Bersuci merupakan salah satu syarat sah dalam ibadah salat bagi umat Islam.

Sebelum salat, seorang muslim diwajibkan berwudu ketika mengalami hadas kecil dan mandi wajib saat terkena hadas besar.

Namun, dalam kondisi tertentu seperti sakit, penggunaan air terkadang justru dapat memperparah keadaan.

Oleh karenanya, Islam memberikan kemudahan berupa tayamum sebagai pengganti wudu. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam tidak pernah memberatkan umatnya.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 78:

“Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.”

Lantas, bagaimana cara tayamum orang sakit yang benar sesuai syariat Islam?

Bagaimana Cara Tayamum Orang Sakit?

Berikut ini adalah tata cara tayamum bagi orang yang sakit dan tidak bisa bersuci dengan menggunakan air atau berwudu:

Cara Tayamum bagi Orang yang Sedang Sakit

Menyiapkan debu yang suci dan tidak terkena najis, seperti debu bersih, dinding yang berdebu, tanah suci, atau permukaan yang bersih. Membaca niat tayamum yaitu "Nawaitu tayammuma li istibaakhati sholati lillahi ta'ala". Menepukkan kedua tangan ke debu yang bersih. Mengusapkan kedua tangan ke seluruh wajah sebanyak satu kali. Menepukkan kedua tangan lagi ke debu bersih. Mengusapkan telapak tangan kiri ke tangan kanan sampai siku dan sebaliknya. Tayamum selesai dan seorang muslim bisa langsung mengerjakan sholat.

Kapan Orang Sakit Boleh Tayamum?

Orang sakit diperbolehkan tayamum dengan syarat sebagai berikut:

Penggunaan air dapat memperparah penyakit

Air membuat luka sulit sembuh

Tidak mampu bergerak mengambil air

Sedang dalam kondisi pasca operasi

Dokter melarang terkena air

Tidak ada orang yang membantu berwudu

Jika tidak terdapat kondisi yang membolehkan tayamum, seorang muslim yang sakit tetap wajib berwudu saat mengalami hadas kecil dan mandi wajib ketika hadas besar.

Bacaan Niat Tayamum

نَوَيْتُ التَّيَمُّمَ لِاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ للهِ تَعَالَى

Nawaitu tayammuma li istibaakhati sholati lillahi ta'ala

Artinya: "Aku berniat tayamum agar diperbolehkan salat karena Allah Ta'ala.”

Bagaimana Jika Orang Sakit Tidak Bisa Tayamum?

Jika seorang muslim yang sedang sakit tidak mampu bersuci sendiri, bisa dibantu untuk berwudu atau bertayamum.

Dalam konteks tayamum, orang yang dimintai tolong menepuk telapak tangannya ke tanah atau debu yang suci, kemudian mengusap wajah orang yang sakit.

Lalu, diteruskan dengan mengusap kedua telapak tangan orang yang sakit.

Sebaliknya, jika sanggup bersuci, tetapi tidak menemukan air atau debu yang bersih, ia boleh tetap melakukan salat dalam keadaan itu untuk menghormati waktu salat.