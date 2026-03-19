Dalam ajaran Islam, ada penyakit ‘ain yang disebut-sebut sebagai gangguan akibat pandangan mata seseorang yang disertai rasa iri, dengki, atau kekaguman berlebihan terhadap orang lain.

Walaupun tidak dikenal sebagai penyakit medis, konsep ‘ain sudah lama diyakini dalam ajaran Islam dan disebutkan dalam beberapa hadis.

Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَىْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ

Artinya: “Ain itu nyata (Haq), kalau saja ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya ‘ain akan mendahuluinya.” (HR. Muslim)

Penyebab Penyakit Ain

Dalam Islam, ‘ain umumnya terjadi karena pandangan orang lain yang disertai iri hati atau dengki terhadap seseorang.

Selain itu, hal ini juga dapat muncul karena kekaguman berlebihan terhadap sesuatu tanpa menyebut nama Allah, seperti mengucapkan MasyaAllah.

Ini menunjukkan pentingnya menjaga hati dari sifat hasad serta membiasakan mengingat Allah ketika melihat sesuatu yang mengagumkan.

Contoh Kasus Penyakit Ain yang Disebutkan dalam Hadis

Diriwayatkan bahwa Sahabat Sahl bin Hunaif pernah mandi, kemudian tubuhnya dipandang oleh Amir bin Rabi’ah yang kagum pada tubuhnya.

Namun, setelah itu, Sahl tiba-tiba jatuh sakit.

Kemudian, Rasulullah SAW pun bersabda:

“Mengapa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya? Mengapa ketika melihat sesuatu yang mengagumkan kalian tidak mendoakan keberkahan?” (HR. Ahmad dan Malik)

Kemudian, Nabi memerintahkan Amir untuk berwudu dan airnya digunakan untuk menyiram Sahl sebagai pengobatan.

Ciri-Ciri Kena Ain yang Perlu Diketahui

Perlu diketahui bahwa dalam Alquran maupun hadis tidak ada penjelasan yang secara khusus menyebutkan daftar ciri-ciri orang yang terkena penyakit ain.

Dalil dalam Islam sendiri lebih banyak menegaskan bahwa ain merupakan sesuatu yang nyata dan dapat menimbulkan dampak pada seseorang dengan izin Allah SWT.

Dalam hal ini, ciri-ciri terkena ain sendiri lebih banyak dijelaskan dari ijtihad para ulama dan praktisi ruqyah berdasarkan pengalaman mereka selama menangani kasus gangguan spiritual.

Adapun tanda-tanda tersebut pun tidak bisa dijadikan sebagai patokan mutlak bahwa seseorang terkena ain.

1. Perubahan Fisik secara Mendadak

Salah satu ciri kena ‘ain yang cukup umum adalah adanya perubahan fisik secara mendadak, tanpa alasan yang jelas.

Contohnya, wajah menjadi pucat, tubuh terasa lemas, atau berat badan menurun secara drastis.

2. Sering Sakit Tanpa Penyebab Medis yang Pasti

Selain itu, orang yang terkena ‘ain terkadang juga mengalami berbagai keluhan kesehatan, seperti sakit kepala, pusing, atau nyeri di bagian tubuh tertentu.

Namun, penyakit ini sulit didiagnosis atau penyebab medisnya tidak ditemukan.

Beberapa orang mungkin juga mengalami rasa sakit yang berpindah-pindah di sejumlah bagian tubuh.

3. Sering Menguap atau Bersendawa

Tanda lain yang cukup sering disebut adalah sering menguap meskipun tidak merasa mengantuk.

Selain itu, seseorang yang terkena ‘ain juga bisa mengalami berkeringat berlebihan, sering bersendawa, atau tubuh terasa panas/dingin secara tidak wajar.

Gejala ini kerap muncul terutama saat mendengar bacaan Alquran atau ketika melakukan ruqyah.

4. Perasaan Gelisah

Kemudian, penyakit ‘ain juga bisa memengaruhi kondisi emosional seseorang.

Beberapa tanda yang sering terjadi, seperti gelisah atau cemas berlebihan dan perasaan sedih tanpa sebab yang jelas.

Cara Mengatasi Ain dalam Islam

Cara terbaik untuk mengatasi ain adalah dengan selalu memohon perlindungan kepada Allah dan membaca ruqyah syar’iyyah.

Ruqyah syar’iyyah sendiri merupakan metode penyembuhan spiritual dalam Islam melalui pembacaan ayat-ayat Alquran, doa-doa ma’tsur (dari Nabi), serta Asmaul Husna.

Salah satu surat Alquran yang dibaca dalam ruqyah syar’iyyah adalah Al-Falaq yang berbunyi:

1)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

Qul a'uzoo bi rabbil-falaq

Artinya: Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar),

2)

مِن شَرِّ مَا خَلَقَ

Min sharri ma khalaq

Artinya: dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan,

3)

وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

Wa min sharri ghasiqin iza waqab

Artinya: dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,

4)

وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ

Wa min sharrin-naffaa-thaati fil 'uqad

Artinya: dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya),

5)

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

Wa min shar ri haasidin iza hasad

Artinya: dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.”