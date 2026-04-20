Hukum wanita haid masuk masjid menjadi salah satu topik yang sering dipertanyakan dalam kehidupan sehari-hari.

Banyak muslimah ingin tetap menghadiri kajian atau kegiatan keagamaan di masjid, namun masih ragu apakah hal tersebut diperbolehkan saat sedang haid.

Topik ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak dulu, para ulama telah membahasnya dalam kajian fikih dengan berbagai sudut pandang.

Perbedaan Pendapat Tentang Boleh atau Tidaknya Wanita Haid Masuk Masjid

1. Pendapat yang Melarang

Jumhur ulama yang berasal dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali berpandangan bahwa wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan berdiam diri di dalam masjid.

Mereka hanya diperkenankan untuk sekadar lewat atau melintas jika memang ada keperluan yang mendesak.

Jumhur ulama mendasarkan pandangan mereka dengan menganalogikan kondisi wanita haid dengan orang yang sedang junub.

Menurut jumhur ulama, haid dianggap memiliki status hadas yang lebih berat dan memakan waktu lebih lama dibandingkan junub, sehingga wanita haid lebih utama dilarang mendekati masjid.

Selain itu, larangan terkait wanita haid masuk masjid juga disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud:

إِنِّي لَا أُحِلُّ اَلْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

Artinya: “Aku tidaklah menghalalkan masjid bagi wanita haid dan tidak pula bagi orang yang junub.”

Namun, sebagian ahli hadis, seperti Al-Baihaqi dan Syaikh Al-Albani, mendhaifkan (melemahkan) hadis tersebut karena adanya perawi yang majhul (tidak diketahui kualitasnya).

2. Pendapat yang Membolehkan

Pendapat kedua adalah membolehkan wanita haid masuk dan berdiam di dalam masjid, dengan landasan dalil yang dinilai lebih kuat dari segi sanad.

Ulama yang memegang pendapat ini adalah Ibnu Mundzir, Al-Muzani, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, serta berbagai ulama kontemporer.

Ulama di kelompok ini menilai bahwa menganalogikan wanita haid dengan orang junub kurang tepat atau disebut qiyas ma'al fariq (analogi yang memiliki perbedaan mendasar).

Sebab, orang yang junub dapat mengangkat hadasnya kapan saja dengan cara segera mandi wajib.

Sebaliknya, wanita haid tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan darah haidnya sesuka hati, dan jika ia mandi pun tidak akan mensucikannya selama darah masih keluar.

Di samping itu, terdapat salah satu dalil sahih yang dinilai paling kuat untuk membolehkan wanita haid masuk masjid.

Dalam hadis ini, disebutkan bahwa Nabi SAW pernah meminta Aisyah untuk mengambilkan sajadah ketika ia sedang haid.

نَاوِلِيْنِى الخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ. فَقُلْتُ: إِنِّيْ حَائِضٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ.

Artinya: Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Ambilkan untukku khumrah (sajadah kecil) dari masjid." Aku menjawab, "Sesungguhnya aku sedang haid."

Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya haidmu itu bukan berada di tanganmu." (HR. Muslim)

Hadis ini mengindikasikan bahwa yang dilarang adalah mengotori masjid, karena selama darah tidak tercecer maka berdiam di masjid diperbolehkan.

Hukum Mana yang Lebih Kuat?

Secara garis besar, banyak ulama kontemporer menyimpulkan bahwa wanita yang sedang haid tetap boleh masuk dan berada di dalam masjid.

Namun, ada dua syarat penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan ada kebutuhan yang jelas, misalnya untuk ikut pengajian, membantu kegiatan masjid, dan sejenisnya.

Kedua, harus dipastikan tidak mengotori masjid. Artinya, darah haid tidak boleh sampai menembus atau menetes ke area masjid.