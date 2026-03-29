Sihir merupakan salah satu hal yang diakui keberadaannya dalam Islam.

Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pernah mengalami gangguan sihir. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Aisyah RA:

سُحِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ: أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا فِيهِ شِفَائِي؟ أَتَانِي رَجُلانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ مَطْبُوبٌ ؟ قَالَ : وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ. قَالَ : فِيمَا ذَا؟ قَالَ: فِي مُشُطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ. فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ حِينَ رَجَعَ: نَخْلُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ. فَقُلْتُ: اسْتَخْرَجْتَهُ ؟ فَقَالَ: لاَ، أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ وَخَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ثُمَّ دُفِنَتْ الْبِئْرُ. رواه البخاري ومسلم

Artinya:

Nabi pernah disihir hingga beliau dibuat seolah-olah melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya.

Hingga suatu hari beliau memanggil-manggil, lalu beliau bertanya, “Apakah kamu (Aisyah) tidak merasakan bahwa Allah telah mengabarkan tentang kesembuhanku?

Dua orang laki-laki mendatangiku, lalu salah satu dari keduanya duduk di sebelah kepalaku dan satunya di sebelah dua kakiku.

Kemudian salah satu malaikat mengatakan kepada yang malaikat lain, “Apa penyakit laki-laki ini?”, Terkena sihir, jawabnya. “Siapa yang menyihirnya?”, “Labid bin Al-A’sham”, jawabnya lagi.

“Dengan apa?”, “Sisir, rambut yang jatuh, serta selendang mayang pohon kurma”, jawab malaikat satunya.

“Dimana letaknya?”, “di dalam sumur Dzarwan”, ucap malaikat.

Nabi keluar menuju ke sumur itu, kemudian kembali dan berkata kepada Aisyah ketika pulang, “pohon kurmanya seperti kepala setan”.

Lalu aku (Aisyah) berkata, “Apakah engkau bisa mengeluarkannya?” “Tidak, sungguh Allah telah menyembuhkanku, aku khawatir memberikan kesan buruk kepada orang lain”. Kemudian sumur itu dikubur. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Di sisi lain, Rasulullah SAW juga mengajarkan cara-cara yang sesuai syariat untuk mengatasi gangguan gaib tersebut.

Cara Melawan Gangguan Sihir yang Diajarkan Rasulullah

1. Memperkuat Ibadah dan Tawakal kepada Allah

Cara utama melawan gangguan sihir adalah dengan memperkuat keimanan dan tawakal kepada Allah SWT.

Dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang terjadi, termasuk sihir, tidak akan memberikan dampak tanpa seizin Allah SWT.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 102:

..وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ..

..wa maa hum bidaaarreena bihee min ahadin illaa bi-iznillah..

Artinya: “..Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah..” (QS. Al-Baqarah: 102)

Intinya, ayat ini menegaskan bahwa kekuatan sihir tidak mutlak.

Karena itu, memperkuat ibadah, seperti salat, zikir, dan tawakal, akan menjadi benteng utama dalam melawan gangguan tersebut.

2. Memperbanyak Membaca Alquran

Alquran merupakan pelindung terbaik dari gangguan sihir dan setan.

Rasulullah SAW sendiri pun menganjurkan umatnya untuk membaca surat Al-Baqarah karena memiliki keutamaan besar dalam mengusir berbagai gangguan gaib.

Dalam sebuah hadis dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِى تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

Artinya: “Jangan jadikan rumahmu kuburan. Sungguh setan lari dari rumah yang didalamnya Surat Al Baqarah dibaca” (HR. Muslim No. 780)

Selain itu, Rasulullah juga membaca tiga surat pelindung yang dikenal sebagai Al-Mu’awwidzat, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.

Membaca ketiga surat itu diyakini dapat memberikan perlindungan dari berbagai kejahatan makhluk gaib.

3. Membaca Doa dan Zikir Penangkal Sihir

Terakhir, ada pula zikir yang dapat dibaca sebagai perlindungan dari sihir dan gangguan setan.

Salah satu bacaan zikirnya adalah:

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Lā ilāha illallāh waḥdahu lā syarīka lah, lahul-mulku wa lahul-ḥamdu wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr

Artinya: “Tidak ada Tuhan Selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik Allah segala kekuasaan dan bagi-Nya segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Anjurannya, zikir ini dapat dibaca sebanyka 100 kali dalam sehari, terutama setelah bangun tidur, selesai salat, dan sebelum tidur, seperti yang disampaikan Yazid bin Abdul Qadir Jawas.

Memahami Hakikat Sihir dalam Islam

Hakikatnya, sihir dalam Islam merupakan perbuatan yang melibatkan bantuan jin atau setan untuk mencelakai orang lain.

Praktik ini termasuk dosa besar dan dilarang dalam ajarang Islam.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 102, dijelaskan bahwa sihir berkaitan dengan ajaran setan dan dapat membawa mudarat, meskipun tetap dalam batas izin Allah.

Di samping itu, Rasulullah sendiri juga pernah terkena sihir oleh Labid bin A’sham, yang kemudian disembuhkan dengan pertolongan Allah melalui wahyu.

Jenis-Jenis Gangguan Sihir yang Perlu Diwaspadai

Gangguan sihir bisa muncul dalam berbagai bentuk.

Meski cara dan medianya berbeda-beda, tujuan utamanya tetap sama, yaitu mencelakai, melemahkan, atau memengaruhi kondisi seseorang, baik secara fisik maupun psikis.

Adapun beberapa jenis gangguan sihir yang perlu diwaspadai adalah sebagai berikut:

1. Santet

Santet dikenal sebagai upaya mencelakai seseorang dengan media tertentu, baik berupa benda maupun perantara lainnya.

Dalam beberapa kasus, santet dikaitkan dengan rasa sakit pada tubuh tanpa sebab medis yang jelas.

Gangguan ini sering membuat korban mengalami:

Rasa sakit tiba-tiba.

Tubuh lemas tanpa sebab jelas.

Kondisi yang sulit dijelaskan secara medis.

2. Pengaruh Pikiran (Sejenis Hipnotis)

Jenis gangguan ini berkaitan dengan upaya memengaruhi pikiran atau kesadaran seseorang.

Sihir jenis ini juga bisa membuat seseorang mengalami perubahan perilaku atau cara berpikir.

Beberapa tanda yang sering dikaitkan dengan gangguan sihir ini adalah:

Sulit berpikir jernih.

Perubahan sikap secara tiba-tiba.

Mudah terpengaruh atau kehilangan kendali.

Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua kondisi seperti ini pasti karena sihir. Islam mengajarkan untuk tetap bijak dan tidak langsung menyimpulkan tanpa dasar yang jelas.

Larangan Meminta Bantuan Dukun dalam Mengatasi Sihir

Dalam Islam, meminta bantuan kepada dukun atau paranormal sangat dilarang.

Dari Abu Hurairah dan al-Hasan, Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia mempercayai hasil ramalannya, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad saw.” (HR. Ahmad)

Karena itu, jika mengalami gangguan sihir, umat Muslim dilarang untuk mendatangi dukun sebagai solusinya.