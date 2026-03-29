Nazar sering kali diucapkan seseorang ketika memiliki harapan atau keinginan tertentu.

Contohnya, seseorang bernazar akan berpuasa atau bersedekah jika doanya dikabulkan oleh Allah SWT.

Namun, dalam praktiknya, tak sedikit pula yang bertanya-tanya, apakah nazar boleh dibatalkan?

Bukan sekadar ucapan biasa, nazar memang menjadi bentuk komitmen seorang hamba kepada Allah.

Karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana hukum nazar dan ketentuan pelaksanaannya dengan baik.

Bolehkah Membatalkan Nazar?

Dalam Islam, nazar yang sudah diucapkan tidak bisa dibatalkan secara sembarangan.

Menurut penjelasan ulama, salah satunya Buya Yahya, nazar yang telah diucapkan menjadi sebuah kewajiban yang harus ditunaikan.

Sebab, nazar bukan hanya sekadar janji biasa. Ucapan ini memiliki status seperti “utang” kepada Allah SWT.

Karena itu, nazar wajib dipenuhi ketika seseorang sudah mampu.

Dengan demikian, tidak ada konsep membatalkan nazar begitu saja. Hal yang membedakannya adalah apakah seseorang mampu atau belum mampu menunaikan nazar tersebut.

Bagaimana Jika Tidak Mampu Menunaikan Nazar?

Jika seseorang belum mampu menunaikan nazarnya, maka ia tidak diwajibkan memaksakan diri.

Namun, dalam kondisi ini, nazar tetap menjadi tanggungan dan harus ditunaikan ketika sudah mampu.

Bahkan, dijelaskan bahwa jika seseorang meninggal dalam keadaan belum mampu menunaikan nazarnya, maka ia tidak dibebani dosa.

Apakah Nazar Bisa Diganti atau Ditebus?

Dalam kondisi tertentu, nazar dapat diganti dengan kafarat (tebusan), terutama jika seseorang tidak mampu menunaikannya.

Dalam sebuah hadis riwayat Sahabat Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda:

كفارة النذر كفارة اليمين

“Tebusan melanggar nazar sama dengan tebusan melanggar sumpah.” (HR. Muslim)

Untuk itu, mereka yang tidak mampu menunaikan nazarnya perlu membayar kafarat yamin (kafarat sumpah), yaitu memilih salah satu dari tiga hal berikut ini:

Memerdekakan budak (konteksnya lebih umum dilakukan pada zaman dahulu).

Memberi makan 10 orang miskin, di mana setiap orangnya diberi satu mud makanan pokok (0,6 kg beras).

Memberikan pakaian kepada 10 orang miskin.

Apabila tidak mampu melakukan salah satu dari ketiga hal tersebut, maka wajib untuk berpuasa selama tiga hari.

Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua jenis nazar bisa langsung diganti. Hal ini tergantung pada jenis nazar yang diucapkan.

Memahami Jenis-Jenis Nazar dalam Islam

Dalam kajian fikih, nazar sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Nazar Lajjaj

Nazar lajjaj adalah nazar yang diucapkan bukan semata-mata untuk ibadah, tetapi memiliki tujuan tertentu, seperti memotivasi diri, mencegah diri dari suatu perbuatan, atau meyakinkan suatu ucapan.

Contohnya:

“Kalau saya tidak lulus ujian, saya akan sedekah sekian.”

“Kalau saya melakukan ini lagi, saya akan khatam Alquran dalam 30 hari.”

Jenis nazar ini pada dasarnya mirip dengan sumpah, karena mengandung unsur dorongan atau larangan bagi diri sendiri.

Nazar lajjaj merupakan bentuk nazar yang dapat dilanggar, namun mereka yang melanggarnya diwajibkan untuk membayar kafarat yamin (denda sumpah).

2. Nazar Tabarrur

Nazar tabarrur adalah nazar yang bertujuan untuk melakukan ibadah atau ketaatan kepada Allah, baik tanpa syarat ataupun dengan syarat tertentu (misalnya ketika keinginan tercapai).

Contohnya:

“Saya bernazar akan sedekah Rp1 juta.”

“Jika saya sembuh, saya akan berpuasa 3 hari.”

Jenis nazar ini wajib ditunaikan sesuai dengan apa yang diucapkan dan tidak dapat diganti dengan kafarat. Apabila dilanggar, maka orang tersebut akan berdosa.