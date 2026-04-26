Semut terkadang dapat mengganggu, terutama ketika mengerubungi makanan atau saat berada di area tertentu.

Tak jarang, kita mengatasinya dengan cara membunuh semut, misalnya dengan menekannya.

Padahal, dalam ajaran Islam, kita dianjurkan untuk tidak membunuh semut secara sembarangan.

Oleh karena itu, ada cara lain yang bisa dilakukan untuk mengusir semut tanpa harus membunuhnya.

Bagaimana Cara Mengusir Semut Menurut Islam?

Cara terbaik mengusir semut menurut Islam adalah dengan berdoa agar tidak menyakiti salah satu makhluk ciptaan Allah SWT itu.

Selain membaca doa, mengusir semut juga bisa dilakukan dengan berbagai cara berikut ini:

Menjaga kebersihan dan memastikan tidak ada sisa makanan atau minuman yang bisa didatangi semut.

Menggunakan aroma alami agar semut tidak datang, yakni seperti kulit jeruk, peppermint, atau kapur barus.

Menutup akses keluar masuk semut.

Adapun doa untuk mengusir semut terdapat dalam Surah An-Naml ayat 18.

Ayat tersebut sebenarnya berisi pertemuan Nabi Sulaiman AS dan tentaranya dengan segerombolan semut.

Karena tubuhnya kecil dan khawatir terinjak Nabi Sulaiman AS, raja semut pun memerintahkan pasukannya untuk masuk ke sarang.

Doa untuk Mengusir Semut

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

hattaaa izaaa ataw 'alaa waadin namli qaalat namlatuny yaaa aiyuhan namlud khuloo masaakinakum laa yahtimannakum Sulaimaanu wa junooduhoo wa hum laa yash'uroon

Artinya: Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, “Wahai semut-semut! Masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari.”

Menariknya, Nabi Sulaiman AS bisa mengerti perkataan semut-semut tersebut dan tertawa. Ia kemudian berdoa kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur.

Peristiwa itu tercantum dalam surah yang sama ayat 19:

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

Fatabassama daahikam min qawlihaa wa qaala Rabbi awzi'nee an ashkura ni'mata kal lateee an'amta 'alaiya wa 'alaa waalidaiya wa an a'mala saalihan tardaahu wa adkhilnee birahmatika fee 'ibaadikas saaliheen

Artinya: Maka dia (Sulaiman) tersenyum lalu tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa, “Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.”

Larangan Membunuh Semut dalam Islam

Mengusir semut harus dilakukan dengan pelan-pelan dan cara yang halus sebab Islam melarang membunuh semut.

Larangan itu tertulis dalam berbagai hadis. Salah satunya adalah sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, “Nabi Muhammad SAW shallallahu alaihi wa sallam melarang membunuh empat hewan: semut, lebah, burung hudhud, dan burung shurad.” (HR Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Meski begitu, kita boleh membunuh semut jika eksistensi makhluk kecil itu sudah sangat mengganggu.

Kapan kita boleh membunuh semut? Saat semut menggigit sampai menyakiti, merusak pakaian, atau mengotori makanan.