Dalam Islam, ucapan salam “Assalamu’alaikum” mengandung doa keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah.

Karena itu, memberi dan menjawab salam memiliki aturan tersendiri dalam syariat.

Lalu, bagaimana jika salam tersebut datang dari nonmuslim? Apakah seorang Muslim boleh menjawabnya dan bagaimana caranya yang benar?

Hukum Menjawab Salam dalam Islam

Menjawab salam merupakan salah satu adab penting dalam Islam. Bahkan, dalam banyak kondisi, hukumnya bisa menjadi wajib.

Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 86:

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Wa izaa huyyeetum bitahiy yatin fahaiyoo bi ahsana minhaaa aw ruddoohaa; innal laaha kaana 'alaa kulli shai'in Haseeba

Artinya: “Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.”

Para ulama juga menjelaskan bahwa menjawab salam dari sesama muslim merupakan wajib ‘ain jika salam ditujukan kepada satu orang, dan wajib kifayah jika salam ditujukan kepada kelompok.

Bolehkah Menjawab Salam dari Nonmuslim?

Para ulama sepakat bahwa salam dari nonmuslim boleh dijawab, tetapi dengan cara yang berbeda dari salam antar sesama Muslim.

Hal ini berdasarkan hadis dari Anas Ibn Malik RA, ia berkata:

قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ (رواه البخارى)

Artinya: “Nabi SAW bersabda, ‘Apabila Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) mengucapkan salam untukmu, maka katakanlah (jawablah) Wa’alaikum.” (HR. Bukhari No. 6258)

Para ulama menjelaskan bahwa praktik ini menunjukkan sikap sopan tanpa melanggar ketentuan syariat.

Cara Menjawab Salam dari Nonmuslim yang Benar

Seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, cara menjawab salam dari Nonmuslim yang benar adalah dengan mengucapkan “Wa’alaikum”, yang berarti “Dan atas kalian juga.”

Adapun alasan jawabannya tidak lengkap, seperti “Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh” adalah karena hal tersebut mengandung doa rahmat dan keberkahan yang biasanya diperuntukkan bagi sesama Muslim.

Adab Berinteraksi dengan Nonmuslim

Pada dasarnya, Islam mengajarkan umatnya untuk tetap menjaga akhlak yang baik kepada siapa pun, termasuk kepada nonmuslim.

Karena itu, meskipun ada aturan khusus terkait salam, prinsip dasar dalam pergaulan tetaplah sopan santun dan penghormatan kepada sesama manusia.

Adapun beberapa adab yang dianjurkan, antara lain:

Menjawab salam nonmuslim dengan jawaban yang dianjurkan dalam hadis.

Tidak memulai salam Islam kepada nonmuslim menurut pendapat mayoritas ulama.

Tetap menjaga sikap ramah, santun, dan menghormati orang lain.