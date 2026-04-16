Bolehkah wudu dalam keadaan telanjang? Pertanyaan ini mungkin pernah terlintas di benak, terutama setelah seseorang selesai mandi dan ingin langsung berwudu tanpa berpakaian terlebih dahulu.

Dalam kondisi seperti itu, sebagian orang merasa ragu apakah wudu tetap sah atau justru tidak diperbolehkan dalam Islam.

Untuk menjawabnya, penting untuk memahami ketentuan wudu serta adab yang diajarkan dalam syariat.

Hukum Wudhu Sambil Telanjang Selesai Mandi

Berwudu sambil telanjang di dalam kamar mandi dan tidak ada seorang pun di sana, hukumnya boleh dan wudhunya tetap sah.

Sebab, tidak ada dalil yang menyatakan adanya larangan atau mensyaratkan bahwa seseorang harus berada dalam keadaan berpakaian ketika sedang berwudu.

Keabsahan wudu tanpa pakaian ini juga diperkuat oleh ketetapan Komite Farwa Arab Saudi (Lajnah Daimah).

Ketika ditanya tentang masalah wudu dalam kondisi telanjang atau hanya memakai celana pendek, tim fatwa menegaskan bahwa wudunya tetap sah.

Hal ini dikarenakan membuka aurat atau sekadar memakai celana pendek tidak menghalangi maupun membatalkan sahnya wudu.

Hukum Wudhu dalam Keadaan Telanjang

Dalil Sahnya Wudhu dalam Keadaan Telanjang

Pada dasarnya, kebolehan wudu sambil telanjang didasari oleh tata cara Rasulullah SAW dalam melaksanakan mandi junub (mandi wajib).

Kala itu, beliau memulai berwudu di sela-sela mandi junub dalam keadaan tidak berpakaian.

Dalil ini bersumber dari hadis sahih yang dirwayatkan Aisyah RA, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ...

Kaana rasuulullahi shallallahu 'alaihi wa sallama idzaaghtasala minal janaabati yabda'u fayaghsilu yadaihi thumma yufrighu biyamiinihi 'alaa syimaalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadh-dha'u wudhuu'ahu lish-shalaati…

Artinya: “Kebiasaan Rasulullah SAW apabila menghendaki mandi dari sebab janabat, Beliau mulai dengan mencuci kedua tangannya,

kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya, kemudian berwudu sebagaimana wudunya untuk salat…” (HR. Muslim No. 316)

Penjelasan hadis tersebut secara gamblang memperlihatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mencuci kemaluannya terlebih dahulu lalu melakukan wudu sebelum mengguyurkan air ke seluruh badan.

Hal ini menunjukkan bahwa beliau berada dalam keadaan telanjang.

Terlebih lagi, berdasarkan riwayat dari Ahmad, Abu Dawud, An Nasaiy, At Tirmidzy, dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW juga tidak mengulang wudhunya lagi setelah selesai mandi junub

Adab dan Keutamaan Berwudu: Dianjurkan Memakai Pakaian Basahan

Meskipun secara ketetapan hukum fikih wudhunya sah, namun dari segi adab (afdhal/keutamaan), telanjang bulat tidak dianjurkan jika dilakukan tanpa ada kebutuhan.

Melepas seluruh pakaian sebaiknya hanya dilakukan dalam keadaan yang benar-benar membutuhkan tindakan tersebut, misalnya pada saat sedang mandi.

Bahkan, mandi sekali pun juga dianjurkan untuk mengenakan pakaian atau kain basahan saat mandi.

Hal ini sejalan dengan tuntunan Islam untuk selalu menjaga rasa malu, bahkan kepada Allah SWT.

Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Muawiyah bin Haidah RA, ketika beliau bertanya tentang aurat kepada Nabi.

Rasulullah SAW pun bersabda:

حْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مما مَلَكَتْ يَمينُكَ

Ihfazh 'aurataka illaa min zaujatika au mimmaa malakat yamiinuka.

Artinya: “Jaga auratmu, kecuali untuk istrimu atau budakmu.”

Ketika orang tersebut bertanya kembali mengenai bagaimana jika seseorang sedang dalam keadaan sendirian di tempat yang tertutup, Rasulullah SAW menjawab:

فَالله أَحقّ أَنْ يستحيا مِنْهُ

Fallahu ahaqqu an yustahyaa minhu.

Artinya: “Allah lebih layak seseorang itu malu kepada-Nya.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibn Majah, dan dihasankan Al-Albani)

Niat yang Perlu Dibaca Sebelum Wudhu

نَوَيْتُ الْوُضُوْءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Nawaitul wudlu-a li raf’il hadatsil asghari fardlal lillahi ta’ala

Artinya: Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardhu karena Allah Ta’ala.

Doa yang Diamalkan setelah Mengambil Wudhu



اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

Allahumaj’alni minat tawwabina waj’alni minal mutathahirin(a)

Artinya: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menyucikan diri.

Doa-doa tersebut berlandaskan sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini: