakan salat, lalu ia mengklaim dirinya muslim.” (HR Muslim)

Bahaya Orang Munafik yang Perlu Diwaspadai

1. Mendapat Azab Berat

Allah SWT memberikan peringatan keras bahwa orang munafik akan mendapat azab berat dan pedih berupa neraka yang paling bawah.

Dalilnya tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 145:

“Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.”

2. Masuk Neraka Jahanam

Sementara, dalam Surah At-Taubah ayat 68, disebutkan bahwa hukuman bagi orang-orang munafik adalah masuk neraka jahanam.

"Allah menjanjikan (mengancam) orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah (neraka) itu bagi mereka. Allah melaknat mereka; dan mereka mendapat azab yang kekal."

3. Merusak Keimanan

Sifat munafik akan merusak keimanan dan menjadi penyakit hati, sehingga sulit menerima kebenaran.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 10:

“Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya itu; dan mereka mendapat azab yang pedih, karena mereka berdusta.”

4. Merusak Hubungan Sosial

Orang munafik suka menipu demi kepentingan pribadi dan menebar permusuhan, sehingga bisa merusak hubungan dengan orang lain.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 9 dijelaskan sebagai berikut:

“Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.”

5. Memicu Perpecahan

Sifat munafik juga berpotensi menimbulkan perpecahan umat, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 14:

“Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, “Kami telah beriman.” Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan (para pemimpin) mereka, mereka berkata, “Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya mengolok-olok.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah yang bermuka dua. Saat bersama umat muslim, mereka menyatakan keislamannya.

Namun, saat berada di tengah teman-temannya sendiri, mereka mengaku hanya mengolok-olok umat muslim. Hal tersebut yang bisa memicu perpecahan umat.

6. Ibadah Tidak Diterima

Ibadahnya orang munafik juga tidak diterima sebab mereka melakukannya bukan karena Allah SWT, tetapi untuk dilihat orang lain atau riya.

Surah At-Taubah ayat 54 berbunyi:



“Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak melaksanakan salat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa).”