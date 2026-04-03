Menjaga kebersihan dan kesucian diri merupakan bagian penting dalam Islam, terutama sebelum melaksanakan ibadah seperti salat.

Salah satu jenis najis yang sering menjadi pertanyaan adalah najis anjing, yang dalam ilmu fikih termasuk kategori najis berat (mughallazah).

Dalam hal ini, sebagian Muslim mungkin masih bingung tentang cara membersihkan najis anjing dengan benar. Apakah cukup pakai air saja atau harus pakai tanah?

Pengertian dan Dalil tentang Najis Anjing dalam Islam

Dalam ilmu fikih, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor secara syariat dan dapat menghalangi sahnya ibadah.

Najis sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis, dan najis anjing termasuk dalam kategori najis mughallazah (najis berat).

Untuk menyucikan diri dari jenis najis ini, ada tata cara khusus yang perlu diperhatikan oleh umat Muslim, berbeda dari najis ringan atau sedang.

Sebab, ada dalil khusus dari hadis Rasulullah yang mengatur cara menyucikannya.

Dalam hadis riwayat ‘Abdullah bin Mughaffal RA, Rasulullah SAW bersabda:

“Jika anjing menjilat (walaghu) di salah satu bejana kalian, cucilah sebanyak tujuh kali dan gosoklah yang kedelapan dengan tanah (debu).” (HR. Muslim, No. 280)

Apa Saja yang Termasuk Najis dari Anjing?

Para ulama memiliki beberapa pendapat mengenai bagian mana dari anjing yang dianggap najis.

Berikut penjelasan selengkapnya:

1. Pendapat Mayoritas (Mazhab Syafi’i dan Hambali)

Mayoritas ulama dari mazhab Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa seluruh tubuh anjing dianggap najis, terutama air liurnya.

2. Pendapat Lain (Mazhab Hanafi dan Maliki)

Sementara itu, ulama mazhab Hanafi menekankan bahwa yang dianggap najis dari anjing adalah air liur, mulut, serta kotorannya.

Kemudian, ulama dari mazhab Maliki berpandangan bahwa anjing tidak dianggap najis secara mutlak.

Perintah mencuci bejana setelah terkena jilatan anjing dipahami sebagai bentuk ketaatan terhadap hadis Nabi Muhammad SAW, bukan karena zat anjing yang dianggap najis.

Hukum Membersihkan Najis Anjing

Membersihkan najis anjing hukumnya wajib bagi Muslim, terutama jika najis tersebut menempel pada tubuh, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk salat.

Jika tidak dibersihkan, maka ibadah seorang Muslim menjadi tidak sah. Hal ini pun berkaitan langsung dengan konsep taharah (bersuci) dalam Islam.

Dalam surat Al-Muddassir ayat 4, Allah SWT berfirman:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Wa siyaabaka fatahhir

Artinya: “dan bersihkanlah pakaianmu,” (QS. Al-Muddassir: 4)

Ayat ini menjadi dasar umum bahwa seorang Muslim wajib menjaga kebersihan dari najis, termasuk najis anjing, sebelum beribadah.

Tata Cara Menghilangkan Najis Anjing Sesuai Sunnah

1. Menghilangkan Najis yang Terlihat

Pertama-tama, bersihkan terlebih dahulu bagian yang terkena najis, seperti air liur atau kotoran.

2. Mencuci Sebanyak 7 Kali

Kemudian, cucilah bagian yang terkena najis sebanyak tujuh kali.

3. Salah Satu Basuhan Menggunakan Tanah

Adapun salah satu basuhannya harus menggunakan tanah, bisa yang dicampur dengan air atau langsung digunakan dengan menggosok bagian yang terkena najis menggunakan tanah.

Dalam praktiknya, penggunaan tanah untuk bersuci dari najis anjing tidak harus dilakukan di awal. Kamu bisa melakukannya di basuhan ke-2, ke-3, atau lainnya.

Yang terpenting, basuhan tetap dalam total 7 kali, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah.

4. Menggunakan Air Suci

Jangan lupa juga untuk menggunakan air suci yang mengalir dan tidak tercampur najis dalam membasuh najis anjing.

5. Memastikan Najis Benar-Benar Hilang

Terakhir, pastikan najis benar-benar hilang sepenuhnya dari tubuh, pakaian, atau tempat yang hendak digunakan untuk beribadah.

Najis dianggap hilang jika bau, warna, dan rasa (secara fikih) telah menghilang.

Bolehkah Menggunakan Sabun sebagai Pengganti Tanah?

Menurut beberapa ulama, tanah merupakan media yang paling diutamakan untuk bersuci dari najis anjing karena sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW.