Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan, tetapi juga ibadah yang mendatangkan banyak keutamaan.

Salah satunya menyempurnakan separuh agama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Jika seorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR Al-Baihaqi)

Selain hadis, Alquran juga membahas pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, aturan mahram, tujuan pernikahan, hingga larangan beda agama.

Oleh karena itu, memahami cara memilih pasangan dalam Islam sangat penting agar tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah tercapai.

Lantas, apa saja kriteria yang harus dipertimbangkan saat memilih pasangan hidup?

Ini Kriteria Memilih Suami atau Istri dalam Islam

Kriteria Memilih Pasangan, baik suami maupun istri, dalam Islam.

Nabi Muhammad SAW menyampaikan empat kriteria dalam memilih pasangan hidup.

Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda:

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, dan Ibnu Majah).

Hadis di atas memang hanya menguraikan kriteria calon istri. Namun, maknanya juga berlaku untuk kriteria calon suami.

Hal itu ditegaskan oleh ulama terkemuka asal Suriah sekaligus ahli fikih, Musthafa al-Khin, sebagai berikut:

“Dalam memilih (calon) suami, sebaiknya memerhatikan agama dan akhlaknya, sebagaimana dianjurkan dalam memilih (calon) istri yang beragama dan berakhlak baik.”

Berikut adalah penjelasan kriteria dalam memilih pasangan menurut Islam:

1. Hartanya

Tidak dapat dipungkiri bahwa harta atau finansial merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang rumah tangga.

Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari menilai hadis ini bisa jadi menunjukkan adanya pertimbangan kafa’ah atau kesetaraan kondisi calon suami dan istri dalam aspek ekonomi.

2. Keturunannya

Kriteria memilih pasangan hidup selanjutnya adalah karena keturunannya. Misalnya, memilih pasangan dari anak ulama atau pengusaha.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa dalam Islam diutamakan agamanya ketika memilih pasangan. Jika keturunan pejabat tidak bagus agamanya, pilihlah wanita dari keturunan lain yang agamanya baik.

3. Kecantikan/Ketampanannya

Seorang perempuan berhak memilih calon pasangan yang memilih wajah tampan. Begitu juga dengan laki-laki yang boleh memilih calon istri karena kecantikannya.

Namun, sekali lagi harus diingat bahwa agama merupakan kriteria paling utama dalam memilih pasangan menurut Islam.

Oleh sebab itu, calon suami atau calon istri yang dipilih sudah seharusnya memiliki agama yang sama eloknya dengan parasnya.

4. Agamanya

Ini merupakan kriteria mutlak yang harus ada pada calon pasangan hidup setiap muslim.

Menurut Imam Nawawi, hadis Nabi Muhammad SAW tentang kriteria memilih pasangan itu juga menganjurkan agar memiliki relasi dengan seseorang yang baik agamanya.

Berinteraksi dan bergaul dengan orang-orang yang agamanya baik akan mendapatkan keberkahan, kebaikan, hingga manfaat dari segi akhlak.

Bagaimana Kita Tahu bahwa Dia Adalah Jodoh Kita?

Dalam Islam, jodoh bukan hanya soal kecocokan hati, tetapi juga tentang arah hidup, keimanan, dan kesiapan menjalani ibadah bersama.

Karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda hubungan yang membawa kebaikan, bukan sekadar kenyamanan sesaat.

Berikut beberapa isyarat yang bisa menjadi petunjuk bahwa dia mungkin adalah jodoh yang tepat untukmu:

1. Membawamu Lebih Dekat kepada Allah

Jodoh yang baik bukan hanya soal rasa, tetapi tentang arah iman. Jika kehadirannya membuatmu lebih rajin beribadah, ingin belajar agama, dan memperbaiki diri, itu bisa menjadi tanda yang tidak sederhana.

2. Memahami Pernikahan sebagai Ibadah

Ia tidak memandang pernikahan sekadar tuntutan usia atau tekanan sosial. Baginya, menikah adalah perjalanan ibadah panjang yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

3. Siap Bertumbuh Bersama

Tidak menuntut kesempurnaan, melainkan memiliki kesiapan untuk saling belajar dan mengingatkan. Hubungan yang baik bukan tentang kecocokan mutlak, tetapi kemauan untuk berkembang bersama dalam kebaikan.

4. Menjaga dari Hal yang Dilarang

Ia menjaga batasan dalam hubungan. Tidak mengajak pada hal yang mendekati maksiat, dan lebih memilih proses yang sesuai syariat seperti ta’aruf daripada pacaran.

5. Memberikan Ketenangan, Bukan Kegelisahan

Hubungan yang sehat menghadirkan rasa tenang (sakinah), bukan emosi yang naik turun atau penuh kecurigaan. Bersamanya, hati terasa lebih mantap dan tidak diliputi rasa cemas berlebihan.

6. Datang dengan Cara yang Terhormat

Keseriusannya terlihat dari langkah nyata, seperti melibatkan keluarga. Ia tidak hanya berbicara soal hubungan, tapi juga menunjukkan niat baik secara terbuka dan bertanggung jawab.

7. Mendapat Restu Keluarga

Walau bukan satu-satunya penentu, restu orang tua memiliki peran penting. Ketika keluarga menerima dengan lapang, itu bisa menjadi tanda dimudahkannya jalan menuju kebaikan.

8. Siap Menjalankan Peran dalam Ketaatan

Ia siap menjadi pemimpin yang membimbing atau pasangan yang mendukung dalam kebaikan. Hubungan ini dibangun atas peran yang saling melengkapi dalam menjalani kehidupan sesuai ajaran agama.

9. Mengedepankan Doa, Bukan Paksaan

Ia tidak memaksakan kehendak, melainkan mengandalkan doa dan kesabaran. Hubungan yang baik tidak diburu-buru, tapi dijalani dengan ikhtiar dan tawakal.

10. Hadir di Waktu yang Tepat

Pertemuan yang terjadi saat masing-masing sudah siap secara iman, emosi, dan komitmen bisa jadi bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang terbaik.

11. Memiliki Visi Hidup yang Sejalan

Ia tidak hanya ingin menikah, tetapi juga memiliki arah yang jelas dalam membangun rumah tangga. Kesamaan tujuan menjadi bekal penting untuk berjalan bersama.

12. Menghargai dan Menerima Apa Adanya

Bersamanya, kamu merasa dihargai, bukan dibandingkan atau direndahkan. Ia melihatmu sebagai anugerah, bukan sebagai sesuatu yang harus terus diperbaiki.

13. Menunjukkan Keseriusan Lewat Tindakan

Bukan sekadar janji, tetapi ada bukti nyata dari komitmennya. Ia berusaha memantaskan diri, menjaga batas, dan mengarah pada hubungan yang halal.

14. Menyertakanmu dalam Doanya

Ia tidak hanya mengungkapkan perasaan lewat kata-kata, tetapi juga melibatkan Allah dalam prosesnya. Doa menjadi bukti bahwa ia serius dan bersungguh-sungguh.

15. Tidak Menggantung Hubungan