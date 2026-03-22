Hari Raya Idulfitri menjadi momen kebahagiaan bagi umat Islam setelah menjalani ibadah puasa Ramadan selama satu bulan penuh.

Setelah Ramadan berakhir, sebagian pasangan Muslim mulai kembali menjalani aktivitas rumah tangga secara normal.

Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai hukum hubungan suami istri pada momen tertentu, termasuk saat Idulfitri, baik di siang hari maupun pada malam hari raya.

Lalu, bagaimana sebenarnya hukum dalam Islam?

Bolehkah Berhubungan Suami Istri di Hari Raya Idulfitri?

Dalam syariat Islam, tidak ada dalil yang secara khusus melarang hubungan suami istri pada hari raya.

Artinya, berhubungan saat Idul Fitri siang hari diperbolehkan, selama dilakukan oleh pasangan yang sah dan tidak melanggar aturan syariat lainnya.

Buya Yahya juga menjelaskan bahwa anggapan yang melarang hubungan suami istri pada hari raya Idulfitri hanyalah kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat.

Menurutnya, hari raya bukan termasuk waktu yang diharamkan untuk melakukan hubungan suami istri, seperti saat menjalankan puasa di siang hari Ramadan.

Karena pada hari raya Idulfitri umat Islam tidak lagi berpuasa, maka hubungan suami istri tetap halal dilakukan.

Meski demikian, pasangan suami istri tetap dianjurkan untuk menjaga adab dan tidak melalaikan kewajiban utama pada hari raya, seperti salat Id dan menjaga silaturahmi dengan keluarga.

Bolehkah Berjima di Malam Hari Raya?

Selain siang hari di hari raya Idulfitri, sebagian orang mungkin juga bertanya-tanya tentang kebolehan berjima di malam hari raya, tepatnya pada malam takbiran.

Para ulama menjelaskan bahwa hubungan suami istri pada malam Idulfitri juga diperbolehkan karena tidak ada larangan khusus dalam Alquran maupun hadis.

Kebolehannya pun berlandaskan pada Alquran surat Al-Baqarah ayat 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Uhilla lakum laylatas Siyaamir rafasu ilaa nisaaa'ikum; hunna libaasullakum wa antum libaasullahunn;

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka..” (QS. Al-Baqarah: 187)

Waktu yang Dilarang untuk Berhubungan Suami Istri

Dalam Islam, hubungan suami istri pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan oleh pasangan yang sah.

Namun, syariat juga menetapkan beberapa waktu dan kondisi tertentu yang melarang pasangan melakukan hubungan intim.

Larangan ini pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kesucian ibadah, kesehatan, serta ketertiban dalam menjalankan syariat.

1. Siang Hari Saat Puasa Ramadan

Salah satu waktu yang dilarang untuk berhubungan suami istri adalah siang hari ketika menjalankan puasa Ramadan.

Jika pasangan suami istri melakukannya pada waktu tersebut, maka puasanya menjadi batal dan wajib mengganti puasa serta membayar kafarat tertentu.

Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah RA, ia berkata:

“Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata: ‘Celakalah aku wahai Rasulullah.’

Nabi bertanya: ‘Apa yang membuatmu celaka?’ Ia menjawab: ‘Aku telah menyetubuhi istriku pada siang hari di bulan Ramadan.’

Rasulullah SAW bertanya lagi, 'Mampukah kamu memberi makan kepada 60 orang fakir miskin?' Lelaki itu menjawab, "Tidak!' Kemudian dia duduk.

Rasulullah SAW kemudian memberikan kepadanya satu keranjang berisi kurma, lalu bersabda, 'Sedekahkanlah ini!'

Lelaki tadi berkata, 'Apakah ada orang yang lebih miskin daripada kami? Tiada lagi dalam kalangan kami di Madinah ini yang lebih memerlukan dari keluarga kami.'

Mendengar ucapan lelaki itu Rasulullah SAW tersenyum sehingga kelihatan sebagian gigi gerahamnya. Kemudian beliau bersabda, 'Pulanglah dan berilah kepada keluargamu sendiri." (HR. Jamaah)

2. Saat Istri Sedang Haid atau Nifas

Islam juga melarang hubungan suami istri ketika seorang istri sedang mengalami haid (menstruasi) atau nifas setelah melahirkan.

Larangan ini disebutkan secara jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Wa yas'aloonaka 'anil maheedi qul huwa azan fa'tazilun nisaaa'a fil maheedi wa laa taqraboo hunna hattaa yathurna fa-izaa tathharna faatoohunna min haisu amarakumul laah;

innallaaha yuhibbut Tawwaabeena wa yuhibbul mutatahhireen

Artinya: “Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid.

Katakanlah, ‘Itu adalah sesuatu yang kotor.’ Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci.

Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”

3. Saat Sedang Melakukan Ibadah Haji atau Umrah (Ihram)

Waktu lain yang dilarang untuk berhubungan suami istri adalah ketika pasangan sedang berada dalam keadaan ihram saat menjalankan ibadah haji atau umrah.

Larangan ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 197:

فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

aman farada feeinnal hajja falaa rafasa wa laa fusooqa wa laa jidaala fil Hajj

Artinya: “..Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji..”

Dalam tafsir para ulama, kata rafats dalam ayat tersebut termasuk larangan melakukan hubungan suami istri ketika sedang berihram.

4. Saat Sedang Melakukan I’tikaf di Masjid

Hubungan suami istri juga tidak diperbolehkan ketika seseorang sedang menjalankan i’tikaf di masjid, yaitu ibadah berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dalilnya sendiri terdapat dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 187:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

wa laa tubaashiroo hunna wa antum 'aakifoona fil masaajid;