Islam mengajarkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara beribadah, berinteraksi dengan sesama, hingga adab dalam melakukan hal-hal sederhana sehari-hari.

Hampir semua ada dalam Alquran yang merupakan sumber utama hukum Islam. Sebagian lagi tercantum dalam hadis yang berlandaskan sabda Nabi Muhammad SAW.

Salah satunya adalah adab saat minum. Di tengah masyarakat saat ini, minum sambil berdiri terkesan normal dan biasa saja.

Namun, etika ini masih menjadi perdebatan di tengah kaum muslim. Sebagian merasa tidak masalah minum berdiri, tetapi yang lain merasa hal itu dilarang.

Bolehkah Minum Sambil Berdiri dalam Islam?

Sebagian ulama melarang minum sambil berdiri berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini:

Minum sambil berdiri sebenarnya dilarang. Hal itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik berikut:

“Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang seseorang minum sambil berdiri.” (HR Muslim).

Namun, sebagian ulama memperbolehkan minum atau makan sambil berdiri. Landasannya adalah hadis berikut:

Dari sahabat Ibnu Umar RA, ia bercerita, “Kami makan di masa Rasulullah sambil berjalan. Kami minum sambil berdiri.” (HR At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa larangan minum sambil berdiri bukan bersifat mutlak. Ada kondisi yang menjadi pengecualian.

Misalnya, saat berada di tempat umum, dalam perjalanan, atau ketika situasi tidak memungkinkan untuk minum sambil duduk.

Nabi Muhammad SAW pun pernah minum air zamzam sambil berdiri, yang tertuang dalam hadis berikut:

“Aku pernah memberikan air zamzam kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau minum sambil berdiri.” (HR Bukhari dan Muslim).

Ulama kontemporer Syekh Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan, tindakan Rasulullah itu adalah bentuk keringanan atau rukhshah.

Air zamzam memiliki keutamaan khusus dan Nabi Muhammad SAW melakukannya sebahai bentuk penghormatan terhadap air itu.

Meski begitu, perlu diingat jika kondisi memungkinkan, minum sambil duduk lebih utama dan sesuai dengan adab Nabi Muhammad SAW.

Bagaimana Adab Makan dan Minum Menurut Islam?

Berikut ini adalah adab minum yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW:

1. Membaca Basmalah

Kalimat bismillahirrahmanirrahim sangat dianjurkan untuk diucapkan setiap akan melakukan sesuatu, termasuk ketika makan dan minum.

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Setiap perkara yang mengandung kebaikan yang tidak dimulai di dalamnya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka kebaikannya terputus.”

2. Menggunakan Tangan Kanan

Adab minum selanjutnya adalah menggunakan tangan kanan. Ini tidak terbatas hanya saat makan dan minum, tetapi juga melakukan aktivitas lain.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Jika salah seorang dari kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya dan minum dengan tangan kanannya. Sesungguhnya, setan makan dan minum dengan tangan kirinya." (HR Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad)

Selain itu, Nabi Muhammad SAW pun lebih senang melakukan sesuatu dengan mendahulukan bagian kanan.

“Nabi Muhammad SAW suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam semua urusannya.” (HR Bukhari dan Muslim).

3. Makan dan Minum Sambil Duduk

Seperti yang sudah dijelaskan, minum sambil duduk lebih utama, meskipun dalam kondisi tertentu diperbolehkan berdiri.

4. Tidak Sambil Bernapas

Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan minum sambil bernapas di dalam gelas. Berikut adalah hadisnya:

“Jika salah seorang kalian minum, janganlah menghembuskan napas di air minum. Jika ingin menghembuskan napas, maka hembuskanlah di luar air minum tersebut. Kemudian, lanjutkanlah jika mau.” (HR Ibnu Majah).

5. Memuji Allah SWT

Seorang muslim sangat dianjurkan untuk mengucap alhamdulillah yang artinya “Segala puji bagi Allah” setelah melakukan sesuatu, termasuk makan dan minum.

Hal itu merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat dari Allah SWT.

6. Tidak Mencela Makanan

Jika tidak suka dengan makanan, segera tinggalkan tanpa mencelanya demi menghargai orang lain.

Dalam sebuah hadis, diceritakan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mencela makanan apa pun.

"Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau berselera (suka), beliau memakannya. Apabila beliau tidak suka, beliau pun meninggalkannya (tidak memakannya)." (HR. Bukhari dan Muslim).

7. Tidak Makan Berlebihan

Ini bukan sekadar anjuran, tetapi perintah langsung dari Allah SWT.

Dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah SWT berfirman:

'Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW juga sudah melarang umatnya untuk makan secara berlebihan.

“Tidak ada wadah yang dipenuhi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah anak Adam mengonsumsi beberapa suap makanan untuk menguatkan tulang rusuknya. Jika ia harus makan lebih, makan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napasnya.” (HR Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Majah).

8. Membaca Doa Setelah Makan dan Minum

Selain lafal alhamdulillah, seorang muslim juga sangat dianjurkan membaca doa setelah makan dan minum yaitu: