Menjaga kebersihan merupakan bagian penting dalam ajaran Islam, bahkan menjadi salah satu ciri utama seorang Muslim.

Tak hanya terlihat dalam ibadah, perilaku ini juga diterapkan dalam hal-hal sederhana, seperti merawat diri, termasuk memotong kuku.

Meski terlihat sepele, memotong kuku ternyata memiliki nilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan mengikuti adab yang dianjurkan.

Selain itu, Islam juga memberikan panduan terkait waktu, cara, hingga batas maksimal membiarkan kuku panjang.

Pentingnya Memotong Kuku dalam Islam

Dalam Islam, memotong kuku termasuk bagian dari fitrah, yaitu naluri dasar manusia yang sesuai dengan ajaran Islam.

Fitrah ini berkaitan dengan kebersihan dan kesucian diri, yang mana sangat dijaga dalam kehidupan seorang Muslim.

Hal ini sesuai dengan sebuah hadis, di mana Rasulullah SAW bersabda:

خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ: الِاسْتِحْدَادُ والْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ

Khamsun minal fitrah: al-khitān, wal-istihdād, wa qaṣṣusy-syārib, wa taqlīmul-aẓfār, wa natful-ibṭ

Artinya: “Lima perkara termasuk fitrah: khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.” (HR. Muslim)

Dari hadis ini, dapat dipahami bahwa memotong kuku menjadi bagian dari sunnah yang mencerminkan kebersihan, kerapian, dan kesempurnaan seorang Muslim dalam menjaga dirinya.

Cara Memotong Kuku Menurut Islam

1. Urutan Memotong Kuku Berdasarkan Anjuran Ulama

Dalam Islam sendiri, sebetulnya tidak terdapat hadis sahih yang secara spesifik mengatur urutan memotong kuku.

Namun, beberapa ulama memberikan anjuran terkait tata cara ini sebagai bentuk adab dan kesempurnaan dalam menjaga kebersihan.

Salah satu penjelasan datang dari Imam Nawawi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari.

Ia menyebutkan bahwa meskipun tidak ada dalil hadis yang tegas, terdapat anjuran urutan dalam memotong kuku, yaitu:

Dimulai dari jari telunjuk tangan kanan, berlanjut ke jari tengah, manis, kelingking, dan jempol.

Untuk tangan kiri, dimulai dari jari kelingking, manis, tengah, telunjuk, dan jempol.

Sedangkan pada kaki, dimulai dari kelingking kaki kanan hingga jempol.

Untuk kaki kiri, dimulai dari jempol hingga kelingking.

وَلَمْ يَثْبُتْ فِي تَرْتِيبِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ الْقَصِّ شَيْءٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ لَكِنْ جَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْبَدْاَءةُ بِمُسَبِّحَةِ الْيُمْنَي ثُمَّ بِالْوُسْطَى ثُمَّ الْبِنْصِرِ ثُمَّ الْخِنْصِرِ ثُمَّ الْإِبْهَامِ وَفِي الْيُسْرَى بِالْبَدْاَءةِ بِخِنْصِرِهَا ثُمَّ بِالْبِنْصِرِ إِلَى الْإِبْهَامِ وَيُبْدَأُ فِي الرِّجْلَيْنِ بِخِنْصِرِ الْيُمْنَى إِلَى الْإِبْهَامِ وَفِي الْيُسْرَى بِإِبْهَامِهَا إِلَى الْخِنْصِرِ وَلَمْ يَذْكَرْ لِلْاِسْتِحْبَابِ مُسْتَنِدًا

Artinya: "Tidak ada satu pun hadis sahih maupun hasan yang menjelaskan tentang tertib memotong kuku.

Akan tetapi An-Nawawi menegaskan dalam Syarh Muslim-nya bahwa disunahkan untuk memulai memotong kuku tangan dimulai dari jari telunjuk tangan kanan, tengah, manis, kelingking, dan jempol.

Untuk jari tangan sebelah kiri dimulai dari jari kelingking, manis, sampai jempol.

Untuk kaki dimulai dari jari kelingking sebelah kanan sampai ke jempol, dan kaki sebelah kiri dimulai dari jempol sampai jari kelingking.

Tetapi ia tidak menyebutkan dasar atas kesunahan tersebut,"

(Lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari, Beirut-Darul Ma'rifah, 1379 H, juz X, halaman 345).

2. Tidak Dibiarkan Lebih Dari 40 Hari

Para ulama sepakat bahwa memotong kuku hukumnya adalah sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjurkan).

Artinya, meskipun tidak wajib, sangat dianjurkan untuk dilakukan secara rutin.

Selain itu, Islam juga memberikan batas waktu maksimal untuk membiarkan kuku panjang, yaitu tidak lebih dari 40 hari.

Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim:

“Ditetapkan waktu bagi kami dalam memotong kumis, menggunting kuku, mencabut rambut ketiak, dan mencuku rambut kemaluan agar kami tidak membiarkannya lebih dari 40 malam.” (HR. Muslim)

3. Adab-Adab Memotong Kuku yang Perlu Diperhatikan

Di samping itu, Islam juga mengajarkan adab-adab dalam memotong kuku agar memiliki nilai ibadah di mata Allah SWT.

Beberapa adab yang dianjurkan adalah:

Membaca basmalah sebelum mulai memotong kuku.

Setelah selesai, mencuci jari-jari tangan dan kaki.

Mengubur potongan kuku.

Waktu Terbaik Memotong Kuku Menurut Islam

Secara garis besar, Islam tidak menetapkan hari tertentu untuk memotong kuku.

Namun, sebagian ulama, terutama dari mazhab Syafi’i menganggap bahwa hari Senin, Kamis, atau Jumat dianggap sebagai waktu yang utama untuk memotong kuku.