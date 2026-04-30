Mandi junub merupakan salah satu perintah Allah SWT yang wajib dijalani kaum muslimah.

Junub merupakan kondisi tidak suci karena hadas besar dan dilarang beribadah, seperti sholat, berpuasa, hingga membawa mushaf Alquran.

Nah, agar bisa kembali beribadah kepada Allah SWT, setiap muslimah wajib mandi junub.

Adapun perintah Allah SWT untuk mandi junub tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 6:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah."

Karena menjadi syarat sah beribadah, ada baiknya setiap muslimah mengetahui tata cara mandi junub bagi wanita yang benar.

Pahami! Mandi Wajib dan Mandi Junub Tidak Sepenuhnya Sama

Mandi wajib dan mandi junub pada dasarnya sama-sama bertujuan untuk menghilangkan hadas besar dengan cara menyiramkan air ke seluruh tubuh.

Keduanya memiliki fungsi yang serupa dalam menyucikan diri sebelum menjalankan ibadah.

Perbedaannya terletak pada penyebabnya. Mandi junub dilakukan ketika seseorang berada dalam kondisi junub, yaitu setelah keluarnya air mani atau setelah melakukan hubungan suami istri.

Sementara itu, junub hanyalah salah satu dari beberapa kondisi yang mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi wajib sebelum beribadah kepada Allah SWT.

Dengan demikian, mandi junub bisa dipahami sebagai bagian dari mandi wajib. Sedangkan mandi wajib mencakup seluruh jenis mandi yang harus dilakukan ketika seseorang berada dalam keadaan tidak suci.

Mandi junub disinggung beberapa kali dalam Alquran, termasuk di surah Al-Ma’idah ayat 6 dan juga surah An-Nisa ayat 43:

“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.”

Tata Cara Mandi Junub Wanita Sesuai Sunah

Cara mandi junub untuk wanita.

Rukun Mandi Junub

Ada dua rukun mandi junub wanita maupun laki-laki yang wajib dilakukan agar mandinya sah, yakni sebagai berikut:

1. Niat Mandi Junub

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ اْلحَدَثِ اْلأَكْبَرِ مِنَ اْلِجنَابَةِ فَرْضًا لِلهِ تَعَالَى

Nawaitul-ghusla lirafil ḫadatsil-akbari minal-jinabati fardlan lillahi ta‘ala

Artinya: "Saya niat mandi untuk menghilangkan hadats besar dari janabah, fardhu karena Allah ta'ala.”

Menurut Mazhab Syafi’i, niat mandi junub harus dibaca bersamaan dengan menyiramkan air ke seluruh tubuh.

2. Mengguyur Seluruh Tubuh

Setelah membaca niat, pastikan seluruh bagian luar tubuh terkena air, termasuk rambut dan bulu-bulunya.

Untuk bagian tubuh yang berambut atau berbulu, airnya harus mengalir sampai mengenai kulit, pangkal rambut, atau pangkal bulu agar tidak meninggalkan najis.

Sunah yang Baik Dilakukan saat Mandi Junub

Selain rukun mandi junub, ada juga sejumlah kesunahan yang bisa dilakukan yaitu sebagai berikut:

2. Mengguyur anggota tubuh bagian kanan sebanyak tiga kali, lalu pindah ke sisi kiri tiga kali juga.

3. Menggosok seluruh anggota tubuh dari bagian depan ke belakang.

4. Menyela bagian dalam rambut dan jenggot (bila punya).

5. Memastikan air membasahi seluruh lipatan kulit atau sela-sela anggota tubuh.

6. Bersihkan kotoran yang menempel di sekitar kemaluan, dubur, bawah ketiak, dan pusar dengan tangan kiri.

7. Melanjutkan mandi hingga benar-benar bersih.

8. Berdoa dan berwudu lagi jika hendak melaksanakan sholat.

Doa atau Niat Mandi Junub Wanita

1. Doa Mandi Junub Wanita karena Haid

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ عَنِ الْحَيْضِ لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari 'anin haidhi lillaahi ta'aala

Artinya: "Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadats besar yang disebabkan haid karena Allah Ta'ala."

2. Doa Mandi Junub Wanita karena Nifas

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ عَنِ النِّفَاسِ لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari 'anin nifaasi lillaahi ta'aala

Artinya: "Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadats besar yang disebabkan nifas karena Allah Ta'ala."

3. Doa Mandi Junub Wanita setelah Melahirkan

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ عَنِ الْوِلَادَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari 'anin wilaadati lillaahi ta'aala

Artinya: "Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadats besar yang disebabkan wiladah karena Allah Ta'ala."

4. Doa Mandi Junub Wanita setelah Bersyahwat

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ عَنِ الْجَنَبَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari 'anin janabati lillaahi ta'aala

Artinya: "Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadats besar yang disebabkan janabah karena Allah Ta'ala."

Doa setelah Mandi Junub bagi Wanita

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

Asyhadu an laa ilaha illallahu wahdahu laa syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Rasuluhu, allahumma-jalni minattawwabina, waj-alni minal-mutathahirrina