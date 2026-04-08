Islam mengajarkan konsep hablum minallah (hubungan dengan Allah SWT) dan hablum minannas (hubungan antarmanusia).

Kedua hubungan ini sama-sama penting dan harus dijaga dengan baik.

Namun, bagaimana jika kita memiliki kesalahan kepada seseorang yang sudah meninggal?

Sekilas mungkin terasa bahwa pintu maaf telah tertutup. Akan tetapi, dalam Islam masih ada cara untuk meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal.

Cara Minta Maaf ke Orang yang Sudah Meninggal

1. Memohon Ampunan Allah SWT dan Bertobat

Pertama kali yang harus dilakukan untuk meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal adalah memohon ampun kepada Allah SWT.

Dalilnya tercantum dalam Surah Ali Imran ayat 133 yaitu sebagai berikut:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

Wa saari'ooo ilaa maghfiratim mir Rabbikum wa Jannatin arduhassamaawaatu wal ardu u'iddat lilmuttaqeen.

Artinya: “Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.”

Ayat tersebut menjelaskan perintah Allah SWT agar umat muslim segera memohon ampun kepada Allah SWT setelah berbuat dosa dan maksiat.

Sementara, konteks “orang bertakwa” dalam ayat tersebut dijelaskan pada ayat selanjutnya yaitu:

“(Yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa ciri-ciri orang bertakwa adalah yang hubungan sosialnya baik, seperti bersedekah, menahan amarah, dan memaafkan kesalahan orang lain.

Kemudian, bertobat sungguh-sungguh (tobat nasuha) karena telah menyakiti atau menzalimi mendiang semasa hidupnya.

Selain bertobat dan memohon ampun kepada Allah SWT, penting juga berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama kepada orang lain yang masih hidup.

2. Sedekah Jariyah

Cara kedua untuk meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal adalah bersedekah atau melakukan kebaikan atas nama mendiang.

Misalnya, mewakafkan Alquran, memberi makan orang miskin, atau membangun fasilitas umum yang diniatkan untuk pahala almarhum/almarhumah.

Amalan ini akan menjadi penerang bagi mendiang di alam kubur sebab pahalanya tidak terputus, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Ketika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya.” (HR Muslim).

3. Menyambung Silaturahmi

Cara lain yang bisa dilakukan adalah menyambung silaturahmi dengan ahli waris atau orang-orang yang dicintai mendiang.

Kita juga bisa menyampaikan permohonan maaf kepada ahli waris atas kesalahan selama berteman dengan almarhum atau almarhumah.

Menjalin hubungan dengan keluarga atau teman-teman mendiang juga anjuran dari Nabi Muhammad SAW.

“Sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya setelah meninggal dunia" (HR. Muslim).

4. Ziarah Kubur

Meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal dunia juga bisa dilakukan dengan berziarah ke makam almarhum.

Kita bisa mendoakan almarhum agar mendapat ampunan, rahmat, dan keselamatan dari siksa kubur.

5. Menjaga Nama Baik Almarhum

Cara terakhir yang bisa dilakukan untuk meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal adalah menyebarkan kebaikannya selama hidup.

Hal ini selaras dengan perintah Rasulullah SAW untuk tidak mencela orang yang telah wafat, sebagaimana hadis berikut: