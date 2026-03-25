Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Namun, ada orang-orang dengan kondisi tertentu yang tak mampu menjalankan ibadah tersebut.

Islam pun tak pernah memberatkan umatnya. Orang-orang dengan kondisi tertentu atau sesuai dengan halangan sah menurut hukum Islam, diperbolehkan tidak berpuasa.

Meski begitu, ada gantinya yaitu membayar fidyah. Lantas, apa arti fidyah dan bagaimana cara membayarnya dengan uang?

Arti Fidyah dan Hukumnya

Fidyah secara bahasa berarti mengganti atau menebus. Secara istilah, fidyah merupakan denda yang dibayar karena meninggalkan ibadah puasa karena kondisi tertentu.

Denda fidyah diberikan berupa makanan untuk fakir miskin dan hukumnya wajib, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 184:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Ayyaamam ma'doodaat; faman kaana minkum mareedan aw'alaa safarin fa'iddatum min ayyaamin ukhar; wa 'alal lazeena yuteeqoonahoo fidyatun ta'aamu miskeenin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairulo lahoo wa an tasoomoo khairul lakum in kuntum ta'lamoo

Artinya: “Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Siapa yang Wajib Bayar Fidyah?

Berikut ini adalah lima kriteria yang wajib membayar fidyah jika tidak menjalankan ibadah puasa:

Orang lanjut usia (lansia) atau orang tua renta yang tidak mampu berpuasa. Orang sakit kronis yang kemungkinan sembuhnya kecil, sehingga tidak mampu puasa. Ibu hamil atau menyusui yang meninggalkan puasa sebab khawatir dengan kesehatan janin atau bayinya. Orang yang punya utang puasa Ramadan, tapi lupa mengqada puasanya sampai masuk bulan Ramadan tahun berikutnya. Orang yang meninggal dunia. Fidyahnya wajib dibayar oleh ahli waris sesuai jumlah puasa yang ditinggalkan jika mendiang tidak sempat mengqadanya.

Cara Bayar Fidyah Puasa dengan Uang

Membayar fidyah sebaiknya menggunakan makanan pokok, seperti beras atau satu porsi makanan untuk satu orang, sesuai dengan jumlah hari puasa yang ditinggalkan.

Hal itu merupakan pendapat mayoritas ulama, termasuk Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali. Namun, Mazhab Hanafi membolehkan membayar fidyah dengan uang.

Syaratnya harus senilai makanan pokok yang diwajibkan. Cara membayar fidyah dengan uang adalah menghitung jumlah hari puasa yang ditinggalkan, lalu dikalikan dengan nilai fidyah per hari.

Sebagai contoh, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menetapkan nilai fidyah pada tahun 2026 sebesar Rp65.000 per jiwa.

Jika seorang muslim meninggalkan puasa Ramadan selama 10 hari karena uzur syar’i, ia harus menunaikan fidyah Rp 65.000 per hari atau total Rp650.000.

Berikut tata cara membayar fidyah dengan uang:

1. Menentukan Jumlah Hari Puasa yang Ditinggalkan

Sebelum membayar fidyah, seorang muslim wajib memastikan jumlah hari puasa Ramadan yang ditinggalkan.

Seperti contoh sebelumnya, jika tidak berpuasa 10 hari dan besaran fidyah Rp65.000 per hari, total fidyah yang wajib dibayarkan adalah Rp50.000.

2. Niat Membayar Fidyah

Sebelum menyalurkan fidyah, seorang muslim harus membaca niat niat membayar fidyah sesuai kondisi saat meninggalkan puasa Ramadan.

3. Menyalurkan Fidyah ke Fakir Miskin

Fidyah wajib diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan dan tidak boleh disalurkan kepada yang tak memenuhi syarat penerima fidyah.

4. Menyalurkan Fidyah Lewat Lembaga

Selain langsung kepada fakir miskin, penyaluran fidyah juga bisa dilakukan lewat lembaga zakat. Namun, perlu dipastikan bahwa fidyah itu benar-benar sampai ke penerima.

Niat Membayar Fidyah

Niat Fidyah Orang Sakit/Lansia

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ هٰذِهِ الْفِدْيَةَ لإِفْطَارِ صَوْمِ رَمَضَانَ فَرْضًا لِلهِ تَعَالَى

Nawaitu an ukhrija haadzihil fidyah li iftar shaumi Ramadhana fardhan lillahi ta ala.

Artinya: “Aku niat mengeluarkan fidyah ini karena berbuka puasa di bulan Ramadan, fardu karena Allah.”

Niat Fidyah Wanita Hamil/Menyusui

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ هٰذِهِ الْفِدْيَةَ عَنْ إِفْطَارِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِلْخَوْفِ عَلَى وَلَدِيْ فَرْضًا لِلهِ تَعَالَى

Nawaitu an ukhrija haadzihil fidyah an iftar shaumi Ramadhona lil khawfi ala waladiyya ala fardhan lillahi ta ala.

Artinya: “Aku niat mengeluarkan fidyah ini dari tanggungan berbuka puasa Ramadan karena khawatir keselamatan anakku, fardu karena Allah.”

Niat Fidyah Orang Meninggal

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ هٰذِهِ الْفِدْيَةَ عَنْ صَوْمِ رَمَضَانِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَرْضًا لِلهِ تَعَالَى

Nawaitu an ukhrija haadzihil fidyah an shaumi Ramadhana fulan bin fulan fardhan lillahi ta ala.

Artinya: “Aku niat mengeluarkan fidyah ini dari tanggungan puasa Ramadan untuk Fulan bin Fulan (disebutkan nama orang yang meninggal), fardu karena Allah.”

Niat Fidyah karena Lupa Mengqada Puasa Ramadan

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ هٰذِهِ الْفِدْيَةَ عَنْ تَأْخِيْرِ قَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ فَرْضًا لِلهِ تَعَالَى

Nawaitu an ukhrija haadzihil fidyah an ta khiiri qadhaai shaumi Ramadhona fardhan lillahi ta ala.