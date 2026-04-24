Adab merupakan salah satu fondasi utama dalam ajaran Islam yang mencerminkan kualitas iman seseorang.

Tak hanya dalam ibadah, adab juga hadir di berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara berbicara, bersikap kepada orang tua, hingga berinteraksi dengan sesama.

Karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan adab yang tepat serta sesuai syariat dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh Ceramah Singkat Tentang Adab dan Akhlak

1. Kultum tentang Adab dalam Berbicara

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia adalah kemampuan berbicara.

Dengan lisan, kita bisa menyampaikan kebaikan, menasihati, dan menguatkan sesama. Namun, di sisi lain, lisan juga bisa menjadi sumber dosa jika tidak dijaga dengan baik.

Banyak konflik, perpecahan, bahkan permusuhan bermula dari ucapan yang tidak dipikirkan dengan matang.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Yaaa aiyuhal lazeena aamanut taqul laaha wa qooloo qawlan sadeedaa

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar,”

Ayat ini menjadi pengingat bahwa setiap ucapan harus dilandasi ketakwaan.

Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda:

“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam.” (HR. Bukhari No. 6018, Muslim No. 47).

Hadis ini mengajarkan bahwa diam lebih baik daripada berkata buruk. Oleh karena itu, mari kita biasakan menahan diri, berbicara dengan jujur, lembut, dan tidak menyakiti orang lain.

Sebab, setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2. Kultum tentang Adab kepada Orang Tua

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara-saudaraku, berbakti kepada orang tua adalah salah satu amalan paling utama dalam Islam.

Bahkan, perintah ini sering disandingkan dengan perintah untuk menyembah Allah SWT. Hal ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang tua dalam kehidupan seorang Muslim.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Wa qadaa Rabbuka allaa ta'budooo illaaa iyyaahu wa bilwaalidaini ihsaanaa;

immaa yablughanna 'indakal kibara ahaduhumaaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaaa uffinw wa laa tanharhumaa wa qullahumaa qawlan kareemaa

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”

Bahkan, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita dilarang berkata “ah” kepada orang tua, sebagai bentuk larangan menyakiti mereka sekecil apa pun.

Rasulullah SAW juga bersabda:

“Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua.” (HR. Tirmidzi No. 1899).

Oleh karena itu, mari kita jaga adab kepada orang tua, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Hormati mereka, berbicaralah dengan lembut, dan jangan lupa untuk selalu mendoakan mereka. Selagi mereka masih ada, manfaatkan kesempatan untuk berbakti.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

3. Kultum tentang Adab Menuntut Ilmu

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin sekalian, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Namun, dalam Islam, ilmu tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang adab.

Ilmu yang tidak disertai adab dapat kehilangan keberkahannya, bahkan dapat disalahgunakan.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11:

يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo izaa qeela lakum tafassahoo fil majaalisi fafsahoo yafsahil laahu lakum

Wa izaa qeelan shuzoo fanshuzoo yarfa'il laahul lazeena aamanoo minkum wallazeena ootul 'ilma darajaat; wallaahu bimaa ta'maloona khabeer

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, ‘Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,’ maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.

Dan apabila dikatakan, ‘Berdirilah kamu,’ maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.

Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.”

Ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang tinggi.

Namun, agar ilmu membawa manfaat, kita harus menjaga adab dalam menuntutnya. Hormati guru, ikhlaskan niat, dan amalkan ilmu yang didapat.

Ilmu yang diamalkan akan menjadi cahaya, sedangkan ilmu tanpa adab bisa menjadi beban.

Mari kita perbaiki niat dan adab dalam menuntut ilmu, agar ilmu yang kita miliki membawa keberkahan dunia dan akhirat.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4. Kultum tentang Adab Memberi Salam

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin yang dirahmati Allah, memberi salam adalah amalan sederhana, tetapi memiliki dampak besar dalam kehidupan sosial umat Islam.

Salam bukan hanya ucapan, tetapi doa keselamatan dan bentuk kasih sayang kepada sesama.

Rasulullah SAW bersabda:

“Kalian tidak akan masuk surga sampai beriman, dan tidak sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian.” (HR. Muslim No. 54).

Dari hadis ini, kita belajar bahwa salam dapat menumbuhkan rasa cinta dan mempererat persaudaraan.

Hal-hal kecil seperti ini sering kali dianggap sepele, padahal memiliki nilai besar di sisi Allah SWT.

Mari kita biasakan memberi salam ketika bertemu, masuk rumah, atau memulai percakapan. Dengan menyebarkan salam, kita juga menyebarkan kebaikan dan kedamaian di tengah masyarakat.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

5. Kultum tentang Adab dalam Pergaulan

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara-saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pentingnya menjaga adab dalam pergaulan.

Rasulullah SAW bersabda:

“Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak menzalimi dan tidak membiarkannya disakiti.” (HR. Bukhari No. 2442, Muslim No. 2580).

Hadits ini mengajarkan bahwa hubungan antarsesama harus dilandasi dengan saling menghormati dan menjaga hak satu sama lain.

Jangan sampai kita menyakiti orang lain, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adab dalam pergaulan juga mencakup sikap rendah hati, tidak sombong, dan tidak merendahkan orang lain.

Dengan menjaga adab, hubungan akan menjadi harmonis dan penuh keberkahan.

Mari kita jadikan adab sebagai dasar dalam setiap interaksi, agar kehidupan kita lebih damai dan bermakna.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

6. Kultum tentang Adab Makan dan Minum

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sempurna karena mengatur setiap aspek kehidupan, termasuk adab makan dan minum.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur ibadah besar, tetapi juga hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari.

Rasulullah SAW bersabda:

“Wahai anakku, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang dekat denganmu.” (HR. Bukhari No. 5376, Muslim No. 2022).

Selain itu, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A’raf ayat 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Yaa Banneee Adama khuzoo zeenatakum 'inda kulli masjidinw wa kuloo washraboo wa laa tusrifoo; innahoo laa yuhibbul musrifeen

Artinya: ”Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Dari sini kita belajar bahwa makan bukan hanya soal kenyang, tetapi juga tentang adab dan rasa syukur. Dengan menjaga adab, aktivitas makan dapat bernilai ibadah.

Mari kita biasakan makan dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar hidup kita lebih berkah.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

7. Kultum tentang Adab Terhadap Sesama

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin sekalian, adab terhadap sesama manusia adalah salah satu cerminan keimanan seseorang. Islam mengajarkan kita untuk saling mencintai, membantu, dan menjaga perasaan satu sama lain.

Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhari No. 13, Muslim No. 45).

Hadis ini menunjukkan pentingnya empati dan kepedulian dalam kehidupan sosial. Kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga harus peduli terhadap orang lain.

Dengan menjaga adab terhadap sesama, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Mari kita jaga sikap dan perilaku kita agar tidak menyakiti orang lain, karena akhlak yang baik adalah tanda keimanan yang kuat.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

8. Kultum tentang Adab Lebih Tinggi dari Ilmu

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara-saudaraku, inti dari ajaran Islam adalah akhlak yang mulia. Ibadah yang kita lakukan seharusnya tercermin dalam perilaku sehari-hari.

Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Ahmad No. 8952).

Dalam hadis lain juga disebutkan:

“Orang yang paling berat timbangan amalnya pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya.” (HR. Tirmidzi No. 2003).

Ini menunjukkan bahwa akhlak memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam.

Mari kita jadikan akhlak mulia sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, ibadah yang kita lakukan tidak hanya bernilai di sisi Allah, tetapi juga membawa kebaikan bagi sesama.